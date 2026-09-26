మత్స్యకారులకు ఉచితంగా 50 కిలోల బియ్యం - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
వర్షాలతో రాష్ట్రంలో వర్షపాతం లోటు 50% నుంచి 31% తగ్గింది. కోస్తాంధ్రలో 19.80%, రాయలసీమలో 42% లోటు ఉంది. వర్షాలు తగ్గినా ఉత్తరాంధ్రలో ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నదుల్లోకి వరద ప్రవాహాలు కొనసాగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 1:40 PM IST
CM Chandrababu Teleconference on Flood Situation : రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, ఉత్తరాంధ్రలో వరద పరిస్థితిపై సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన పునరావాస చర్యలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. వేటకు వెళ్లలేకపోయిన మత్స్యకారుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
వరద జలాలను పూర్తిస్థాయిలో నిల్వ చేసుకునేందుకు పులిచింతల దిగువన, ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువన బ్యారేజీల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి కేంద్రానికి పంపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. గతంలో చేసిన ప్రతిపాదనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, ఉత్తరాంధ్రలో వరద పరిస్థితులపై సీఎస్ సాయిప్రసాద్ సహా ఉన్నతాధికారులతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గత ఐదు రోజులుగా సముద్రంలో వేటకు వెళ్లలేకపోయిన మత్స్యకార కుటుంబాలకు ఉచితంగా 50 కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయాలని ఆదేశించారు.
నీటిని రిజర్వాయర్లోకి తరలించాలి: ఉత్తరాంధ్రలో నదీ ప్రవాహాలు, ముంపు పరిస్థితిని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వివరించారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో చేపడుతున్న పునరావాస చర్యలను అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. హిర మండలం లిఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, పనులు పూర్తి చేసి వంశధార నీటిని రిజర్వాయర్లోకి తరలించాలని ఇరిగేషన్, విద్యుత్ శాఖల అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వివిధ జిల్లాల్లో రిజర్వాయర్లను నింపేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలపై సమీక్షించారు.
వర్షపాతం లోటు 50-31 శాతానికి: కృష్ణానదిలో ఎగువ నుంచి ప్రవాహాలు లేకపోయినా, స్థానికంగా వస్తున్న వరదతో ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం పెరిగిందని అధికారులు వివరించారు. తాజా వర్షాలతో రాష్ట్రంలో వర్షపాతం లోటు 50 శాతం నుంచి 31 శాతానికి తగ్గిందని తెలిపారు. కోస్తాంధ్రలో 19.80 శాతం, రాయలసీమలో 42 శాతం లోటు ఉందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు తగ్గినా ఉత్తరాంధ్రలో ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నదుల్లోకి వరద ప్రవాహాలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు వివరించారు.
9 మంది మత్స్యకారులు క్షేమం: ప్రతికూల వాతావరణంతో సముద్రంలో వేటకు వెళ్లలేక ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకార కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు వర్షాలు, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని అర్హులైన ప్రతి మత్స్యకార కుటుంబానికి 50 కిలోల చొప్పున ఉచిత బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు జిల్లా యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు. వేట నిలిచిపోయిన సమయంలో కుటుంబాల ఆహార అవసరాలకు ఈ సాయం తోడ్పడుతుందని వివరించారు.
వాతావరణం అనుకూలించే వరకు మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దన్నారు. అధికారులు జారీ చేసే హెచ్చరికలను పాటిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు. కాకినాడ నుంచి చేపల వేటకు వెళ్లిన మోటరైజ్డ్ పడవ ఒకటి ఒడిశాలోని పారాదీప్కు సురక్షితంగా చేరుకుందని మంత్రి తెలిపారు. పడవలో ఉన్న తొమ్మిది మంది మత్స్యకారులు క్షేమంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. మత్స్యకారుల ప్రాణ రక్షణకు ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు.
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