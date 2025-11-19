ETV Bharat / state

రైతులు డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు సాగు చేయాలి - ఇతర దేశాలకూ ఎగుమతి చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు

వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా పెండ్లిమర్రిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - పీఎం కిసాన్-అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు విడుదల

Chandrababu_TOUR_in_Pendlimarri
Chandrababu_TOUR_in_Pendlimarri (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 19, 2025 at 7:20 PM IST

November 19, 2025 at 8:04 PM IST

CM Chandrababu Speech at in Pendlimarri: ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా నదులు అనుసంధానం చేసి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లిచ్చే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గం పెండ్లిమర్రిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ప్రజావేదిక నుంచి అన్నదాతా సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్‌ 2వ విడత నిధులను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ 2024 జనవరి 19న 'రా కదిలి రా' కార్యక్రమం కోసం కమలాపురం వచ్చానని, నాడు ఏ ఉత్సాహంతో ఉన్నారో ఇప్పుడూ అదే ఉత్సాహంతో ఉన్నారని సీఎం అన్నారు.

రైతులు డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు సాగు చేయాలి - ఇతర దేశాలకూ ఎగుమతి చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

కడపలో నిర్వహించిన మహానాడును విజయవంతం చేసి మహానాడు ద్వారా కడప గడ్డ మీద టీడీపీ సత్తా ఏంటో నిరూపించారని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఎన్నికల ముందు సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలు ఇచ్చామని అసలు హమీల అమలు సాధ్యమేనా అని కొంత మంది ప్రశ్నించారని అన్నారు. కానీ సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలను సూపర్‌ హిట్‌ చేశామని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు 46.85 లక్షల మంది రైతులకు రూ.14 వేల చొప్పున జమ చేశామని వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆర్థిక విధ్వంసం జరిగిందని కానీ ఇప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేస్తున్నామని తెలిపారు. రైతుల పట్ల కూటమి ప్రభుత్వానికి ఉండే చిత్తశుద్ధికి ఇదే నిదర్శనమని సీఎం అన్నారు.

రైతుల అభివృద్ధి కోసం పంచసూత్రాలు: సాగు తీరు మారాలి వ్యవసాయం లాభసాటి కావాలి, ఇంకా అన్నదాతల బతుకులు మారాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రకృతి సేద్యంలో ఎవరు ముందుంటే వారిదే భవిష్యత్తు అని చెప్పారు. అలానే రైతుల అభివృద్ధి కోసం పంచసూత్రాలు తీసుకొచ్చామని, వాటిని అమలు చేస్తే రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని వివరించారు. నేనూ రైతు బిడ్డనే మా నాన్నకు వ్యవసాయంలో సహాయం చేసేవాడినని సీఎం అన్నారు. పాత పద్ధతిలోనే వ్యవసాయం చేస్తామంటే రైతుకు ఇబ్బందులు వస్తాయని రైతులు డిమాండ్‌ ఆధారిత పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు. మనం పండించిన పంటలను ఇతర దేశాలకూ ఎగుమతి చేయాలని, అలా అయితేనే రైతులకు ఆదాయం వస్తుందని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు.

విధ్వంసమైన రాష్ట పునర్నిర్మాణం కోసమే నాడు పొత్తు పెట్టుకున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ వల్ల రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వేగంగా జరుగుతోందని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కరవు రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలని అలానే ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వాలనేది నా సంకల్పమని వివరించారు. రాష్ట్రంలో కృష్ణా, గోదావరితో పాటు అనేక నదులు ఉన్నాయని, నదుల అనుసంధానం ద్వారా అన్ని రిజర్వాయర్లలో నీళ్లు నింపగలిగితే ఒక ఏడాది వర్షం పడకపోయినా బ్యాలెన్స్‌ అవుతుందని తెలిపారు. అన్ని చెరువులు నింపాలి, భూగర్భ జలాలు పెంచాలి, భూమిని ఒక జలాశయంగా మార్చాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

టీం వర్క్‌తో సీఐఐ సదస్సు సూపర్ హిట్ - ఐదేళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యం : చంద్రబాబు

రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి - ఆలోచనలనూ పంచుకోగలిగాం: సీఎం చంద్రబాబు

