ప్రతీ వ్యక్తికి ఆర్థిక, సామాజిక, ఆరోగ్య భద్రతే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉగాది వేడుకలు - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు ఆనం, కందుల దుర్గేష్ - షడ్రుచులు మాదిరిగానే మన జీవితాల్లో కూడా కష్టసుఖాలు ఉంటాయని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 12:42 PM IST
CM Chandrababu Speech at Ugadi Celebrations: 2047కి ప్రపంచంలోనే తెలుగు జాతి నంబర్ వన్గా ఉండేలా ఈ ఉగాదికి సంకల్పం తీసుకుందామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. సంకల్పాన్ని నెరవేర్చేందుకు అంకితభావంతో పనిచేద్దామన్నారు. విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించిన ఉగాది వేడుకల్లో మంత్రులు కందుల దుర్గేష్, ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి సీఎం పాల్గొన్నారు. అవధాని మాడుగుల నాగఫణిశర్మ ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం చేశారు. భారతదేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రపంచానికే ఆదర్శమన్న చంద్రబాబు విలువలకు కట్టుబడి పనిచేద్దామన్నారు.
పెద్ద కుటుంబం సుఖసంతోషాలకు నాందన్న సీఎం చిన్న కుటుంబం సమస్యలకు నెలవుగా మారిందన్నారు. గోదావరి పుష్కరాల కన్నా పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తామని తర్వాత నదుల అనుసంధానాన్ని చేపడతామన్నారు. అమరావతిని అద్భుతమైన రాజధానిగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి నిర్దేసిత సమయంలో ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామన్నారు. అనంతరం ఉగాది పురస్కారాలకు ఎంపికైన వారికి అవార్డులను అందజేశారు.
ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేలా చర్యలు: రాష్ట్రంలోని ప్రతీ వ్యక్తికి ఆర్దిక, సామాజిక, ఆరోగ్య భద్రత అందించాలన్నదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు. కొందరు స్వార్ధంతో తల్లికి, చెల్లెలికి ఆస్తులు ఇవ్వని వ్యక్తులు కూడా ఉంటారని ఎద్దేవా చేశారు. అందుకే మళ్లీ ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆలోచన చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 5 కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజలందరి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగు పర్చటం కోసమే తాను పనిచేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గత పాలకులు పోలవరం నిర్వాసితులకు పైసా కూడా పరిహారం ఇవ్వలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని ప్రాంతాలు సస్యశ్యామలం కావాలంటే పోలవరం పూర్తి కావాలన్నారు. 30,607 మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేటు రంగంలో 6.28 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించామని వెల్లడించారు. పరాభవ నామ సంవత్సరంలో తెలుగు జాతి కీర్తి ప్రతిష్టలు ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా సంకల్పం చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
దేవతల రాజధాని అమరావతి తరహాలో ప్రజా రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి చెందాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్ధిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. అమరావతితో పాటు అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. 2024కు ముందు ఐదేళ్లు ఎవరూ సంతోషంగా పండుగలు కూడా జరుపుకునే పరిస్థితి లేదని విమర్శించారు. ఒక వ్యక్తి కారణంగా ఎక్కడ చూసినా భయం, విధ్వంసం, దారుణాలు జరిగాయని మండిపడ్డారు. సంపద కొందరికే పరిమితం కాకుండా అందరూ బాగుండాలనే ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నామని వెల్లడించారు. మన పండుగలు, ఆచారాల్లోనే సైన్సు ఉందని, వాస్తు శాస్త్రాలు, సూర్య నమస్కారం లాంటి ఆచారాలు ఇలాంటివే అని వివరించారు. విదేశాల్లో తెలుగు సంస్కృతీ సంప్రదాయాల అంబాసిడర్లుగా ప్రవాసాంధ్రులు మారారని తెలిపారు.
మే 15 తేదీన సాగుకు నీరు విడుదల: విలువలు పతనమైన రోజు జీవితాలు భ్రష్టు పడతాయని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు. ఐటీ జీవనోపాధి కల్పిస్తే, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు విలువలు పెంపొందిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఏడాది 38 మందికి కళారత్న అవార్డులు, 122 మంది ఉగాది పురస్కారాలకు ఎంపికయిన వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తెలుగు సంస్కృతి వినూత్నం, పండుగలు విభిన్నం, ప్రకృతిని ఆరాధన, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానానికి ఇవి ప్రతీకలు అని వివరించారు. ప్రస్తుతం 65 శాతం మేర నీటి నిల్వలు మన రిజర్వాయర్లలో ఉన్నాయన్నారు. మే 15 తేదీనే సాగుకు నీరు విడుదల చేస్తామని నారు మళ్లు వేసుకోవాలని ముందే చెప్పిన ప్రభుత్వం తమదని స్పష్టం చేశారు.
కాగిత రహిత పాలనలో భాగంగా సెల్ ఫోన్ ద్వారా రాష్ట్రాన్ని పాలించేలా సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఏ విధంగా సిద్ధం కావాలో అందుకనుగుణంగా సన్నద్ధమై ముందుకు సాగేలా కార్యాచరణ రూపొందించామని వివరించారు. పరాభావ నామ సంవత్సరం అన్ని విధాల బాగుండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నామన్నారు. తీపి, పులుపు, ఉప్పు, కారం, చేదు, వగరు కలయిక అయిన ఉగాది పచ్చడి జీవితాలను ప్రతిబింబిస్తుందని తెలిపారు. షడ్రుచులు మాదిరే జీవితంలో కష్టసుఖాలను ఎదుర్కోవాలన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా మూడుసార్లు ముచ్చటగా గోదావరి, కృష్ణా పుష్కరాలు నిర్వహించే అవకాశం తనకు లభించిందని చెప్పారు. నీటి భద్రత, ప్రకృతి పరిరక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టామని స్పష్టం చేశారు. మార్చి నాటికి అన్ని జలాశయాలు కలకళలాడేలా నీటి భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని వివరించారు.
