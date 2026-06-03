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జీవన విధానంలో 'యోగాంధ్ర' - 14 రోజులపాటు రాష్ట్రంలో కార్యక్రమాలు: సీఎం చంద్రబాబు

యోగాంధ్ర 2026 కార్యక్రమం సైతం కోటి మందికి తగ్గకుండా చేయాలని నిర్ణయించిన సీఎం - ఈ ఏడాది యోగా దినోత్సవ థీమ్‌ యోగా ఫర్‌ హెల్తీ ఏజ్‌ అని వెల్లడించిన చంద్రబాబు

CM Chandrababu on Yogandhra 2026
CM Chandrababu on Yogandhra 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 4:07 PM IST

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CM Chandrababu on Yogandhra 2026: ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీ గుర్తింపు రద్దు చేసే రోజు దగ్గరలోనే ఉందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కార్యక్రమం అడ్డుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు. యోగాంధ్రను జీవన విధానంలో భాగం చేసేందుకు ప్రతీఏటా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది "యోగాంధ్ర ఫర్ హెల్తీ ఏజింగ్" థీమ్‌తో కోటి మందిని భాగస్వామ్యం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ నెల 7 నుంచి 21 వరకూ 14 రోజులపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రధాన కార్యక్రమం అమరావతి వేదికగా కృష్ణానది ఒడ్డున పశ్చిమ బైపాస్‌ను 25 వేల మందితో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అనారోగ్య సమస్యలకు యోగా ఉత్తమ సాధనమన్న సీఎం: యోగాంధ్ర 2026కు ప్రజా చైతన్యం, ప్రజా సహకారం ఎంతో అవసరమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. జీవనశైలిలో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, అనారోగ్య సమస్యలకు యోగా ఉత్తమ సాధనమన్నారు. పాఠశాల నుంచీ స్వర్ణ వార్డు వరకూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామన్నారు. అమరావతి అందాలను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రపంచానికి చాటుతామని వివరించారు. రాష్ట్రంలో 10 లక్షల మంది యోగా సాధకుల్ని తయారు చేస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. మొత్తం 21 వ్యాధులకు యోగాసనాల వీడియోలను ప్రభుత్వ సలహాదారు మంతెన సత్యనారాయణ రాజు రూపొందించారన్న ఆయన, సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోలు అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించారు. సందేహాలకు సంబంధించి 8142404888 కాల్ సెంటర్ ద్వారా సమగ్ర సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. సంజీవిని పథకంలో యోగాను అనుసంధానం చేస్తామన్నారు.

జీవన విధానంలో భాగం చేసేందుకు యోగాంధ్ర ఏటా జరపాలని నిర్ణయం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ధ్వంసం గొడ్డలి పార్టీ విధానమని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. బ్రిడ్జి స్పోర్ట్స్ పై కనీస అవగాహన లేకుండా గొడ్డలి పార్టీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నోరుంది, పేపర్ ఉంది, పేటీఎమ్ బ్యాచ్ ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తామంటే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. డీఎస్సీపై విషప్రచారంతో యువతలో గందరగోళం సృష్టించే యత్నం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమంపైనైనా విధ్వంసం మాదిరి చిల్లులు పెడతామంటే కుదరదన్నారు.

పవన్ కల్యాణ్ సభను అడ్డుకోవడం సరికాదు: తెలంగాణలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కార్యక్రమం అడ్డుకోవడం సరికాదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దీనికి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావటం తప్ప మరోమార్గం లేదన్నారు. ప్రజలకు మంచి చేయటంలో పోటీ పడాలి తప్ప ప్రజల మధ్య విభేదాలు తేవటం సరికాదని హితవు పలికారు. విభజన జరిగి 12 ఏళ్ల సమయం గడిచిపోయిందన్నారు. ప్రజలకు ఎవరు మంచి చేశారన్నది అందరికీ తెలుసునని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ అభివృద్ధిని లాజికల్​గా తీసుకెళ్లాలన్నారు. అనసవరంగా వివాదాలు సృష్టించటం ఎవరికీ మంచిది కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు ఎక్కడైనా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవచ్చునని స్పష్టం చేశారు. తానూ ఇటీవల తమిళనాడు వెళ్లి ఎన్నికల ప్రచారం చేసొచ్చానని గుర్తు చేశారు.

యోగా నెలగా జూన్ మాసం: యోగాంధ్ర 2026కు రూ. 10 కోట్లను ఖర్చు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. నూనె, ఉప్పు, చక్కెర వంటివి వీలైనంత తక్కువ మోతాదు వాడితే ఆరోగ్యం బాగుంటుందని తెలిపారు. డయాబెటిస్ అన్ని రోగాలకు గేట్ వేగా మారుతున్నందున దీనిపై ప్రజల్ని చైతన్యపరుస్తామన్నారు. జూన్ నెలను యోగా నెలగా ప్రకటించుకుని ముందుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు. ఆరోగ్యం-డబ్బులు ఆదాకు యోగా మంచి సాధనం అని స్పష్టం చేశారు. యోగాతో పాటు ప్రకృతి సేద్యాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం 20 లక్షల ఎకరాల్లో 20లక్షల మంది రైతులు చేస్తున్న ప్రకృతి సేద్యాన్ని 50 లక్షల ఎకరాల్లో 50లక్షల మంది రైతులకు విస్తరిస్తారని వివరించారు. యోగాంధ్ర 2026పై మంతెన సత్యనారాయణ రాజు ఆధ్వర్యంలో యోగాసాధకులు చేసిన ఓ వీడియో, పోస్టర్లను సీఎం విడుదల చేశారు.

"ప్రతీ ఒక్కరూ నిత్య సాధనంగా యోగాను అవలంబించాలి. ఈ నెల 7 నుంచి 21వరకూ కోటి మందిని భాగస్వాముల్ని చేసేలా 14 రోజులపాటు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం. పాఠశాల నుంచీ స్వర్ణ వార్డు వరకూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం. ఈసారి అమరావతి వేదికగా కృష్ణానది ఒడ్డున పశ్చిమ బైపాస్ పై 25వేల మందితో ప్రధాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం". -చంద్రబాబు, సీఎం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా యోగాంధ్ర నిర్వహించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

యోగాంధ్ర లాంటి భారీ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు: ప్రధాని మోదీ

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