రాష్ట్రపతి ముర్ము జీవితం ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఒక సందేశం: సీఎం చంద్రబాబు
Saras Mela 2026 : కృష్ణా తీరాన సరస్ మేళా నిర్వహణ ఏపీకి మరింత శోభ తెచ్చిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇది నారీ శక్తి, నవభారత్ శక్తి, వికసిత్ భారత్కు పునాదని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:33 PM IST
CM Chandrababu Speech at National Saras Mela 2026 : మహిళా శక్తిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటేనే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. విజయవాడలోని కృష్ణా తీరాన జాతీయ సరస్ మేళాను రాష్ట్రపతి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు శివరాజ్ సింగ్, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ పొల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ ప్రతీ ఒక్కరూ తల్లిని, చెల్లిని, అక్కను, భార్యను ప్రోత్సహించాలని వారి ఆలోచనలకు విలువ ఇవ్వాలని కలలు నిజం చేసేందుకు సహకరించాలని సూచించారు.
రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము జీవితం ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఒక సందేశమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మహిళలకు సంకల్పం ఉంటే ఎలాంటి ఉన్నత శిఖరాలనైనా అధిరోహిస్తారని ముర్ము నిరూపించారని కొనియాడారు. మారుమూల ప్రాంతంలో పుట్టి ప్రజాసేవలో ఒక్కో మెట్టు ఎక్కారని జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదని అన్నారు. ఇది నారీ శక్తి, నవభారత్ శక్తి, వికసిత్ భారత్కు పునాది అని తెలిపారు. కృష్ణా తీరాన సరస్ మేళా నిర్వహణ ఏపీకి మరింత శోభ తెచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం మేళా కాదని 365 రోజులూ మార్కెట్ ఏర్పాటుకు అవకాశమని చెప్పారు. గ్రామీణ మహిళల ఆదాయం పెంచడం, పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించడం ఈ మేళా లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
''మహిళలను శక్తి స్వరూపులుగా చూసే పుణ్యభూమి మనదేశం. మహిళలు లబ్ధిదారులు మాత్రమే కాదు సంపద సృష్టికర్తలుగా చూస్తున్నాం. 6 కోట్ల మంది లఖ్పతి దీదీలను చేయాలనే కేంద్ర ఆశయం సాధ్యమవుతుంది. డ్వాక్రా సంఘాల వద్ద రూ.28 వేల కోట్ల కార్పస్ ఉంది. ప్రస్తుతం రూ.లక్ష కోట్ల టర్నోవర్ రూ.10 లక్షల కోట్ల స్థాయికి చేరాలి. త్వరలో 10 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా చూడబోతున్నాం. కొత్త వ్యాపారాలకు అవకాశాలు సృష్టించాలి. నిన్నటి పొదుపు సంఘాలు నేటి వ్యాపార సంస్థలు రేపటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు కావాలి.''- చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి
ఏపీ శక్తి, భక్తి, సంప్రదాయాలకు ప్రతిరూపం : మహిళా సాధికారతకు ప్రధాని మోదీ అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ తెలిపారు. స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలను లఖ్పతి దీదీలుగా మార్చడమే కాకుండా కరోడ్పతీలుగా అభివృద్ధి చేయడమే ప్రధాని లక్ష్యమన్నారు. ఇప్పటికే 3 కోట్ల మందిని లఖ్పతి దీదీలుగా తీర్చిదిద్దామన్న కేంద్రమంత్రి 6 కోట్ల లఖ్పతి దీదీలను తయారు చేయడమే సంకల్పమని చెప్పారు. ఇకపై ప్రతీ రాష్ట్రంలోనూ సరస్ మేళాను నిర్వహిస్తామని ఇందుకు విజయవాడను ప్రయోగశాలగా మారుస్తామన్నారు.
మోదీ సంకల్పానికి సరస్ మేళా ప్రతిరూపం : ప్రధాని మోదీ నినాదం వోకల్ ఫర్ లోకల్కు విజయవాడ జాతీయ సరస్ మేళా నిదర్శనమని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. దేశ నలుమూలల నుంచి 1500 మంది మహిళలు ఉత్పత్తులు ప్రదర్శిస్తున్నారని ఈ వేదిక నారీశక్తికి ప్రతిరూపమన్నారు. మహిళలు కేవలం మార్కెట్కు వెళ్లే వారిగా కాకుండా మార్కెట్ను సృష్టించేవారిగా ఎదగాలన్నదే లక్ష్యమన్నారు. మహిళలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకు మంచి ధర రావాలని మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు.
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