సమర్థ నాయకత్వంతో ప్రజల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు: సీఎం చంద్రబాబు
సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ప్రజల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు వస్తాయన్న సీఎం- కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 18 నెలల్లో 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని దేశంలోనే 25 శాతం పెట్టుబడులు ఏపీకి వచ్చాయన్నారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 4:00 PM IST
CM Chandrababu Speech at Nagari Swarnandhra Swachh Andhra programme: ఏడాది క్రితం స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని ఒక ఉద్యమంగా ప్రారంభించినట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో ఆయన పర్యటించారు. స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని మన జీవన విధానం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. మనం పీల్చే గాలి స్వచ్ఛంగా ఉండాలని, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలని అన్నారు. మన ఆలోచనలు కూడా స్వచ్ఛంగా ఉండాలని, చెడు ఆలోచనలతో నేరస్థులు రాజకీయాలు చేస్తే ఏమవుతుందో చూశామని, స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు ఉంటేనే భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు.
చెత్త నుంచి కరెంట్ తయారీ: మార్చిలోపు 112 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను పూర్తిగా తొలగిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. చెత్త నుంచి కరెంట్ తయారు చేసే ప్రాజెక్టులు విశాఖ, గుంటూరులో వచ్చాయన్నారు. కర్నూలు, రాజమహేంద్రవరం, కడప, నెల్లూరులో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. వారానికి ఒకసారి స్వచ్ఛ రథాలు వచ్చేలా చేస్తున్నామని, చెత్త తీసుకుని తిరిగి నిత్యావసర వస్తులు ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. 2018లోనే రాష్ట్రాన్ని ఓడిఎఫ్గా తయారు చేశారు. ఇప్పుడు ఓడిఎఫ్ ప్లస్ దిశగా వెళ్తున్నామని చంద్రబాబు అన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన సుమారు రూ. 573 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనులకు, స్వచ్ఛతా వాహనాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.
'2018లోనే రాష్ట్రాన్ని ఓడీఎఫ్గా తయారుచేశాం. ఇప్పుడు ఓడీఎఫ్ ప్లస్ దిశగా వెళ్తున్నాం. ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించిన ప్రాంతాలను అభినందిస్తున్నాం. పిల్లలకు పరిశుభ్రత చిన్నప్పటినుంచే నేర్పించాలి. రహదారుల పరిశుభ్రతకు 71 భారీ స్వీపింగ్ మిషన్లు తెస్తున్నాం. పరిశుభ్ర నగరిగా మార్చే బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. నాలుగేళ్లలో 26 వేల కి.మీ. మేర మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు ఏర్పాటు చేస్తాం.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
పరిశుభ్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్: కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సూపర్ సిక్స్ పథకాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయని చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్త్రీ శక్తి ద్వారా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, దీపం పథకం కింద మూడు ఉచిత సిలిండర్లు, ఎన్టీఆర్ భరోసా ద్వారా ఏటా 33 వేల కోట్ల పెన్షన్ల పంపిణీతో పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపామని తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో పరిశుభ్రత కోసం ముస్తాబు కార్యక్రమం, వ్యర్థాల సేకరణకు 660 స్వచ్ఛ రథాలు, 110 ఇంటిగ్రేటెడ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చే ఏడాది నాటికి పూర్తి స్థాయి పరిశుభ్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ను సాకారం చేస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు.
కుప్పం తరహాలో నగరి అభివృద్ధి: గత ఐదేళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో శాండ్, మైన్, వైన్ అన్నింట్లో దోపిడీనే జరిగిందన్నారు. ఆఖరికి వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదంలో నెయ్యి కూడా కల్తీనే అని ధ్వజమెత్తారు. నేనేదో క్రెడిట్ చోరీ చేస్తున్నానని ఆయన విమర్శిస్తున్నారని, పద్ధతి లేని రాజకీయాలు ఎవరు చేస్తున్నారో ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్నారు. మంచి ఆలోచనలు చేస్తున్నాం-మంచి పాలన అందిస్తున్నామన్నారు. కుప్పం తరహాలో నగరి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం పేర్కొన్నారు
మన రాజధాని అమరావతిగానే శాశ్వతంగా ఉంటుందని, ప్రపంచం మెచ్చేలే మారుస్తామన్నారు. గతంలో రాష్ట్రం మొత్తం గంజాయి మత్తులో నింపేశారని, ఇప్పుడు ఆ పంట ఎక్కడా పండించకుండా చేశామన్నారు. గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా తయారుచేసే బాధ్యత తనది సీఎం అన్నారు. సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ప్రజల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు వస్తాయన్న సీఎం, మంచి జరగాలంటే చెడును గుర్తుపెట్టుకోవాలని అన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచనని ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడి ఉన్నానని సీఎం వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని రంగాలను ప్రక్షాళన చేశామన్నారు.
18 నెలల్లో 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు: 2024 ఎన్నికల ముందు రాష్ట్రం అతలాకుతలమైందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. మాట్లాడాలన్నా నవ్వాలన్నా భయపడే పరిస్థితి వచ్చిందని. తమ లాంటి వాళ్లనే జైళ్లో పెట్టారంటే సామాన్యులు తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడ్డారన్నారు. రాష్ట్రంలో రాక్షస, సైకో పాలన జరిగింద సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్ సమైక్యంగా ఆలోచించి, మోదీ సహకరిస్తే మూడు పార్టీలు ఏకమై విజయం సాధించాయన్నారు. ప్రజలు ఆశీర్వదించి 94 శాతం అభ్యర్థులను గెలిపించారన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 18 నెలల్లో 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని, దేశంలోనే 25 శాతం పెట్టుబడులు ఏపీకి వచ్చాయి అదీ సుపరిపాలన అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
