ETV Bharat / state

ఆ కుటుంబాలకు రూ.3 వేలు - 25 కిలోల బియ్యం - చంద్రబాబు ఆదేశం

మొంథా తుపానుపై కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - పునరావాస కేంద్రాల్లో అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలని ఆదేశం

CM_Chandrababu_teleconference
CM_Chandrababu_teleconference (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Teleconference on Cyclone Montha: మొంథా తుపాను ప్రభావం వలన పునరావస కేంద్రాలకు తరలించిన ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.3,000 చొప్పున నగదు, 25 కేజీల బియ్యంతో సహా నిత్యావసరాల పంపిణీ చేయాలనీ సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా, ఎక్కడా కలుషితం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.

తుపాను ప్రభావంపై జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఇతర అధికారులతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకు వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించాలి, నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించాలని తెల్చిచెప్పారు. పునరావాస కేంద్రాలకు ప్రత్యేకంగా ఇన్‌ఛార్జ్‌లను నియమించాలని ఆదేశించారు. తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాలని తెలిపారు. ఎక్కడా ఎటువంటి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించకుండా అధికారులు బాధ్యత తీసుకోవాలని అన్నారు. జిల్లాల్లో తుపాను రక్షణ చర్యలను పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదేనని వాలంటరీగా వచ్చేవారిని తుపాను సహాయక కార్యక్రమాలకు వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా నిబద్ధతతో పనిచేసి తుపానును సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోవాలని తెలిపారు.

నెల్లూరు జిల్లాలో ఆదివారం రాత్రి నుంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయని అలానే దానికోసం అన్ని రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఎంకు కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా వివరించారు. ఆర్టీజీఎస్ నుంచి సమాచారం అందుతుందని ఎక్కడా చెరువులు, కాలువ గట్లు తెగకుండా చూసుకోవాలని అలానే భారీ వర్షాలతో నీరు ఎక్కడా నిలిచిపోకుండా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పర్యవేక్షించాలని సీఎం సూచించారు. తుపాను సమయంలో ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రాకుండా చూసుకోవాలని ఆదేశించారు. విజయవాడ, మంగళగిరి, విశాఖ వంటి కొండ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు జారిపడకుండా జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. మొంథా తుపాను కార్యాచరణ భవిష్యత్‌లో వచ్చే తుపానులను ఎదుర్కొనేందుకు ఒక మోడల్ కావాలని తెలిపారు.

12 మండలాలపై ప్రభావం: మొంథా తుపాను కాకినాడ ప్రాంతంలో తీరం దాటనున్న క్రమంలో జిల్లాలో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మంగళగిరి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. జిల్లాలో 12 మండలాలపై ప్రభావం ఉంటుందని తెలిసిన క్రమంలో ముందస్తు చర్యలు పకడ్బందీగా ఉండాలని పవన్ సూచించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడంతోపాటు వారికి అవసరమైన ఆహారం, రక్షిత తాగు నీరు, పాలు, ఔషధాలు సమకూర్చాలని సూచించారు. డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ బృందాలు, ఈతగాళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నందున ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని ప్రజలకు తెలియచేయాలని ఆదేశించారు.

తీరం దాటే సమయంలో గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోయే అవకాశం ఉంటుందని పవన్ తెలిపారు. ఇలాంటి తరుణంలో వాటి పునరుద్ధరణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. గర్భిణులు, బాలింతలు, వృద్ధులు, రోగుల వివరాలు తెలుసుకొని వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అలానే వైద్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా ఇన్​ఛార్జి మంత్రి పి. నారాయణ, స్పెషల్ ఆఫీసర్ కృష్ణ తేజ , కలెక్టర్ షాన్ మోహన్, ఎస్పీ బిందు మాధవ్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రంలో 'మొంథా' తుపాను ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో మొదలైన వానలు

ఏపీపై మొంథా తుపాను ప్రభావం - సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌

TAGGED:

CBN TELECONFERENCE WITH COLLECTORS
MONTHA CYCLONE IN AP
CHANDRABABU TELECONFERENCE CYCLONE
ఏపీలో మొంథా తుపాను
CM CHANDRABABU TELECONFERENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.