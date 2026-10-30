రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - పక్కా ప్రణాళికతో రైతులను ఆదుకోవాలి: సీఎం చంద్రబాబు
Cyclone Relief Operations : తుపాను సహాయ చర్యలు, పునరుద్ధరణ పనులపై సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అర్నబ్ తుపాను సమయంలో అధికార యంత్రాంగం అద్భుతంగా పనిచేసిందని అభినందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:45 AM IST
CM Chandrababu Teleconference with Collectors on Cyclone : రాష్ట్రంలో నెలకొన్న భిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతాంగాన్ని పక్కా ప్రణాళికతో ఆదుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఒకవైపు ఎల్నినో ప్రభావంతో రాయలసీమలో రైతులు పంటలు వేయలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటే, మరోవైపు కోస్తా తీరంలో తుపాను కారణంగా చేతికొచ్చిన పంటలతో పాటు కొబ్బరి చెట్లు పడిపోయి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని అన్నారు. తుపాను సహాయక చర్యలు, పునరావాసం, పునరుద్ధరణ పనులపై గురువారం ఉదయం ముఖ్యమంత్రి సచివాలయం నుంచి జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అర్నబ్ తుపాను సమయంలో అధికార యంత్రాంగం అద్భుతంగా పనిచేసిందని సీఎం అభినందించారు.
బాధిత రైతులు, ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. తుపాను బాధితులకు ఎక్కడా అలసత్వం లేకుండా సత్వరమే సహాయం అందేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. నీట మునిగిన పంటలను ఎంతవరకు కాపాడవచ్చో పరిశీలించేందుకు వ్యవసాయ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలతో పాటు వ్యవసాయ అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాల విద్యార్థులను రంగంలోకి దించి క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం చేయించాలని ఆదేశించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకూ వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా సాయం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
Cyclone Relief Operations in AP : తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరి తోటల పునరుద్ధరణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, పడిపోయిన కొబ్బరి చెట్లతో పాటు ఇతర విలువైన వృక్షాలను తిరిగి నాటేందుకు ఉన్న అవకాశాలను నిపుణులతో పరిశీలించాలని సూచించారు. పంటనష్టం అంచనాలను ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా, పారదర్శకంగా త్వరితగతిన సిద్ధం చేసేందుకు డ్రోన్లు, శాటిలైట్ వంటి సాంకేతికతను వినియోగించాలని కలెక్టర్లకు సూచించారు. బాధితులకు సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనే వరకు మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రజలకు అండగా నిలవాలని, క్షేత్రస్థాయిలోనే అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో చేపడుతున్న సహాయక, పునరుద్ధరణ పనులను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు పారదర్శకంగా తెలియజేయాలని, అప్పుడే వారి నుంచి ప్రభుత్వానికి పూర్తిస్థాయిలో సహకారం లభిస్తుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రహదారులు, నివాస ప్రాంతాలలో పడిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించి రవాణాను పునరుద్ధరించాలని, తుపాను కారణంగా పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాన్ని తక్షణమే శుభ్రం చేసి అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
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