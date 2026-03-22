భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ప్లస్ నగరంగా అమరావతి - ఏఐ, క్వాంటం వ్యాలీపై ఫోకస్: సీఎం చంద్రబాబు
హైదరాబాద్లోని ఐఎస్బీలో సౌత్ఏషియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్, 2026 - ట్రాన్స్ఫామింగ్ ఏఐ సదస్సులో పాల్గొన్న చంద్రబాబు - ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీతింగ్ అనే అంశంపై ప్రసంగించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 6:19 PM IST
CM Speech in South Asia Learning Summit-2026 : అమరావతి భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ప్లస్ నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. టెక్నాలజీని అనుసంధానించి అమరావతిని స్మార్ట్, బ్లూ, గ్రీన్ సిటీగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో జరిగిన 'సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్-2026, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఏఐ' సదస్సులో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. సదస్సులో 'ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీతింగ్' అనే అంశంపై సీఎం తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. సమ్మిట్లో భాగంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రపంచ ఐటీ కేంద్రంగా హైదరాబాద్ను తీర్చిదిద్దటంలో చంద్రబాబు విజన్ను ప్రెజెంట్ చేశారు.
అలాగే సమ్మిట్లో హైదరాబాద్ను హైటెక్ సిటీగా మలిచిన తీరుపై వీడియో ప్రదర్శించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ను 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారంటూ ప్రజెంటేషన్లో తెలిపారు. 1995 నుంచి హైటెక్ సిటీ నిర్మాణం, జీనోమ్ వ్యాలీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీల రాక లాంటి అంశాలను వీడియోలో ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం క్వాంటం వ్యాలీ, ఏఐ పై ఏపీ ఫోకస్ పెట్టిందంటూ ప్రజెంటేషన్లో పేర్కోన్నారు.
పారిశ్రామిక రాష్ట్రంగా ఏపీ : అనంతరం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రంగా ఉన్న ఉమ్మడి ఏపీని పారిశ్రామిక రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో ఆర్ధిక సంస్కరణల్ని అందిపుచ్చుకున్నట్లు తెలిపారు. నాలెడ్జి ఎకానమీదే భవిష్యత్తు అని ఆలోచన చేసి టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించి ఐటీని అందిపుచ్చుకున్నామని చెప్పారు. ఐటీకి సూచికగా సైబర్ టవర్స్ నిర్మాణం చేశామని, మూడు దశాబ్దాలుగా ఆ ఫలితాలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నామని దీనిలో భాగంగానే ఐఎస్బీని కూడా అందిపుచ్చుకున్నామని వెల్లడించారు.
రాజకీయ కారణాల వల్ల ఏపీ రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినా గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల తెలుగు ప్రజల తలసరి ఆదాయాన్ని పెంచాయని గుర్తుచేశారు. 2024లో మళ్లీ ఏపీలో మేం అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి ఏపీ అంతా సర్వనాశనం అయ్యిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బ్రాండ్ పోయింది, వ్యవస్థలు సర్వనాశనం అయ్యాయన్నారు. విభజన కంటే దారుణంగా రాష్ట్ర పరిస్థితి తయారైందని చెప్పారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును వచ్చే ఏడాదిలోగా పూర్తిచేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు.
అభివృద్ధి కోసం ప్రోగ్రెసివ్ నిర్ణయాలు : ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితికి వచ్చిందని, కూటమిగా మళ్లీ కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన లాంటి కీలకమైన నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకున్నామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించటంలో ఏపీ అగ్రస్థానంలో ఉందన్నారు. ఇప్పుడు క్వాంటం, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డ్రోన్స్ లాంటివే భవిష్యత్ టెక్నాలజీలు అని స్పష్టం చేశారు. స్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డ్రోన్ సిటీలను ఏపీలో నిర్మిస్తున్నామని విద్యుత్ సంస్కరణలూ తీసుకువస్తున్నామని వెల్లడించారు.
గ్రీన్ ఇంధన తయారీలో ఏపీ అగ్రస్థానం : గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ అమ్మోనియా లాంటివి విద్యుత్ రంగాన్ని శాసిస్తాయన్న చంద్రబాబు సుస్థిర విద్యుత్ ఉత్పాదనతో విద్యుత్ ఛార్జీలు కూడా పెంచాల్సిన అవసరం రాబోదన్నారు. ఇంధనాలు, విద్యుత్ లాంటి వాటి వ్యయం ఎంత తక్కువకు ఇస్తాం అన్నదే ఇప్పుడు అతిపెద్ద సవాలు అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం యుద్ధ ప్రభావం ప్రపంచం అంతా పడిందని ఎల్పీజీ కొరత నేపథ్యంలో పీఎన్జీ కీలకంగా మారిందని వెల్లడించారు. దక్షిణ భారత్లోనే గ్రీన్ ఇంధన తయారీలో ఏపీ అగ్రస్థానంలో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. తిరుమల లాంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా దర్శనాల ఎఫీషియన్సీని 15-20 శాతం పెంచగలిగామన్నారు.
ఏఐ టెక్నాలజీతో డాక్టర్ సేవలు : ఆధునిక ల్యాబ్ ద్వారా ప్రసాదం తయారీలో వినియోగించే పదార్ధాలను కూడా నిత్యం పరీక్షిస్తున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు. గతంలో మాదిరి ఇప్పుడు కల్తీ నెయ్యి వాడేందుకు ఆస్కారం ఉండబోదని తేల్చిచెప్పారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం తెలుసుకునేలా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు రూపోందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డాక్టర్ సేవలు కూడా అందబోతున్నాయని, రైతులకు ఏఐ అగ్రానమిస్ట్ సేవలు అందించబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. పాలనలో ఇవాళ తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ రేపటికి చరిత్ర అవుతాయని చంద్రబాబు చెప్పారు. యుద్ధం తర్వాత మనల్ని మనం చాలా సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఏపీలో మూడు రీజియన్లుగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.
