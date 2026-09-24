ఏపీలో వర్ష బీభత్సం - యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
భారీ వర్షాలపై జిల్లాల యంత్రాంగం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో మరోసారి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎం క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు తలెత్తితే వెంటనే స్పందించి పరిష్కరించాలని సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 2:40 PM IST
CM Chandrababu Teleconference with Collectors : భారీ వర్షాలపై జిల్లాల యంత్రాంగం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో మరోసారి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎం క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు తలెత్తితే వెంటనే స్పందించి పరిష్కరించాలని సూచించారు. నీటి ఉద్ధృతితో దెబ్బతిన్న రహదారులను తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు.
విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చూడటంతో పాటు కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేసి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలని సూచించారు. చెరువులు నింపడంతో పాటు గండ్లు పడకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని, వరద పరిస్థితులను నిరంతరం అంచనా వేస్తూ ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం వెంటనే అందించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
అధికారులు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలి : భారీ వర్షాలు దృష్ట్యా వరద నియంత్రణ చర్యల్లో అధికారులు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు. ఇరిగేషన్ ఉన్నతాధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి, వాతావరణ శాఖ నుంచి ముందస్తు సమాచారం తీసుకుంటూ రిజర్వాయర్లు, నదులు, వాగుల్లోకి వచ్చే నీటి ప్రవాహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయాలని సూచించారు. మున్నేరు ఇన్ఫ్లో, బుడమేరు వరద పరిస్థితిని బట్టి పట్టిసీమ పంపులను, ఏలేరు క్యాచ్మెంట్లో వర్షాలకు అనుగుణంగా పురుషోత్తపట్నం పంపులను ఆపరేట్ చేయాలని ఆదేశించారు. వంశధార, నాగావళి, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదుల ప్రవాహాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇరిగేషన్ అధికారులు వార్రూమ్ల ద్వారా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని మంత్రి నిమ్మల ఆదేశించారు.
వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి నారాయణ అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి వర్షాల పరిస్థితిని సమీక్షించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలవకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ఇంజినీరింగ్, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని మున్సిపల్ కమిషనర్లకు సూచించారు. డ్రెయిన్లలో సిల్ట్ను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని, రోడ్లపై విరిగిపడే చెట్లను వెంటనే తొలగించేందుకు అవసరమైన యంత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని ఆదేశించారు. మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల సమస్యలపై తక్షణమే స్పందించాలని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వం ప్రజలకు అన్ని విధాలా అండగా : విశాఖ జిల్లాలో వర్షాల పరిస్థితిపై మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. జిల్లాలో ప్రస్తుత పరిస్థితి, ముంపు ప్రాంతాల్లో చేపడుతున్న సహాయక చర్యలపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ముంపు కాలనీల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా సహాయక చర్యలు చేపడుతున్న అధికారులు, సిబ్బందిని మంత్రి అభినందించారు. వర్షాలు తగ్గే వరకు అధికారులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు కొనసాగించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ప్రజలకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని మంత్రి డోలా భరోసా ఇచ్చారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 78 కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు : వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నందున ఆర్అండ్బీ శాఖ అధికారులు 24 గంటలూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 613 కిలోమీటర్ల మేర ఆర్అండ్బీ రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని వెల్లడించారు. అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 356 కిలోమీటర్ల రోడ్లు దెబ్బతిన్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో రహదారులకు అధిక నష్టం వాటిల్లిందన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగు చోట్ల భారీ కోతలు ఏర్పడి రహదారులు కొట్టుకుపోగా, 78 చోట్ల సీడీ వర్క్స్ దెబ్బతిన్నాయని, 37 చోట్ల పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టినట్లు వివరించారు. 11 చోట్ల రహదారులపై పడిన చెట్లను తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించామన్నారు. 23 చోట్ల ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడితే 14 చోట్ల క్లియర్ చేశామని తెలిపారు. దెబ్బతిన్న రహదారుల తాత్కాలిక పునరుద్ధరణకు రూ.26.95 కోట్లు, శాశ్వత పునరుద్ధరణకు రూ.224.73 కోట్లు అవసరమవుతాయని, మొత్తంగా రూ.251.68 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 78 కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి నోడల్ అధికారులను నియమించామని, 614 సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించామని మంత్రి తెలిపారు. రోడ్లపై పడే చెట్లు, మట్టి, కొండచరియలను తొలగించేందుకు 550 జేసీబీలు, 596 పవర్ సాస్ను సిద్ధంగా ఉంచామని, అత్యవసర సహాయక చర్యలకు సిబ్బంది, అవసరమైన సామగ్రిని అందుబాటులో ఉంచినట్లు బీసీ జనార్దన్రెడ్డి వివరించారు.
ఇంటింటా మైకుల ద్వారా హెచ్చరికలు : తుఫాను ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తుంది. రహదారులపై మోకాల్లోతు నీరు నిలిచింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కొండ ప్రాంతంలో ఉంటున్న వారిని అప్రమత్తం చేయాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో గండాలయ్యపేట, ఇతర కొండ ప్రాంతాలలో ఉంటున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఇంటింటా మైకుల ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నారు.
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