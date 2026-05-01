ప్రజల సంతోషాన్ని చూసి నా కష్టాన్ని మరిచిపోతున్నా: సీఎం చంద్రబాబు
కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కలలో 'పేదల సేవ'లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - పీ4లో భాగంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఆర్థికసాయం - అత్యాధునిక పనిముట్లతో తొలిదశలో 15 నగరాల్లో లేబర్అడ్డాలు ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 1:45 PM IST
CM Chandrababu Speech in Pedhala Sevalo Meeting: రాష్ట్రంలో ప్రయోగాత్మకంగా తొలుత కొన్ని చోట్ల లేబర్ అడ్డా నిర్మాణాలు చేపడతామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బాగున్న నిర్మాణాలు ఎంపిక చేసి అదే విధంగా ప్రాంతాల్లోనూ లేబర్ అడ్డా నిర్మాణాలు ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కలలో నిర్వహించిన ‘పేదల సేవ’ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు కార్మికుల సంక్షేమం, నైపుణ్యం పెంపు అంశాలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం పరిశీలించారు. వివిధ శాఖలను నైపుణ్యం పోర్టల్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్లు సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. కార్మికుల సంక్షేమం, ఉపాధి కోసం నైపుణ్యం పోర్టల్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్లు వివరించారు. పీ4లో భాగంగా 35 మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సీఎం రూ.5 లక్షల ఆర్థికసాయం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ అమరావతిలో నూతన ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి నిర్మించే యోచనలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. అచ్యుతాపురం, గుంటూరు, కర్నూలు, శ్రీసిటీ, తిరుపతి, ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రులు తీసుకొస్తామని తెలిపారు. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేదే మా లక్ష్యమని అన్నారు. ఆడబిడ్డలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు సాధించి తీరుతామని తేల్చిచెప్పారు. చట్టసభల్లో 33 శాతం మంది మహిళలు ఉంటే సభకే శోభ వస్తుందని అన్నారు. కృష్ణా పుష్కరాల నాటికి కృష్ణా జిల్లాలో నీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని స్పష్టం చేశారు. బందర్ పోర్టు పనులు 57 శాతం పూర్తయ్యాయని డిసెంబర్ నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేసి కృష్ణా జిల్లా అభివృద్ధిని నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్తామని వెల్లడించారు. భారత్ మాలా ప్రాజెక్టులో భాగంగా మచిలీపట్నం బైపాస్ 6 లైన్లుగా అభివృద్ధి చెందనుందని తెలిపారు. హైదరాబాద్ - మచిలీపట్నం హైవే ఎక్స్ ప్రెస్ రోడ్డుగా అభివృద్ది చెందుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఎమ్మెల్యేల పనితీరును ప్రజల్నే అడుగుతా: కార్మికుల పిల్లలు పరిశ్రమలు నెలకొల్పాలనే లక్ష్యంతో నైపుణ్యాభివృద్ధిపై దృష్టి సారించామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచంలో ఉండే ఆధునిక పనిముట్లు తెప్పించి లేబర్ అడ్డాలను నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. అలానే అత్యాధునిక పనిముట్లతో తొలిదశలో 15 నగరాల్లో లేబర్ అడ్డాలు ఏర్పాటు చేస్తామని తొలిదశలో ఇవి విజయవంతమైతే మిగిలిన ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తామని వెల్లడించారు. ఇకపై ప్రతీ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పనితీరును ప్రజల్నే అడుగుతానని తేల్చిచెప్పారు. ఎమ్మెల్యే పనితీరుపై ప్రజలు సానుకూలంగా స్పందించకుంటే ఆ ఎమ్మెల్యేతో తాను ఉండనని హెచ్చరించారు. పామర్రు ఎమ్మెల్యేపై ప్రజా స్పందన బాగుండటంతో వర్ల కుమార్ రాజాను అభినందిస్తున్నానని సీఎం తెలిపారు.
రాష్ట్రాన్ని పునర్మిస్తామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చాం. ఆంధ్రప్రదేశ్కు పునర్వైభవం తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చాం. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం నిరంతరం కష్టపడుతున్నాం. పేదల రుణం తీర్చుకునేందుకు కష్టపడుతున్నాం. టీడీపీ గుర్తులో నాగలి, కార్మికుడు, గుడిసెను ఎన్టీఆర్ ఉంచారు. శుభసూచకానికి గుర్తు పసుపు. ఆ రంగును పార్టీ జెండాలో ఉంచారు. ప్రజల సంతోషాన్ని చూసి నా కష్టాన్ని మరిచిపోతున్నా. పింఛన్ల కోసం ఏటా రూ.33 వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఇంత పెద్ద మెుత్తంలో పింఛన్లు ఇవ్వట్లేదు. పింఛన్ల పంపిణీని భారంగా భావించట్లేదు, బాధ్యతగా భావిస్తున్నా. కార్మికుల కోసం లేబర్అడ్డా నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాం. లేబర్అడ్డాలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లుగా మారాలి. -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
గుండెల మీద చేయి వేసుకుని ఆలోచించాలి: అవకాశం కోసం మోసం చేయటం, అవకాశం దక్కితే అందరినీ నాశనం చేయటం గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడి నైజమని సీఎం చంద్రబాబు ఆరోపించారు. నేరప్రవృత్తి ఉన్న వ్యక్తులు రాజకీయాలకు పనికిరారని దుయ్యబట్టారు. అమరావతి, పోలవరం ఇలా అన్నింటినీ నాశనం చేశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కష్టపడి నిర్మాణం చేసినప్పుడు విధ్వంసం జరిగితే కొన్నింటినీ శాశ్వతంగా కూడా సరిచేయలేమని అన్నారు. ప్రజావేదికను నిర్మిస్తే రెండు గంటల్లో కూల్చేశారని మండిపడ్డారు. దుర్మార్గుడిని చంపి సమాజం బాగుపడిందనే సందేశంతో దీపావళి జరుపుకుంటామన్న చంద్రబాబు గొడ్డలి పార్టీకి సహకరించే ఒకరిద్దరు ఉన్నా గుండెల మీద చేయి వేసుకుని ఆలోచన చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు.
'డిన్నర్ విత్ ది రియల్ విన్నర్స్' - మంత్రులు, అధికారులకు చంద్రబాబు ఆత్మీయ విందు
44 ఏళ్లలో అనేక సంక్షోభాలు, సవాళ్లు - టీడీపీ కార్యకర్తలెవరికీ భయపడరు: సీఎం చంద్రబాబు