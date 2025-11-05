విజన్ ఉంటేనే ఏ రంగంలోనైనా అభివృద్ధి సాధ్యం: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సంస్థ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు- భాగస్వామ్య సదస్సుకు రావాలంటూ పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆహ్వానం
CM Chandrababu Speech at London : ప్రపంచాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్న వాతావరణ మార్పుల సమస్య పరిష్కారానికి దేశాలన్నీ అత్యవసరంగా పని చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ప్రతికూల వాతావరణంతో పెనుముప్పు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు రాక ముందే మేల్కోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. లండన్లోని గ్లోబల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సంస్థ నిర్వహించిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు భవిష్యత్తు తరాలకు మెరుగైన పరిస్థితులు కల్పించాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వాలు, ప్రైవేటు రంగం కలిసి పని చేస్తేనే భావితరం సురక్షితంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలనేది భారత్ ఆకాంక్ష అని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేథ చాలా వేగంగా విస్తరిస్తోందన్న ఆయన భవిష్యత్తు అంతా ఏఐ చుట్టూ తిరిగే సూచనలే కనిపిస్తున్నాయన్నారు. ఏపీలో ఆ దిశగానే విధానాలు, ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఏపీలో ఒక్క ఏడాదిలోనే 120 బిలియన్ డాలర్ల కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించామన్న చంద్రబాబు పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు. ఈ నెల 14, 15న జరిగే భాగస్వామ్య సదస్సుకు రావాలని పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించారు.
'విశాఖలో ఈ నెల 14, 15న పెట్టుబడిదారుల సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇక్కడున్న కంపెనీలన్నీ ఆ సదస్సుకు హాజరుకావాలని వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఏపీలో మీరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీ పెట్టుబడులకు మంచి లాభాలు వస్తాయని నేను హామీ ఇస్తున్నాను.' -ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు
రేపటితరం భవిష్యత్తు కోసం సరైన వేదికలు సిద్ధం చేయాల్సిన బాధ్యత పాలకులు, పారిశ్రామికవేత్తలపై ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. విజన్ ఉంటేనే ఏ రంగంలోనైనా అభివృద్ధి సాధ్యమని ఆయన వివరించారు. ప్రపంచంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు, సంస్థలు వాటి ప్రణాళికలను మార్చుకోవాలని సూచించారు. భౌగోళిక, రాజకీయ మార్పులతో పాటు వాతావరణ సంక్షోభాలను అధిగమించాలని స్పష్టం చేశారు. దూరదృష్టి, పక్కా ప్రణాళిక అవసరమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు.
ప్రజల జీవితాల్ని మెరుగుపరిచేందుకు, వారికి అత్యుత్తమ సేవలందించేందుకు సాంకేతికతను ఉపయోగంపై ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల మోంథా తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ని తాకిన సమయంలో సాంకేతికత ఆధారిత డేటా, రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ వ్యవస్థల వల్ల కచ్చితమైన అంచనాలు ఇవ్వగలిగామన్నారు. భవిష్యత్ సవాళ్లను అధిగమించేలా, యువత నైపుణ్యం సాధించేలా విద్యాసంస్థలు, పారిశ్రామిక వర్గాలు, ప్రభుత్వం కలిసి పరస్పరం సహకరించుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పుడు 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' సరిపోదన్న సీఎం, 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' కూడా అవసరమని స్పష్టం చేశారు.
ఏపీ కేవలం ఒక్క సంవత్సరంలోనే 120 బిలియన్ డాలర్ల కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించిందన్నారు. రాష్ట్రంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామనీ, అమరావతి నగరాన్ని బ్లూ-గ్రీన్ సిటీ నమూనాగా రూపొందించామని వివరించారు. 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సంస్థ 35 ఏళ్లుగా కార్పొరేట్ రంగానికి సేవలందిస్తోందన్న చంద్రబాబు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ సంస్థ భువనేశ్వరి సేవలను గుర్తించటం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్-2025 పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్న భువనేశ్వరికి, ఆమెతో పాటు ఈ సంస్థ నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు అందుకున్న డాక్టర్ చిగురుపాటి కృష్ణప్రసాద్, ప్రొఫెసర్ పీటర్ బోన్ఫీల్డ్, హర్ష్ బీనా ఝువేరిలకూ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు.
