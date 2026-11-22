స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజాభిప్రాయానికి అద్దం పట్టాయి: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu Teleconference on Election Results : స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు, పార్టీ ముఖ్య నేతలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఏకగ్రీవాలను ప్రోత్సహించి ప్రోత్సాహకాలను అందిపుచ్చుకోవాలనిన నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:47 PM IST
పంచాయతీల్లో పోటీ కంటే గ్రామాభివృద్ధికే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఏకగ్రీవాలను ప్రోత్సహించి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలను అందిపుచ్చుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు, పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీ ముఖ్యనేతలు, మంత్రులతో నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్లో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై సమీక్షించారు. మున్సిపల్, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో కూటమి విజయాన్ని రెండున్నరేళ్ల పాలనకు ప్రజలు ఇచ్చిన గుర్తింపుగా అభివర్ణించారు. పార్టీ గుర్తులపై జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని చెప్పారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్లాలని సూచించారు.
పార్టీల మధ్య పోరు ముగిసిందని ఇక గ్రామాల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ఏకగ్రీవాలకు కృషి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు జనాభా ఆధారంగా రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తుందని ప్రజలకు వివరించాలన్నారు. గతంలో గరిష్ఠంగా రూ.20 లక్షలుగా ఉన్న నజరానాను రూ.50 లక్షలకు పెంచిన విషయాన్ని ప్రచారం చేయాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో అందరి ఆమోదంతో ఏకగ్రీవాలు జరిగితే ఆ నిధులతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టవచ్చని చెప్పారు. గ్రామస్థాయి నేతల మధ్య ఉన్న పోటీలు, పంతాలు, ఈగోలను పక్కనపెట్టి ఐక్యంగా పనిచేయాలని ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యేలు తమ నియోజకవర్గాల్లో నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపి ఏకగ్రీవాలకు మార్గం సుగమం చేయాలని చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.