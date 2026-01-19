యువత సవాళ్లు ఎదుర్కోవాలి - ఇబ్బందులను అధిగమించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
డ్యూరిక్లోని తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశం - ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావితం చూపే కమ్యూనిటీగా తెలుగువాళ్లు ఎదగాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్ష - వివిధ సంస్థలతో మొత్తం 22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులపై కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 8:09 PM IST
CM Chandrababu Speech at Telugu Diaspora in Zurich : యువత సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం ఇబ్బందులను అధిగమించటాన్ని నేర్చుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. వివిధ సంస్థలతో మొత్తం 22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులపై కసరత్తు చేస్తున్నామని ఇది సాకారమైతే 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించగలమని వెల్లడించారు. డ్యూరిక్లోని తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
విజన్ 2020, ఐటీ గురించి తాను మాట్లాడిన రోజుల్లో అందరూ విమర్శించారని, కానీ నేను ఆనాడు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల 195 దేశాలకు తెలుగు వారు వెళ్లడానికి అవకాశం కల్పించిందని గుర్తు చేశారు. 2047కు భారత దేశం ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 ఎకానమీ దేశంగా అవతరిస్తుందని చెప్పారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన వారిని, యువకులను పార్టీలో, ప్రభుత్వంలో ప్రొత్సహిస్తున్నామని, అందుకే లోకేశ్, రామ్మోహన్నాయుడు, టీజీ భరత్ వంటి వారికి పదవులు దక్కాయన్నారు. పదవులు వస్తే గ్లామరే కాదు రాళ్లు కూడా పడతాయన్న సీఎం వీటిని ఎదుర్కోవడం యువత అలవరుచుకోవాలని సూచించారు.
కోరిన వెంటనే తరలివచ్చారు: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రభావితం చూపే కమ్యూనిటీగా తెలుగు వాళ్లు ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎన్నార్టీలు అద్భుతమైన పని చేశారన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలకూడదని పవన్ కల్యాణ్ సహకరించడం సహా బీజేపీ కూడా కలిసి వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రానికి పూర్వవైభవం తెచ్చేందుకు సహకరించమని ఎన్నార్టీలను కోరితే ఆలోచన చేయకుండా తరలివచ్చి కూటమి కోసం పని చేశారని ప్రశంసించారు. రాష్ట్రంలోని నేతలు, కార్యకర్తలతో సమానంగా కొందరు ఎన్నార్టీలు కూడా కేసులు పెట్టించుకున్నారని గుర్తు చేశారు.
పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే: ప్రజల ఆశీస్సులు, ఎన్ఆర్టీల సహకారంతో 93 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ తో అద్భుత విజయం సాధించామన్నారు. విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని తిరిగి పునర్ నిర్మించడం సాధ్యమా? అని అందరూ ఆందోళన చెందారని, కానీ 18 నెలల కాలంలో బ్రాండ్ పునరుద్దరించి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంతో పని చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అభివృద్ధి విషయంలో మంత్రులు, తాను పోటీ పడి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు సాధించామని దేశంలో వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే వచ్చాయని వివరించారు. తక్కువ ఖర్చుతో కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసేలా పరిశ్రమలు స్థాపిస్తున్నామన్న చంద్రబాబు, తక్కువ ఖర్చుతో విద్యుత్ కొనుగోళ్లు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.
విద్యుత్ విషయంలో సంస్కరణలు చేపట్టడం వల్ల డేటా సెంటర్లు రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయన్నారు. రాష్ట్రంలోని మారుమూల గ్రామాల నుంచి వచ్చి విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు మీ ఊళ్లలో ఉన్న వారిని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని మూడు రీజియన్లుగా చేసి అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
జన్మభూమిని మర్చిపోతే చరిత్రహీనులే: ఎన్నార్టీలను పారిశ్రామిక వేత్తలుగా చేయడానికి 50 కోట్లతో కార్పస్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ నుంచి ప్రభుత్వం తరపున సహకరిస్తూ సూచనలిస్తామన్నారు. చదువుకోవాలి అని అనుకునే ప్రతి ఒక్కర్నీ చదివిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి యూనివర్శిటీలు ఎక్కడున్నా విద్యార్థులకు అవకాశాలు అందేలా చేస్తామని వెల్లడించారు. 4 శాతం వడ్డీతో రుణాలు ఇప్పించి విదేశీ విద్య అందించేలా తాము చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. వివిధ దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారిని కో-ఆర్డినేట్ చేసి వారిని అభివృద్ధి చేసేలా పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేసేలా లోకేష్, రామ్మోహన్నాయుడు, టీజీ భరత్ వంటి వారు బాధ్యత తీసుకోవాలని సూచించారు. జన్మభూమిని మర్చిపోతే చరిత్ర హీనులవుతారన్న సీఎం, కర్మభూమికి సేవలు అందించాలని పిలుపునిచ్చారు.
అభివృద్ధి-సంక్షేమం జోడెద్దుల బండి: చంద్రబాబు విజన్ సాధనకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నట్లు విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు 18 నెలల్లో 23.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంవోయూలు జరిగాయని వెల్లడించారు. దేశానికి వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో 25.3 శాతం ఏపీకి వచ్చాయన్నారు. టీం 11 ముఖం చూసి ఎవరైనా రాష్ట్రంలో పెట్టబడులు పెడతారా అని ఎద్దేవా చేశారు. బ్రాండ్ సీబీఎన్ వల్లే కంపెనీలు ఏపీకి వస్తున్నాయని, అభివృద్ధి అంటే గుర్తుకు వచ్చేది చంద్రబాబు అని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం జోడెద్దుల బండి అని చెప్పారు.
తెలుగువారి కృషి, పట్టుదల అందరికీ తెలుసు: ఐటి ఉద్యోగుల జీవన ప్రస్థానంలో చంద్రబాబు పాత్ర ఉందని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. స్పీడ్ అఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను ముందుచూపుతో లోకేశ్ నడిపిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. చంద్రబాబు అనేక ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారని, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎలా స్పందించాలో ఆయనను చూసి నేర్చుకోవాలన్నారు. తెలుగువారు అన్ని రంగాల్లో ఎదగాలని చంద్రబాబు కోరుకుంటారని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పరిధిలో విజన్ ప్రకారం ముందుకెళ్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్లినా తెలుగువారు కనిపిస్తారని, తెలుగువారి జ్ఞానం, కృషి, పట్టుదల గురించి అందరికీ తెలుసన్నారు. విశాఖ, విజయవాడ, తిరుపతికి విమానాల కనెక్టివిటీ పెంచినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం భారత్ లో 50 వైడ్ బాడీ విమానాలే ఉన్నాయని, వాటి సంఖ్య బాగా పెరగాలన్నారు.
ఘన స్వాగతం : అంతకుముందు జ్యూరిక్ చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు విమానాశ్రయంలో స్విట్జర్లాండ్ల్లోని భారత రాయబారి మృదుల్ కుమార్ స్వాగతం పలికారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబును సింగపూర్ దేశాధ్యక్షుడు థర్మన్ షణ్ముగరత్నం, అసోం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ విశ్వశర్మ, ప్రపంచ బ్యాంకు గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్ అజయ్ బంగా మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. సీఎం వెంట కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రికి జ్యూరిక్ విమానాశ్రయంలో తెలుగు ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. యూరప్లోని 20కి పైగా దేశాల నుంచి తెలుగు ప్రజలు, ఎన్ఆర్ఐలు, టీడీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు.
చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన - జ్యూరిక్లో సీఎంను కలిసిన సింగపూర్ దేశాధ్యక్షుడు
దావోస్ పర్యటనలో చంద్రబాబు, లోకేశ్ - ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రవాసాంధ్రులు