నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా రామోజీని తలచుకుంటే అదే తొలగిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రసంగించిన సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 10:17 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 11:05 PM IST
CM Chandrababu Speech in Ramoji Excellence Awards Ceremony: నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం రామోజీరావు దేనినైనా వదులుకునేవారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆయన సేవలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని పేర్కొన్నారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్' జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రజల పక్షాన బలంగా పోరాడిన యోధుడు రామోజీరావు అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఉన్నత విలువలతో నడుస్తున్న సంస్థ ఈనాడు అని, ఈ పత్రిక ద్వారా రామోజీరావు ప్రజలను సమాజసేవలో భాగస్వాములను చేశారని తెలిపారు. రామోజీలాంటి వారు పది మంది ఉంటే సమాజాన్ని సమూలంగా మార్చవచ్చని తెలిపారు.
4 దశాబ్దాలకుపైగా రామోజీరావుతో నాకు అనుబంధం ఉంది. రామోజీరావు ఎవరినీ పిలవరు. ఎవరు వచ్చినా కాదనరు. వ్యతిరేక వార్తలు రాయవద్దని నన్ను ఎప్పుడూ కోరవద్దని రామోజీ అనేవారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో రామోజీ ముందుకు సాగారు. మామూలు వ్యక్తులను అసాధారణ వ్యక్తులుగా రామోజీ మార్చేవారు. రామోజీ లాంటి వారు పది మంది ఉంటే సమాజాన్ని సమూలంగా మార్చవచ్చు. 50 ఏళ్ల తర్వాత ఏం చేయాలో ముందే ఆలోచించే వ్యక్తి రామోజీ. రామోజీ పట్టుదలకు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. రామోజీ జీవితంలో ఎన్నో ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రభుత్వాలతో పోరాడి విజయం సాధించిన వ్యక్తి రామోజీ. మంచి చేస్తే మీతో ఉంటా. చెడు చేస్తే ఉతికి ఆరేస్తా అనేవారు రామోజీ. రామోజీరావు స్ఫూర్తి ఎప్పుడూ నాతో ఉంటుంది. నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా రామోజీని తలచుకుంటే అదే తొలగిపోతుంది. - చంద్రబాబు, సీఎం
నిజం తెలుసుకోవాలంటే ఈనాడు చదవాల్సిందే : రామోజీరావు సంస్థలు తెలంగాణకు గర్వకారణంగా నిలిచాయని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ రెండువేల ఎకరాల కళాఖండమని, తెలంగాణకు నాలుగో అద్భుతంగా ఆర్ఎఫ్సీ నిలిచిందని కొనియాడారు. ఆర్ఎఫ్సీని ఇబ్బంది పెట్టాలని కొందరు గతంలో ప్రయత్నించారన్న ఆయన, ఈనాడు, ఈటీవీని తెలుగు ప్రజలకు వ్యసనంగా రామోజీ మలిచారన్నారు. నిఖార్సైన నిజం ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈనాడు చదవాల్సిందేనని వ్యాఖ్యానించారు. ఈటీవీ రాత్రి 9 గంటల వార్తలను ఎక్కడున్నా తప్పనిసరిగా చూస్తానన్న ముఖ్యమంత్రి, పచ్చళ్లు తినిపించినా, పత్రిక చదివించినా రామోజీరావు గొప్పదనం కనిపిస్తుందన్నారు.
రామోజీరావు పేరు కాదు, ఒక బ్రాండ్ : 'పొంతన లేని వివిధ రంగాల్లో ఒకే వ్యక్తి రాణించడం చాలా కష్టం. రామోజీరావు రోజుకు 18 గంటలు శ్రమించే వారు. రామోజీ ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా తనదైన ముద్ర వేసేవారు. రామోజీ అవార్డు గొప్ప గౌరవంగా భవిష్యత్లో నిలుస్తుంది. రామోజీరావు స్ఫూర్తిని భావితరాలకు మనం అందించాలి. పదవుల గురించి సీఎంలకు తాను సిఫార్సు చేయనని నిక్కచ్చిగా చెప్పేవారు. రామోజీరావు పేరు కాదు, ఒక బ్రాండ్. రామోజీ గ్రూపు సంస్థలకు మా సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. రామోజీ అవార్డుల ఆలోచన చేసిన కుటుంబసభ్యులను అభినందిస్తున్నా. రామోజీ స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కుటుంబసభ్యులు భావించడం ప్రశంసనీయం' అని రేవంత్ మాట్లాడారు.
