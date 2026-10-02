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రాయలసీమను రతనాల సీమ చేస్తానని చెప్పా - చేసి చూపిస్తున్నా: సీఎం చంద్రబాబు

అన్నదాతకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ముందుకొచ్చింది. .ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్‌కు ముందుకొచ్చిన అనంత్‌ అంబానీకి కృతజ్ఞతలు. 2026 అక్టోబర్‌ 2 రాయలసీమ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది

CM_Speech_at_madanapalle
CM_Speech_at_madanapalle (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 3:38 PM IST

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CM Speech at Global Horticulture Hub Inauguration: గాంధీ జయంతి సందర్భంగా కరవుసీమలో గొప్ప కార్యక్రమం చేపట్టామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అక్షరాలా రూ.లక్ష కోట్లతో రాయలసీమను గ్లోబల్‌ హార్టికల్చర్ హబ్‌గా తయారు చేస్తామని వెల్లడించారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్‌, ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌ (ఐఎస్‌ఏ)కు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్‌, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ అనంత్‌ అంబానీ తదితరులు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ రాయలసీమ కరవు పరిస్థితులు, రైతుల కష్టాలను నిర్మలా సీతారామన్‌కు పలు సందర్భాల్లో వివరించానని రైతుల బాధలను నిర్మలా సీతారామన్‌ అర్థం చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో 'రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్‌' ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పారు. అలానే అన్నదాతకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ముందుకొచ్చిందని ఏ ప్రాజెక్టునైనా జయప్రదం చేసేవరకు వదిలిపెట్టని వ్యక్తి అనంత్‌ అంబానీ అని ప్రశంసించారు. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్‌కు ముందుకొచ్చిన అనంత్‌ అంబానీకి సీఎం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 2026 అక్టోబర్‌ 2 రాయలసీమ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

రాయలసీమను రతనాల సీమ చేస్తానని చెప్పా - చేసి చూపిస్తున్నా: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

సాగునీరు ఇస్తే బంగారం పండిస్తారు: రాయలసీమను రతనాల సీమ చేస్తానని చెప్పానని అలానే చేసి చూపిస్తున్నానని సీఎం అన్నారు. తాను, పవన్‌, మోదీ నాయకత్వంలో రాష్ట్రాభివృద్ధి జరుగుతుందని వెల్లడించారు. మోదీ నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ నిర్మలాసీతారామన్‌ ముందుకు సాగుతున్నారని కొనియాడారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు, విశాఖ ఉక్కుకు నిధులిచ్చి ఆదుకున్నారని తెలిపారు. సీమ దశ, దిశ మార్చి గ్లోబల్‌ హార్టికల్చర్ హబ్‌కు తీసుకొచ్చామని, కరవు నేలను గ్లోబల్ ఫ్రూట్ బౌల్‌గా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు. 6 లక్షల హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలను విస్తరిస్తామని ప్రాథమిక రంగం వృద్ధిలో హార్టికల్చర్ కీలకపాత్ర పోషిస్తుందని వివరించారు. పండ్ల తోటల సాగులో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రకృతి సేద్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమస్థానంలో ఉందని సాగునీరు ఇస్తే సీమ ప్రజలు బంగారం పండిస్తారని సీఎం కొనియాడారు.

''ఎన్టీఆర్‌ మొదలుపెట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. హంద్రీనీవా ద్వారా నీళ్లు లేకపోతే మదనపల్లె మొత్తం వలసపోయేది. సీమ పరిస్థితులు మార్చేందుకు డ్రిప్‌ ఇరిగేషన్‌ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చాం. పంటకుంటలు, వాటర్‌షెడ్‌ పథకాలు ఏర్పాటు చేసి జలసంరక్షణకు ప్రాధాన్యమిచ్చాం. రూ.35 వేల కోట్లతో 36 ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేసి మూడేళ్లలో జాతికి అంకితం చేసే బాధ్యత మాది. సీమలో హంద్రీనీవా ఫేజ్‌-2, వెలిగొండ ఫేజ్‌-2, మడకశిర బ్రాంచి కెనాల్‌ విస్తరణ పూర్తికి చర్యలు తీసుకుంటాం. రాయలసీమను కరవు సీమ కాదని మరోసారి నిరూపిస్తా.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

20 రకాల పంటల్లో ఏ పంట అయినా పండించే సత్తా సీమ రైతులదని ఉత్పత్తికి మార్కెట్‌ సౌకర్యమిస్తే సంపద సృష్టిస్తారని సీఎం చెప్పారు. గ్లోబల్‌ హార్టికల్చర్ హబ్‌తో పంటలు, ధరలు, వాతావరణ స్థిరీకరణ జరుగుతుంది వెల్లడించారు. అనంత్‌ అంబానీ పారిశ్రామికవేత్త మాత్రమే కాదు పర్యావరణ పరిరక్షకుడని కొనియాడారు. జామ్‌నగర్‌లో 3,500 ఎకరాల్లో జంతువుల పునరావాస కేంద్రాన్ని అనంత్‌ అంబానీ ఏర్పాటు చేశారని అలానే తిరుమల శ్రీవారిపై భక్తితో అనంత్‌ అంబానీ ఉచితంగా ఎలక్ట్రికల్‌ బస్సులు ఇచ్చారని వెల్లడించారు. పోలవరం పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయమని ప్రాజెక్టును పూర్తిచేసి మోదీ చేతులమీదుగా జాతికి అంకితం చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

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