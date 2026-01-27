గుజరాత్లా వరుసగా ఎన్నికల్లో గెలవడం అలవాటు చేసుకోవాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ముగిసిన టీడీపీ పార్లమెంటరీ కమిటీ సమావేశం - పార్టీ కోసం పనిచేయని వారిని తప్పించేందుకు వెనుకాడనని హెచ్చరించిన సీఎం, ప్రతీ బూత్లో 10 ఓట్లు పెరగాలే కానీ తగ్గకూడదని స్పష్టం చేసిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 9:51 PM IST
CBN TDP Parliamentary Party Meeting over: పార్లమెంటరీ కమిటీలతో చంద్రబాబు సమావేశం ముగిసింది. పార్టీ కోసం పనిచేయని వారిని తప్పించేందుకు వెనుకాడనని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత,ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎవరికైనా పార్టీనే కీలకమని ఈ సందర్భంగా సీఎం గుర్తు చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రతీ బూత్లో 10 ఓట్లు పెరగాలే కానీ తగ్గకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు వివరించి చెప్పే బాధ్యత పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
అలవాటుగా ఎన్నికల్లో వరుస గెలుపులు: ఎమ్మెల్యేలను కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ పార్టీని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లే బాధ్యత పార్లమెంట్ అధ్యక్షులదేనని సీఎం చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు. ప్రతిపక్ష విమర్శలను దీటుగా తిప్పికొట్టడంలో కీలకపాత్ర పోషించాలని సీఎం కోరారు. గుజరాత్ తరహాలో వరుస ఎన్నికల్లో గెలుపు అలవాటు చేసుకోవాలని వివరించారు. 2004, 2009 లో తెలుగుదేశం గెలిచి ఉంటే అభివృద్ధిలో రాష్ట్రం మరోలా ఉండేదని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. గత 43 ఏళ్ల టీడీపీని 48 ఏళ్ల యువగళం లీడ్ చేస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. పార్టీలో ఉన్న ఎక్కువ మంది నాయకుల సగటు వయసు ఇప్పుడు 48 ఏళ్ళు ఉందని తెలిపారు.
హంద్రీనీవా నీరు తెస్తామని డ్రామాలు: పవిత్రమైన తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదమైన లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి కలిపారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. పాలు లేకుండానే నెయ్యి తెచ్చారనీ, దాన్ని కూడా సమర్థించుకుంటున్నారంటే ఏం చేయాలని ఆక్షేపించారు. కుప్పంలో హంద్రీనీవా నీరు తెస్తున్నామని డ్రామా ఆడారని దుయ్యబట్టారు. మరుసటి రోజు గేటు ఎత్తుకుపోయారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలన్న సీఎం: వెలిగొండను కూడా పూర్తి చేయకుండా జాతికి అంకితం చేశారని మండిపడ్డారు. మనం చేసే పనులు ఎంత ముఖ్యమో తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఎక్కడిక్కడ తిప్పి కొట్టడం అంతే ముఖ్యమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియా, మీడియాలోనే కాదు. మౌత్ టు మౌత్ కూడా చెప్పాలనీ, అప్పుడే అందరిలో అర్ధమవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేశారు.
మరికొన్ని: 4వ సారి ముఖ్యమంత్రి అయినా సామాన్య కార్యకర్తలానే సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ శిక్షణ తరగతుల్లో పాల్గొన్నారు. టీడీపీ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో జరుగుతున్న పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్ షాప్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు, సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న గదుల్లోకి వెళ్లిన అధినేత చివరి సీట్లో కూర్చుని శిక్షణ తరగతులను ఫాలో అయ్యారు. నూతనంగా ఎంపికైన పార్లమెంట్ అధ్యక్షులకు మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు నిర్వహించిన శిక్షణ తరగతికి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు.
పార్టీ విధి విధానాలపై వర్క్ షాప్: నాయకులు చెప్పేది శ్రద్దగా విని వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న విధానాన్ని పరిశీలించారు. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఉన్న మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రతి గదిలోకి వెళ్లి వర్క్ షాప్లోని అన్ని బృందాల సభ్యులతో ముచ్చటించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగిన వర్క్ షాప్లో సీఎంతో పాటు నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. నాలుగున్నర దశాబ్దాల పార్టీ ప్రయాణం, పార్టీ ఐడియాలజీ, క్యాడర్ మేనేజ్మెంట్, కార్యకర్తలకు ప్రాధాన్యం వంటి అంశాలపై వర్క్ షాప్ జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ది కార్యక్రమాలు, విజన్ ప్రణాళికలు, అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ది వంటి అంశాలపై జరిగిన వర్క్ షాప్లో సీఎం పాల్గొన్నారు.
సామాన్య కార్యకర్తగా చంద్రబాబు: ఒక్కో పార్లమెంట్ కమిటీలో 42 మంది సభ్యులు చొప్పున మొత్తం 25 పార్లమెంట్లకు కలిపి 1050 మంది వర్క్ షాప్లో పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ వర్క్ షాప్లో పాల్గొన్న సీఎం పార్టీ విధానాలు, ఆలోచనలు, సిద్దాంతాలపై నాయకులతో మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వ విజయాలు, భవిష్యత్ ఆలోచనలు వివరించారు. కార్యకర్తే అధినేత అనే పార్టీ సిద్దాంతానికి కట్టుబడి అంతా పని చేయాలని నాయకులకు సూచించారు. సామాన్య కార్యకర్తగా చంద్రబాబు ఒదిగిపోయిన విధానం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉందని కార్యకర్తలు, నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు హాజరయ్యారు.
