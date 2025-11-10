ETV Bharat / state

పేదలందరికీ ఇళ్ల విషయంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు బాధ్యత తీసుకోవాలి: సీఎం చంద్రబాబు

మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిశాక తాజా పరిణామాలపై మంత్రులతో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రభుత్వం చేసే మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా మంత్రులు చొరవ చూపాలని ఆదేశం

CM_Chandrababu_Spoke_to_Ministers
CM_Chandrababu_Spoke_to_Ministers (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Spoke to Ministers on Various Issues after Cabinet Meeting: అర్హులైన పేదలందరికీ కూటమి ప్రభుత్వం ఇల్లు లేదా ఇంటి స్థలం కేటాయిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల అనంతపురం జిల్లాలో రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం చేపట్టిన రీతిలోనే అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు చొరవ చూపాలని ఆదేశించారు. కూటమి ఎమ్మెల్యేల్లో ఎవరు ఏ తప్పుచేసినా ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రి బాధ్యత తీసుకుని సమస్య పరిష్కరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పెద్దిరెడ్డి అటవీ భూముల ఆక్రమణలపై వీడియో తీయించానని త్వరలోనే దాన్ని బయటపెడతానని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ వెల్లడించారు. మంత్రివర్గ సమావేశంలో అజెండా అంశాలు ముగిశాక తాజా పరిణామాలపై సీఎం కొద్దిసేపు సహచర మంత్రులతో మాట్లాడారు.

విశాఖలో ఈ నెల 14, 15వ తేదీల్లో జరిగే పెట్టుబడుల భాగస్వామ్య సదస్సుపై యువతకు అవగాహన కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు సూచించారు. నేటి యువత, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న చొరవ తీసుకుంటున్న చర్యలు, కష్టపడుతున్న తీరు రేపటి తరానికి అర్ధమయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సదస్సులో చేపట్టే చర్చలు, జరిగే ఒప్పందాలు పాఠశాల విద్యార్థులకు చేరేలా మంత్రులు చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పేదలందరికీ ఇళ్ల విషయంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు బాధ్యత తీసుకోవాలని అలానే నివాస స్థలం లేనివారి జాబితా రూపొందించి అందరికీ దక్కేలా చూడాలన్నారు. ఏడాదిలోగా నివాస స్థలం లేనివారికి లబ్ధి చేకూరేలా ప్రభుత్వ చర్యలు ఉండాలన్నారు. ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకుని కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే సరిదిద్దాలని సూచించారు.

ఏ ఎమ్మెల్యే తప్పు చేసినా గట్టిగా వ్యవహరించాలి: ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యే తప్పు చేసినా ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రి గట్టిగా వ్యవహరించేలా మీరు చెప్పాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ సీఎంతో అన్నారు. అనేక వివాదాలకు సంబంధించి 2 పార్టీలు రాజీ పడినప్పటికీ కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు ఒప్పుకోవడం లేదని పవన్‌ అన్నారు. ఈ విషయమై ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ చెప్పాలని ఆయన చంద్రబాబును కోరారు. జనసేనకు పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి స్థలాల కేటాయింపు అంశం మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ప్రస్తావించగా అది పాలసీ మ్యాటర్ అని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణం చేపట్టుకోవాలని సీఎం సూచించారు.

రెవెన్యూ సమస్యలు ఎజెండాగా పెట్టుకుని ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు పరిష్కారం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. అనంతపురంలో రెవెన్యూ సమస్యలను అందరు రెవెన్యూ అధికారులను కూర్చోబెట్టి పరిష్కారం చేశారని సీఎం గుర్తు చేశారు. రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో జాప్యం తగదని హితవుపలికారు. త్వరితగతిన సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన విధానం రూపొందించాలని ఆదేశించారు. ఎర్ర చందనం డిపో సందర్శన సందర్భంగా పవన్‌ పనితీరును సీఎం చంద్రబాబు, ఇతర మంత్రులు ప్రశంసించారు. ఆ పర్యటనలో తన అనుభవాలను డిప్యూటీ సీఎం క్యాబినెట్‌లో పంచుకున్నారు.

పట్టుబడిన ఎర్రచందనంతో పరికరాలు తయారు చేయించి విక్రయించే ప్రతిపాదనలు పరిశీలిద్దామని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రభుత్వం చేసే మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విషయంలో మంత్రులతోపాటు ఎమ్మెల్యేలు కూడా బాధ్యత తీసుకునేలా ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు చొరవ చూపాలని సీఎం సూచించారు. పుట్టపర్తిని ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే చర్యలు చేపట్టాలన్న సీఎం సత్యసాయి బాబా జయంతిలో పాల్గొనేందుకు ఈ నెలలో రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీతోపాటు కేంద్ర మంత్రులు, గవర్నర్‌లు రానున్నారని సీఎం వెల్లడించారు.

70 అజెండా అంశాలతో మంత్రివర్గ సమావేశం - పలు అంశాలకు ఆమోదం

వరుస విజయాలు కొనసాగించాలంటే లోటుపాట్లు సరిచేసుకోవాలి: మంత్రి లోకేశ్

TAGGED:

AP CABINET MEETING
CM CBN SPOKE TO MINISTERS ON ISSUES
AP CABINET INSIDE DISCUSSIONS
ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం
CM CHANDRABABU SPOKE TO MINISTERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.