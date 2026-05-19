మగవాళ్లు వేటకు వెళ్తే మహిళలు సీవీడ్ పండించాలి - డబ్బులే డబ్బులు: సీఎం చంద్రబాబు
నెల్లూరు జిల్లాలో 'మత్స్యకారుల సేవ' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - చరిత్రలో తొలిసారిగా రూ.260 కోట్లు మత్స్యకారుల ఖాతాల్లో వేశామని వెల్లడి - 1,30,796 కుటుంబాలకు ఆర్థికసాయ చేశామని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 2:46 PM IST
CM Chandrababu Speech at Matsyakarula Seva Program: తీరం మనదే. బోటూ మనదే. వేటా మనదేనంటూ సీఎం చంద్రబాబు మత్య్సకారులకు భరోసా ఇచ్చారు. ఎవరైనా వస్తే రానిచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు. ఎవరి కోసమో మన జీవనోపాధి కోల్పోవడమేంటి అని ప్రశ్నించారు. నెల్లూరు జిల్లా తుమ్మలపెంట వేదికగా 'మత్స్యకారుల సేవ' కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ చరిత్రలో తొలిసారిగా 260 కోట్లు రూపాయలను మత్స్యకారుల ఖాతాల్లో వేసినట్లు తెలిపారు. మన సరిహద్దుల వరకూ ఎన్ని చేపలుంటే అన్నీ పట్టుకోవచ్చని అలానే విదేశీ మార్కెట్లకు ఉత్పత్తి, ఎగుమతి చేయవచ్చునన్నారు. దేశంలో రొయ్యల ఉత్పత్తిలో 80 శాతం ఏపీ నుంచే ప్రపంచానికి ఎగుమతి అవుతుందని సీఎం తెలిపారు.
మత్య్సకారుల సాహసానికి సముద్రమే వేదికని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మత్య్సకారుల ఆదాయాన్ని పెంచుతామని అలానే వీరి పిల్లలకు స్కిల్స్ నేర్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వంపై సంతృప్తి ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా అని కొనియాడారు. మెుదటిసారి నెల్లూరు జిల్లాలో 2 పంటలకు నీళ్లు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. సముద్రపు నీటితో సీవీడ్ కల్చర్ చేస్తే డబ్బులే డబ్బులని, మగవాళ్లు వేటకు వెళ్తే మహిళలు సీవీడ్ పండించాలని సూచించారు. మహిళలకు ఆదాయం పెంచే మార్గాలు సూచిస్తున్నా పాటించాలని అన్నారు. మత్స్యకారుల పిల్లల జీవితాలు మెరుగుపడాలని అలానే మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిదని వెల్లడించారు.
''సముద్రంలో వేట నిలిచిపోతే పూట గడిచే పరిస్థితి లేదు. వేట నిషేధ సమయంలో రూ.20 వేలు ఆర్థిక భరోసా ఇస్తున్నాం. మత్స్యకారులు ఎన్నో రోజులు సముద్రంలోనే గడుపుతారు. తుపాను వస్తే కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి. మత్స్యకారులకు ఎల్లప్పుడూ ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. సముద్రంలో చేపల వేట చాలా కష్టమైన పని. చేపల వేటకు ఎంతో ధైర్యం కావాలి. ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడే అలలకు సైతం ఎదురెళ్లే గుండె ధైర్యం కావాలి. జీవనోపాధి కోసం కుటుంబాలను వదిలి రోజులతరబడి వెళ్తారు.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
ఫేక్ ప్రచారాలు నమ్మొద్దు: జువ్వలదిన్నెలో అత్యాధునిక షిప్పింగ్ హార్బర్ వచ్చిందని రూ.288 కోట్లలో దీని నిర్మాణం జరుగుతోందని సీఎం తెలిపారు. ఇప్పటికే 87 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని వెల్లడించారు. ఈ హార్బర్ మీ సొంతం ఫేక్ ప్రచారాలు నమ్మొద్దని చెప్పారు. సముద్ర సంపద ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. మన తీరంపై మనకే హక్కులు ఉంటాయని పొరుగు రాష్ట్రాలు రావడానికి లేదని అన్నారు. బోటు చొరబడగానే కలెక్టర్కు మెసేజ్ వస్తుందని అప్పుడు వెంటనే అప్రమత్తమై ఎవరినీ రానివ్వమని చెప్పారు.
200 మెకనైజ్డ్ బోట్లు శాంక్షన్కు సిద్ధంగా ఉన్నాయని 60 శాతం సబ్సిడీతో ఇస్తాం సీఎం వెల్లడించారు. 2014-19లో మత్స్యసంపద ఉత్పత్తి 19.18 శాతం పెరిగిందని ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2019-24 మధ్య 4 రెట్లు పడిపోయిందని సీఎం తెలిపారు. గతేడాది 1,21,433 కుటుంబాలకు రూ.243 కోట్ల సాయం అందించామని ఇవాళ 1,30,796 మత్స్యకార కుటుంబాలకు రూ.262 కోట్ల ఆర్థికసాయం అందించామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
ఖాతాలో డబ్బులు - 100 బోట్లలో ర్యాలీగా వచ్చి ప్రభుత్వానికి మత్స్యకారుల కృతజ్ఞతలు
