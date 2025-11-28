ETV Bharat / state

రాజధానిలో శ్రీవేంకటేశ్వర ఆలయ విస్తరణకు మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ - సీఎం సూచనల మేరకు కొన్ని మార్పులు

భవిష్యత్తులో విస్తరించేలా భవన నిర్మాణ ప్రణాళికలు - కృష్ణమ్మకు నిత్య హారతి ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు

CM Chandrababu Laid Foundation for Expansion at Venkateswara Temple in Amaravati: అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ విస్తరణకు సీఎం చంద్రబాబు నిన్న (గురువారం) భూమిపూజ చేశారు. రూ.260 కోట్లతో రెండు దశల్లో పనులు చేపట్టనున్నామని తెలిపారు. ఆలయ ప్రాకారం, మహారాజగోపురం, ఆంజనేయస్వామి ఆలయాలు నిర్మించనున్నట్లు వెల్లడించారు. మాడవీధులు, అన్నదాన కాంప్లెక్స్‌ నిర్మాణాలకు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం 1000 మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించేలా భవనం నిర్మిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తులో 20 వేల మందికి సరిపోయేలా విస్తరించేందుకు వీలుగా ఉండేందుకు ప్రణాళిక ఉండాలని సీఎం అన్నారు. అందుకు తగినట్లే ఫౌండేషన్‌ పనులు చేపట్టాలి అన్నారు. అన్ని నిర్మాణాల్లోను కూడా ఇదే విధానం అవలంబించాలి అని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. క్లీన్, గ్రీన్, హైజినిక్‌ మోడల్‌ ఉండాలని పేర్కొన్నారు. నిర్మాణాల్లో ఆధ్యాత్మికత కనిపించాలని, రాజధానికి ఆలయం అదనపు ఆకర్షణ కావాలన్నారు. అమరావతిలోని వెంకటపాలెం వద్ద టీటీడీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ విస్తరణ పనుల మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలించారు. అధికారులకు సూచనలు చేశారు. అవి ఏమిటంటే?

  • రెండు దశల్లో పనులు చేస్తామనే ప్రతిపాదన వద్దు. అన్నీ ఒకే దశలో, ఒకేసారి చేపట్టాలి.
  • తిరుమల ఆలయ తరహాలోనే నిర్మాణాలు ఉండాలి. అదీ వాస్తు పరిమితి మేరకే చేపట్టాలి.
  • కృష్ణా నదికి అభిముఖంగా రెండు ఎకరాల్లో 50 కాటేజీలు నిర్మించాలి.
  • పూజలు, భజనలు నిత్యం ఉండాలి. ఆలయం పక్కనున్న కృష్ణా నదిలో సాయంత్రం కృష్ణమ్మ హారతి ఇచ్చేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేయండి.

మాస్టర్‌ ప్లాన్‌లో నిర్మాణాలివి:

  • ఆలయ ప్రాంగణంలో చేపట్టే నిర్మాణాలను గురించి ఆర్కిటెక్‌ సంస్థ ఇంజీనియస్‌ స్టూడియో ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు చెందిన ప్రతినిధి, ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ సీఎంకు వివరించారు.
  • ధ్యాన మందిరాన్ని గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్, మొదటి అంతస్తుతో కలిపి నిర్మిస్తారు. ఇందులోనే ఎగ్జిబిషన్స్‌ హాల్స్‌ ఉంటాయి.
  • భవిష్యత్తులో విస్తరణకు అనుకూలంగా డైనింగ్‌ హాల్, కిచెన్‌ కాంప్లెక్స్‌ నిర్మాణం.
  • హెల్ప్‌ డెస్క్, కల్యాణ కట్ట, డార్మెటరీలు, లాక్‌ రూమ్, మూడు వెయిటింగ్‌ హాల్స్‌.
  • అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ భవనంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ కౌంటర్లు, ఆలయ సిబ్బందికి గదులు, ప్రథమ చికిత్స గది. 12 అర్చకుల క్వార్టర్లు, 12 సిబ్బంది క్వార్టర్లు. 2 వీవీఐపీల సూట్స్, 3 వీఐపీ సూట్స్, డైనింగ్‌ హాల్, సమావేశ గది, ఏసీ సదుపాయంతో 20 గదులు, వీఐపీ లాబీ, కిచెన్, ప్యాంట్రీ, రిసెప్షన్‌ తదితరాలతో కలిపి రెస్ట్‌హౌస్‌. 8 ప్రసాదం కౌంటర్లు. 3 ఎకరాల్లో ప్రకాశ్‌ ఉద్యానం. అందులో లేజర్‌ షో ఏర్పాట్లు. ప్రహరీ, అంతర్గత రహదారులు, ప్రధాన ముఖద్వారం నిర్మించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. అయితే ముఖ్యమంత్రి సూచనల మేరకు ప్లాన్‌లో కొన్ని మార్పులు చేయనున్నారు.

110 అడుగుల ఎత్తున మహా రాజగోపురం:-

  • తూర్పు వైపు 110 అడుగుల ఎత్తున మహా రాజగోపురాన్ని 7 అంతస్తుల్లో నిర్మించనున్నారు. మిగతా 3 వైపులా 60 అడుగుల ఎత్తుతో ఐదేసి అంతస్తుల్లో మరో మూడు రాజగోపురాలు నిర్మిస్తారు.
  • కల్యాణ మండపం, అద్దాల మండపం, వాహన, రథ, ఆర్జిత సేవా మండపాలు, పుష్కరిణి తదితరాలు నిర్మించనున్నారు.
  • వీటికి కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక పూర్తి అయింది. పనులు వెంటనే ప్రారంభంకానున్నాయి.

రాజధానికే కళ వచ్చింది:

'శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి రావడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ గుడి నిర్మాణంతో రాజధానికే కళ వచ్చింది. కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన విస్తరణ పనులు పూర్తయితే ఇది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని చూస్తున్నాం.' - నాగుల్‌మీరా, రైతుకూలీ, తాడికొండ

చంద్రబాబుతోనే అభివృద్ధి:

'వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధాని నిర్మానుష్యంగా ఉండేది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పనులతో కళకళలాడుతోంది. చంద్రబాబు హయాంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతున్న నమ్మకం ఉంది. మా పిల్లలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే ఉద్యోగాలు వస్తాయన్న భరోసా కలుగుతోంది.' -షేక్‌ షమ్మి, వడ్డేశ్వరం, మంగళగిరి మండలం

అభివృద్ధికి కులమతాలతో పనిలేదు:

'అభివృద్ధి పనులకు కులమతాలతో పని లేదు. అందుకే శ్రీవేంకటేశ్వర ఆలయ అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి వచ్చా. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పేదల జీవితాల్లో మార్పు వచ్చింది. అందరికీ ఉపాధి లభిస్తుందన్న నమ్మకం కలుగుతోంది. -కె.రోజీమేరీ, వ్యవసాయ కూలీ, పెదపరిమి, తుళ్లూరు మండలం

