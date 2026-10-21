రప్పారప్పా అంటూ ప్రజలను వేధిస్తున్న వారి తాట తీయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
Police Commemoration Day at Mangalagiri: మంగళగిరిలో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అమరవీరుల స్మారక స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:15 PM IST
Police Commemoration Day at Mangalagiri : దేశ రక్షణకు భంగం కలిగే చర్యలను ఏపీ పోలీసు వ్యవస్థ అడ్డుకుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భద్రతపై నమ్మకం ఉంటేనే రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తాయని చెప్పారు. రాజకీయ ముసుగులో నేరాలను సహించవద్దని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ నేరస్థులకు రక్షణ కల్పించకూడదన్నారు. రప్పా రప్పా అంటూ ప్రజలను వేధిస్తున్నవారి తాట తీయాలన్నారు. సోషల్ మీడియా సైకోలను కూడా వదిలిపెట్టవద్దన్నారు. మంగళగిరిలోని ఆరో బెటాలియన్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో బుధవారం నిర్వహించిన పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. అమరవీరుల స్మారక స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. అలజడి, అశాంతి, అభద్రత ఉన్న ప్రాంతాలకు పెట్టుబడులు రావని, నేను ఎప్పుడు అధికారంలో ఉన్నా శాంతిభద్రతలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తానని తేల్చి చెప్పారు. భద్రతపై నమ్మకం ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయని, ప్రజలకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు సాధ్యమవుతాయన్నారు. వెల్తీ, హెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీ నిర్మాణానికి అందరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
బాధితులకు భరోసా ఇవ్వాలి: ఏపీ పోలీసులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందని, క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. తీవ్రవాదం, రౌడీయిజాన్ని అణచివేయడంలో పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. నేరాలకు పాల్పడే వారికి రాజకీయ అండ ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. మహిళల భద్రత సమాజ నాగరికతకు కొలమానమని పేర్కొన్నారు. ఒక వ్యక్తి చెడు అలవాట్లు అతడి కుటుంబంతో పాటు సమాజంపైనా ప్రభావం చూపుతాయని చెప్పారు.
పోలీసు స్టేషన్కు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ తమ సమస్యకు పరిష్కారం ఆశించి వస్తారని సీఎం తెలిపారు. కొందరు భయంతో, మరికొందరు కన్నీళ్లతో వస్తారని, అలాంటి బాధితులకు పోలీసు యూనిఫాం భరోసా కల్పించాలని సూచించారు. పోలీసుల పనితీరు శాఖ ప్రతిష్ఠను పెంచేలా ఉండాలన్నారు. నేరాలు చేసే విధానం మారుతున్నందున దర్యాప్తు పద్ధతులూ అందుకు అనుగుణంగా మారాలని సీఎం సూచించారు.
"పోలీసులు ఉంటేనే సమాజంలో శాంతిభద్రతలు సాధ్యం. నేనెప్పుడూ అధికారంలో ఉన్నా శాంతి భద్రతలకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తా. రాజకీయ నేరస్థులకు రక్షణ కల్పించకూడదు. రప్పారప్పా అంటూ ప్రజలను వేధిస్తున్నవారి తాట తీయాలి. సోషల్ మీడియా సైకోలను కూడా వదిలిపెట్టవద్దు. ఏపీ పోలీసులంటే టెక్నాలజీలో టాప్ అని దేశమంతా అనుకోవాలి" - చంద్రబాబు, సీఎం
సాంకేతికతలో అగ్రస్థానంలో ఉండాలి: ఏపీ పోలీసులంటే టెక్నాలజీలో టాప్ అని దేశమంతా అనుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రమాదం జరిగినా, నేరం చోటు చేసుకున్నా ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది పోలీసులేనని చెప్పారు. ఎండ, వాన, పండుగలు, రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా ప్రజలకు సేవలందించే విభాగం పోలీసు శాఖ అని కొనియాడారు. శరన్నవరాత్రులు, విజయవాడలో జరిగే ఉత్సవాల నిర్వహణలోనూ పోలీసులు కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అనిత, సీఎస్ సాయిప్రసాద్, డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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