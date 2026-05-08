ఈనెలలోనే కడప స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ పనులు ప్రారంభం - రాష్ట్రానికి మరో 6 ఉక్కు కర్మాగారాలు : సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్రంలో ఇనుప ఖనిజం నిల్వలు పష్కలంగా ఉన్నాయి - భారీ పరిశ్రమలకు అనుబంధంగా MSMEల ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి - పెండింగ్‌ పనులు పూర్తి చేయాలి : సీఎం ఆదేశాలు

Andhra Pradesh Turns Into Steel Hub
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:22 AM IST

Andhra Pradesh Turns Into Steel Hub : కడప స్టీల్‌ ప్లాంట్ పనులు ఈనెలలోనే ప్రారంభించబోతున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. రాష్టానికి మరో అరడజను స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయన్న సీఎం, రాష్ట్రంలో ఇనుప ఖనిజం నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయన్నారు. భారీ పరిశ్రమలకు అనుబంధంగా MSMEల ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. రాష్ట్ర పురోభివృద్ధిలో అధికారుల అలసత్వాన్ని ఏమాత్రం సహించబోనని, ఏపీని గ్లోబల్ బ్రాండ్‌గా మార్చడమే తన లక్ష్యమని స్పష్టంచేశారు.

ఖనిజసంపదే రాష్ట్రానికి ఆదాయం : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో దాదాపు 11 గంటల పాటు సాగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో మొదటిరోజు పలు కీలక అంశాలు చర్చించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు విరివిగా వస్తున్నాయని ఒప్పందాలను గ్రౌండింగ్ చేయడంలో కలెక్టర్లు క్రియాశీలకంగా పనిచేయాలన్నారు. గూగుల్‌ డేటాసెంటర్‌తో విశాఖ, ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌తో అనకాపల్లి జిల్లాల రూపురేఖలు మారతాయన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న ఖనిజసంపదే రాష్ట్రానికి ఆదాయవనరని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి వచ్చే భారీ ప్రాజెక్టులకు అనుబంధంగా అవసరమైన ఉత్పత్తులు తయారు చేసేలా MSMEల ఎకోసిస్టమ్‌ అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు.

పెండింగ్‌ పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు : రాష్ట్రంలో తయారయ్యే ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్, నాణ్యత తీసుకురావడంపై దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్లకు సీఎం నిర్దేశించారు. మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి భూసేకరణలో జాప్యంపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఐటీఐల నిర్వహణను ప్రముఖ పారిశ్రామిక సంస్థలకు అప్పగించడం ద్వారా విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలన్నారు. పారిశుద్ధ్యం, ఆరోగ్యం, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి ఫలితాలు సాధించాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పెండింగ్‌ పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులకు సీఎం అన్నారు.

"అనేక జిల్లాల్లో ఇనుప ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఉక్కు పరిశ్రమకు ఒక కీలకమైన మార్పు తీసుకురాగలవు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో అరుదైన భూ ఖనిజాలు, అలాగే బాక్సైట్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వనరులను సమర్థవంతంగా ఎలా వినియోగించుకోవాలనేదే కీలకం. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారం ఉంది. ఇది విశాఖపట్నాన్ని ఒక సమగ్ర ఉక్కు కేంద్రంగా మార్చడానికి ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. మేము ఈ నెలలో కడప ఉక్కు కర్మాగారాన్ని సందర్శించి, దానికి సంబంధించిన నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించాలని ఉద్దేశిస్తున్నాము. సుమారు 2028 నాటికి ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసే లక్ష్యంతో మేము ప్రస్తుతం ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నాము. కేవలం ఉక్కు పరిశ్రమే కాకుండా సుమారు అర డజను ఇలాంటి పరిశ్రమల స్థాపనకు పనులు సిద్ధం చేస్తున్నాము. అదనంగా పుట్టపర్తిని ఫైటర్ జెట్ నిర్వహణ, ఓవర్‌హాల్ కార్యకలాపాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా నియమించడానికి రూ.15 కోట్ల ప్రారంభ పెట్టుబడితో ఒక ప్రతిపాదన ఉంది. ఈ చొరవ మొత్తం రూ.100,000 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రయత్నం విజయవంతమైతే ఈ ప్రాంతం ఒక ప్రధాన ఏరోస్పేస్ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉంది. - నారా చంద్రబాబు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

