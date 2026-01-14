తొలిసారిగా ఏఐ సాంకేతికతతో ‘కేర్ అండ్ గ్రో’ యాప్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలుకు శ్రీకారం
నారావారిపల్లె వేదికగా ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ఏఐ సాయంతో ఇంటివద్దే శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 11:39 AM IST
CM Chandrababu Started First Ever Care and GrowApp: పిల్లల ఎదుగుదల అంటే పౌష్టికాహారం, ఎత్తు, బరువు మాత్రమే కాదు. అంతకు మించిన ‘మేధో సంపత్తి’ అని చాటి చెప్పేలా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో ఓ విప్లవాత్మక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 6 ఏళ్లు నిండే లోపే 90 శాతం మెదడు ఎదుగుదల పూర్తి అవుతుందన్న శాస్త్రీయ వాస్తవాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్నారు. చిన్నారుల సమగ్ర వికాసమే లక్ష్యంగా ఏఐ సాంకేతికతతో రూపొందించిన ‘కేర్ అండ్ గ్రో’ మొబైల్ యాప్ను సీఎం నారావారిపల్లెలో నిన్న (మంగళవారం) ప్రారంభించారు. ఈ యాప్ ‘ఆంధ్రా మదర్స్ చైల్డ్ సక్సెస్’ అనే పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
భవిష్యత్తులో వెనుకబడిపోయే ప్రమాదం: అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లల శారీరక ఆరోగ్యం పైనే దృష్టి పెడతారు. కానీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఈ యాప్తో పిల్లల మెదడు పని తీరు, సామాజిక ప్రవర్తన, భాషా నైపుణ్యాలు, గ్రహణ శక్తి లాంటి కీలక అంశాలను పరీక్షిస్తారు. 0-6 ఎర్లీ చైల్డ్ హుడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా స్వర్ణ నారావారిపల్లెలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని ప్రారంభించారు.
ప్రస్తుతం 8 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని 271 మంది పిల్లల పై జరిపిన పరీక్షల్లో సానుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి. స్క్రీనింగ్ తర్వాత 4 శాతం పిల్లల్లో తీవ్రమైన ఎదుగుదల లోపాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వాటిని సరైన సమయంలో గుర్తించకపోతే వారు భవిష్యత్తులో వెనుకబడిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏఐ సాయంతో ఇంటి వద్దే శిక్షణ:
స్క్రీనింగ్: అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని పిల్లలకు ఏఐ ఆధారిత స్క్రీనింగ్ ద్వారా 20 నిమిషాల పాటు తెలుగులోనే సులభమైన ప్రశ్నలు వేసి, వారి మెదడు వికాసాన్ని అంచనా వేస్తారు. పరీక్ష తర్వాత గ్రీన్ కలర్ వస్తే పిల్లల ఎదుగుదల బాగున్నట్లు, రెడ్ కలర్ వస్తే వెనకబడి ఉన్నట్లు గుర్తిస్తారు.
వ్యక్తిగత ప్రణాళిక: అందరికీ ఒకే రకమైన పాఠాలు కాకుండా, వెనకబడిన పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన ‘కస్టమైజ్డ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్’ ఇస్తారు. బుక్లెట్లు, ఆడియో, వీడియో కృత్యాలను యాప్ ద్వారా అందించనున్నారు.
6 నెలలకు ఒకసారి: యాప్లో సూచించిన కృత్యాలను (ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, మోటార్ స్కిల్స్) తల్లులు ఇంట్లోనే దగ్గర ఉండి పిల్లల చేయించాలి. పిల్లలు ఆ పనులు చేస్తున్నప్పుడు వీడియో తీయాలి. దాన్ని యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. నిపుణులు వాటిని పరిశీలిస్తారు. పిల్లల ప్రగతిని ట్రాక్ చేస్తారు.
6 నెలలకు ఒకసారి పరీక్షిస్తారు. పిల్లల్లో వచ్చిన మార్పును గమనిస్తారు. ఉదాహరణకు ఒక పిల్లాడు సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతే, అతనికి ‘స్పీచ్ థెరపీ’ లాంటి చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు చేయిస్తారు. ఆ వీడియోలను యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. అందుకే ఈ విధానంలో తల్లుల పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది.
ఆ వ్యత్యాసాన్ని చెరిపేయడమే లక్ష్యం:
''ఒకే గ్రామంలో పుట్టిన 2 పిల్లల్లో ఒకరు భవిష్యత్తులో ఇంజినీర్ అవుతున్నారు. మరొకరు వాచ్మన్గా మిగిలిపోతున్నారు. ఈ తేడాకు ప్రధాన కారణం బాల్యంలో మెదడుకు సరైన శిక్షణ లేకపోవడమే. ఆ తేడాను పూడ్చడమే మా లక్ష్యం. ఇప్పటికే కుప్పం నియోజకవర్గంలో 23 వేలమంది తల్లులు, నారావారిపల్లెలో 271 మందికి పైగా ఈ యాప్ను వినియోగిస్తున్నారు. - డా.మేఘన, ‘కేర్ అండ్ గ్రో’ వ్యవస్థాపకురాలు''
గణాంకాలే సాక్ష్యం: పైలట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తల్లులు 813 రకాల కృత్యాలను ఇంట్లోనే పూర్తి చేయగా, 2వ సారి నిర్వహించిన స్క్రీనింగ్లో 60 శాతం పిల్లల్లో గణనీయమైన అభివృద్ధి కనిపించింది.
- భాషా నైపుణ్యాలు: 30.6 శాతం,
- గ్రహణ శక్తి: 42.6 శాతం, శారీరక చలనం: 24.7 శాతం
- సామాజిక భావోద్వేగాలు: 42.2 శాతం
తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులకు పాఠం అర్థం అయ్యింది? - ఇక 'క్లికర్'తో పసిగట్టొచ్చు
కృష్ణా జలాలతో తిరుమల, తిరుపతి తాగునీటి ఎద్దడి తీర్చేలా! - రూ.126 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన