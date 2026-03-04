ETV Bharat / state

దేశంలో 25.6 శాతం పెట్టుబడులు ఒక్క ఏపీకే వచ్చాయి: సీఎం చంద్రబాబు

పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతులు, ఉద్యోగాల కల్పనపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అనేక కంపెనీలను తరిమేశారని ప్రస్తుతం దేశంలో 25.6 శాతం పెట్టుబడులు ఒక్క ఏపీకే వచ్చాయని వెల్లడి

CM_SPEECH_IN_ASSEMBLY (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 10:26 PM IST

CM Chandrababu Speech in Assembly on: పెట్టుబడులకు ఏపీని స్వర్గధామంలా మార్చటం, విద్యారంగంలో సంస్కరణలతో ఏపీని విజ్ఞాన కేంద్రంగా తయారుచేయటం, అతిథి దేవోభవ అన్న సూక్తిని చిత్తశుద్ధితో అమలు చేసి పర్యాటకాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించటం, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అత్యున్నత వైద్యం అందించటం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్ర బడ్జెట్లో పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ఐటీ, ఉద్యోగాల కల్పన, వైద్య, విద్య తదితర రంగాలకు కేటాయింపులపై సీఎం శాసనసభలో మాట్లాడారు. అన్ని రంగాల్లో వైఎస్సార్సీపీ చేసిన విధ్వంసాన్ని సరిదిద్ది ప్రగతిని పట్టాలెక్కించేందుకు చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

విద్య, వైద్యం, ఐటీ, పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, ఎక్సైజ్, క్రీడా రంగాల బడ్జెట్ కేటాయింపులపై మంత్రులతో పాటు పలువురు సభ్యులు అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తూ పెట్టుబడుల గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. 2019-24 మధ్య ఏపీ బ్రాండ్ దెబ్బతినిందన్నారు. జాకీ, అమర్ రాజా, లులూ, ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ లాంటి కంపెనీలు వైఎస్సార్సీపీ ఉన్నంత వరకూ ఏపీకి తిరిగి రామని చెప్పి వెళ్లిపోయాయని తెలిపారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదికలో 913 కంపెనీలు వెళ్లిపోయినట్లు చెప్పిందన్నారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి చక్కదిద్దినట్లు చెప్పారు. శాఖలో పెట్టుబడుల సదస్సులో రూ.13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని, 16 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పారు.

అత్యుత్తమ ఉపాధి కల్పించేలా కార్యాచరణ: ఈ 20 నెలల్లో ఎంఎస్ఎంఈలో 2.48 లక్షల మందికి, స్కిల్ డెవలప్​మెంట్​ ద్వారా 1.46 లక్షలు, పరిశ్రమల్లో 95 వేలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో 64 వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయని చెప్పారు. మెగా డీఎస్సీ, పోలీసు కానిస్టేబుళ్ల నియామకంతో కలిపి మొత్తంగా 6.28 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చామన్నారు. ఎవరూ ఊహించనన్ని పెట్టుబడులు విశాఖకు వచ్చాయని, ఐటీ, జీసీసీల కేంద్రంగా తయారవుతుందని తెలిపారు. అమరావతికి క్వాంటం లాంటి ఎకోసిస్టం, తిరుపతిని కూడా స్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డిఫెన్సు పరిశ్రమలు వస్తున్నట్లు చెప్పారు. గూగుల్, టాటా- టీసీఎస్, ఆర్సెలార్ మిట్టల్ వంటి పేరున్న పరిశ్రమలు ఏపీకి వచ్చాయని ఈ నెలలో ఆర్సెలార్ మిట్టల్, వచ్చే నెలలో గూగుల్ డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నామని వివరించారు. ఏఎం గ్రీన్ ద్వారా గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తికి శ్రీకారం చుట్టామని, ఎన్టీపీసీ ద్వారా రూ.1.85 లక్షల కోట్లతో గ్రీన్​ఎనర్జీప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయబోతోందని సీఎం తెలిపారు.

ఏపీ అంటే విశ్వాసం కల్పించామని అందువల్లే భారత్‌లో తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్ వ్యాలీ అమరావతికి వచ్చిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అమెరికాలో సిలికాన్ వ్యాలీ ఉంటే అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీకి అడ్రస్‌గా మారుతుందన్నారు. వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ ద్వారా ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సహించేలా చర్యలు చేపట్టామని, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్​హబ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని 5 జోన్లలో ఆవిష్కరణలకు, నైపుణ్యాలకు పదును పెడుతున్నామని, మానవ వనరులను అభివృద్ధి చేయటంతో పాటు అత్యుత్తమ ఉపాధి కల్పించేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపడుతుందని వివరించారు.

పర్యాటక పాలసీకి రూపకల్పన: అతిథి దేవోభవ అన్న నినాదం అనుసరించే పర్యాటక విధానాన్ని రూపొందించి పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించేలా పర్యాటక పాలసీకి రూపకల్పన చేశామని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకూ 102 ఎంఓయుూల ద్వారా రూ.18 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని, తద్వారా 3.4 లక్షల మందికి దీని ద్వారా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 7,348 హోటల్ గదుల నిర్మాణానికి అనుమతులిచ్చామని, సూర్యలంక బీచ్‌ను గోవాతో పోటీ పడేలా తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు. కారవాన్, హోం స్టేలు, టెంట్ సిటీల ద్వారా పర్యాటకాన్ని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని, గండికోట మన దేశపు గ్రాండ్ కాన్యన్​గా చంద్రబాబు అభివర్ణించారు. ప్రసాద్ స్కీమ్ కింద వివిధ దేవాలయాలను కూడా అభివృద్ధి చేయబోతున్నట్లు చెప్పారు.

విద్యా రంగంలో మరింత మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేలా పాలసీలు మార్చామని సీఎం అన్నారు. గత పాలకుల వల్ల విద్యా రంగం దిగజారి పోయిందన్నారు. ప్రాథమిక విద్య ఎక్కడైనా మాతృభాషలోనే ఉంటుందని, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి అటూ ఇటూ కాకుండా విద్యార్ధులను గందరగోళ పరిచారని విమర్శించారు. ప్రపంచానికి తెలివైన యువతను అందించటంతో పాటు తెలుగును కాపాడుకునే బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేసారు. దేశంలోనే తొలిసారి ప్రజలందరికీ వర్తింప చేసేలా యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ తీసుకువస్తున్నామని దీనిద్వారా రూ.2.5 లక్షల వరకూ ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందిస్తామని చెప్పారు. పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కళాశాలల నిర్మాణం చేపడుతున్నామని పీపీపీ అంటే ప్రైవేటు కాదని స్పష్టం చేశారు. అన్ని మెడికల్ కళాశాలల్లోనూ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారమే సేవలు అందుతాయని, సీట్లు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు.

ప్రతీ నియోజకవర్గంలో 100 పడకల ఆస్పత్రి: ప్రతీ నియోజకవర్గంలో 100 పడకల ఆస్పత్రి ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రతీ ఒక్కరి ఆరోగ్యం కోసం డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గత పాలకుల హయాంలో ఎక్సైజ్‌లో అతిపెద్ద కుంభకోణం చేశారని సొంత బ్రాండ్లు తెచ్చి వ్యాపారం చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేశారని దుయ్యబట్టారు. దీనిపై సిట్ ద్వారా విచారణ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పుడు మొత్తం పారదర్శకంగా మార్చి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు తీసుకువచ్చామని, ఎవరు తప్పు చేసినా కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆరోగ్యమే అత్యంత ప్రాధాన్యమన్నారు. ఎక్సైజ్ శాఖను ప్రక్షాలన చేయటం భరించలేక వైసీపీ నెగటివ్ ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టిందని సీఎం అన్నారు.

ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకుని బాధితులకు పంచుతాం: ప్రమాదకర పరిశ్రమల ఏర్పాటు నిర్వహణ విషయంలో ఇకపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలోని బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై దుర్ఘటనపై అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. శ్రీ సూర్య శ్రీ ఫైర్ వర్క్స్​లో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకూ 26 మంది మరణించారని ఆరుగురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిపారు. పరిమితికి మించి కార్మికులు పని చేయటం, అనుమతుల కంటే ఎక్కువ మందుగుండు నిల్వచేయటం, కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకపోవటం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందన్నారు.

అత్యాశతో పేదల ప్రాణాలు తీసిన వారి విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని యజమానుల ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకుని బాధితులకు పంచుతామని ప్రకటించారు. ప్రమాదం గురించి తెలియగానే తాను అక్కడకు వెళ్లానని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు కేంద్రం రూ.2 లక్షలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.20 లక్షలు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. పరిహారం ఇచ్చి బాద్యతల నుంచి తప్పుకోమని తెలిపారు. మృతదేహాలు తన కళ్లముందున్నట్లుందని చంద్రబాబు ఆవేదనగా చెప్పారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారికి సంతాపంగా శాసనసభ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించింది. అనంతరం సభను గురువారానికి వాయిదా వేశారు.

