సమాజహితం కోసం ఎన్నికైన వాళ్లకు వ్యక్తిగత అజెండాలు సరికాదు: సీఎం చంద్రబాబు

రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలో విద్యార్థుల మాక్‌ అసెంబ్లీ - బాధ్యత గుర్తుపెట్టుకొనేలా.. స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారన్న సీఎం చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 1:15 PM IST

CM Chandrababu Speech at Students Mock Assembly: అడ్డు అదపూ లేకుండా సోషల్ మీడియాలో విచ్చలవిడితనం ఎక్కువైందని సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమాజహితం కోసం ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన వాళ్లకు వ్యక్తిగత అజెండాలు సరికాదని తెలిపారు. అమరావతిలో విద్యార్థులతో మాక్‌ అసెంబ్లీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ వ్యక్తిగత కక్షల కోసం పోరాడాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. మాక్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షం ప్రతిభ ఎంతో బాగుందని అభినందించారు. ప్రతిపక్షంగా గట్టిగా పోరాడి, తమ పాత్రను సమర్థంగా నిర్వర్తించిందని అన్నారు. మారుతున్న కాలానికనుగుణంగా 106 సార్లు రాజ్యంగాన్ని మార్చుకున్నా, దాని స్వరూపం మాత్రం మారలేదని వెల్లడించారు. ఓటు హక్కు మనకు వజ్రాయుధం అని సీఎం అన్నారు.

మన భవిష్యత్​కు మనం రూపకల్పన చేసుకోవచ్చని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నీటిని ఆయుధంగా ఉపయోగించుకుంటే సంపద సృష్టి సుసాధ్యమని స్పష్టం చేశారు. మారుతున్న ప్రజల ఆహార అలవాట్లకు తగ్గట్టుగా వ్యవసాయంలో మార్పులు రావాలని అన్నారు. నాలెడ్జ్ ఎకనామీలో తెచ్చిన ఒకేఒక్క ఐటీ పాలసీ వల్ల తలసరి ఆదాయం పెరిగిందని గుర్తు చేసారు. వందల దేశాల్లో మన వాళ్లు ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారని, విదేశీయుల కంటే తలసరి ఆదాయం అధికంగా పొందుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. మగవారికంటే ఆడపిల్లలు ఇప్పుడు ఎక్కువ జీతం సంపాదిస్తున్నారన్నారు. ఆడపిల్లల్లో కూడా ధైర్యం ఉండాలని, ఎవరైనా అవహేళన మాట్లాడితే ఎదుర్కోవాలని చెప్పారు. ఆర్టీసీ కండర్లగానూ మహిళలకు అవకాశం కల్పించామని గుర్తు చేశారు. ఆకాశమే హద్దుగా ఆడపిల్లలు ఎదగాలని సీఎం సూచించారు.

రాజ్యాంగానికంటే ఎవరూ గొప్పకాదు: భారతదేశ మనుగడ ఉన్నంతవరకూ అంబేడ్కర్ అందరి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉంటారని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగం గొప్పతనాన్ని ప్రతీ పౌరిడికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందన్నారు. రాజ్యాంగం అమలు చేసేవారు మంచివారు కాకుంటే దుష్ఫలితాలనిస్తుందని అంబేడ్కర్ ఆనాడే చెప్పారని గుర్తు చేసారు. కొన్ని దేశాల్లో మహిళలకు, మరికొన్ని దేశాల్లో బలహీనవర్గాలకు ఓటు ఉండేది కాదు, ప్రతీ ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు కల్పించిన ఘనత భారత రాజ్యాంగానిదని వెల్లడించారు. అమెరికా అధ్యక్షులుగా ఇప్పటి వరకూ మహిళ ఎన్నిక కాలేదు, భారత దేశంలో మాత్రం మహిళలు ప్రధానమంత్రులు, రాష్ట్రపతిలు, మంత్రులు అయ్యారని తెలిపారు. చాయ్ వాలాను భారత ప్రధానిని చేసి దేశ దశ-దిశ మార్చే అవకాశం కల్పించటం మన రాజ్యంగ గొప్పతనమని అన్నారు. బాధ్యతలు నిర్వర్తించకుండా హక్కుల కోసం మాత్రమే పోరాడటం సబబు కాదని తెలిపారు. రాజ్యాంగానికంటే ఎవరూ గొప్పకాదని ప్రతీ ఒక్కరూ గ్రహించాలన్నారు.

విద్యార్థులు అదరకొట్టారు: విద్యార్థులు మాక్ అసెంబ్లీలో అదరకొట్టారని సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు. లెక్చరర్​గా తనకు అవకాశం వస్తే తిరస్కరించి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పారు. ఐఏఎస్​లను కూడా కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంటుందనే ఆనాడు రాజకీయాల వైపు ఆసక్తి కనబరిచినట్లు వెల్లడించారు. సంక్షోభాలు ఎవరికైనా సహజమన్న చంద్రబాబు వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు పోతేనే విజయాలు సాధిస్తామని చెప్పారు. మాక్ అసెంబ్లీలో తనకంటే సమర్థంగా విద్యార్ధులు పాత్ర పోషించారని ప్రశంసించారు. ఒక్క విద్యార్థి కూడా తడబడకుండా కొత్త ఎమ్మెల్యేలకంటే బాగా ప్రదర్శన ఇచ్చారన్నారు. విద్యార్థుల ఆత్మస్థైర్యానికి అభినందనలు తెలిపారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ రూపొందించిన బాలల రాజ్యాంగం పుస్తకాన్ని చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు.

