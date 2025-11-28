ETV Bharat / state

భారతదేశం గర్వపడేలా రాజధాని రూపుదిద్దుకుంటుంది: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో బ్యాంకుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పొల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - దేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టే ప్రక్రియలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వెల్లడి

CM_Chandrababu_Speech
CM_Chandrababu_Speech (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 3:26 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Speech at Foundation Stone Laying Ceremony: అమరావతిని నెక్స్ట్​ లెవల్​కి తీసుకెళ్లేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. భారతదేశం గర్వపడేలా రాజధాని రూపుదిద్దుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో 15 బ్యాంకులకు, ప్రభుత్వరంగ సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఏ అత్యాధునిక సాంకేతికత వచ్చినా దానిని అందిపుచ్చుకునే హబ్​గా అమరావతి తయారవుతుందని వెల్లడించారు. దేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టే ప్రక్రియలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

భారతదేశం గర్వపడేలా రాజధాని రూపుదిద్దుకుంటుంది: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

7 జాతీయ రహదారులు అమరావతికి అనుసంధానం అవుతాయని సీఎం వెల్లడించారు. 2028కి అమరావతిలో నిర్మాణాలన్నీ పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందించామని వెల్లడించారు. పదవీ విరమణ తర్వాత ఎవరైనా స్థిరపడాలనుకుంటే వారికి సరైన గమ్యస్థానంగా అమరావతి ఉంటుందని అన్నారు. వచ్చే 5 ఏళ్లు కేంద్రం రాష్ట్రానికి సహకరిస్తే నిలదొక్కుకోవటంతో పాటు దేశ ఆర్థిక ప్రగతికి వెన్నుముకగా నిలుస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. సముద్రంలో కలిసే మిగులు జలాలు వాడుకుని దేశానికి ఆర్ధిక తోడ్పాటు ఇచ్చే పోలవరం అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు సహకరించాలని నిర్మలాసీతారామన్​ను సీఎం కోరారు. రాయలసీమను హార్టికల్చర్​ హబ్​గా అభివృద్ధి చేసేందుకు సహకరించాలని అడిగారు.

రైతులకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు: పూర్వోదయ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు ఎంతో మేలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున తగిన తోడ్పాటు ఇవ్వాలని సీఎం కోరారు. రాజధాని రైతులకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మినహాయింపు మరో 2 ఏళ్లు పొడిగించాలని విజ్ఞప్తి చేసారు. అమరావతి అన్​స్థాపబుల్​గా దూసుకెళ్లేందుకు కేంద్రం అన్ని విధాలా సహకరించాలని అన్నారు. రాజధాని నిర్మాణానికి రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారని అన్నారు. 34,000 ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతులకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే స్ఫూర్తిదాయక ల్యాండ్‌పూలింగ్‌ జరిగిన ఏకైక ప్రాంతం అమరావతి అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు.

ప్రధాని మోదీ రాజధాని పనులను పునఃప్రారంభం చేశారని సీఎం తెలిపారు. 2028 మార్చి నాటికి పూర్తయ్యేలా అమరావతి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. అందుకు ముఖ్య కారణం నిర్మలా సీతారామన్‌ అని, వీరు రాజధాని నిర్మాణానికి మాకంటే వేగంగా రూ.15,000 కోట్ల నిధులిచ్చారని కొనియాడారు. రూ.1,334 కోట్లతో వివిధ బ్యాంకులు, బీమా సంస్థల భవనాలకు శంకుస్థాపనలు జరిగాయని, ఒకేచోట అన్ని కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యమైన అంశమని తెలిపారు. దీనివల్ల 6,576 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని అన్నారు. నిర్మలాసీతారామన్‌ చాలా త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని తెలిపారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు గేమ్‌ఛేంజర్‌గా మారాయని సూపర్‌ జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఆర్థిక వృద్ధి జరిగేందుకు సీతారామన్‌ ఎంతో కృషి చేశారని సీఎం కొనియాడారు.

భారతదేశం గర్వపడేలా: అమరావతి పనులు ఊపందుకున్న సమయంలో ప్రభుత్వం పడిపోయిందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో రాష్ట్రంలో విధ్వంసం జరిగిందని వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బయటకు తీసుకొచ్చిన ఘనత కేంద్రానిదేనని అన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థికస్థితి ఇంకా ఎంతో కోలుకోవాల్సి ఉందని అందుకు అనుగుణంగా వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తున్నామని వివరించారు. అమరావతిని నెక్ట్స్‌ లెవల్‌కు తీసుకెళ్లేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని భారతదేశం గర్వపడేలా అమరావతి రూపుదిద్దుకోవడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునే హబ్‌గా అమరావతి తయారవుతుంది.

అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు - సీఎం చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్

అమరావతిలో 25 బ్యాంకుల నిర్మాణాలు - శంకుస్థాపన చేసిన నిర్మలా సీతారామన్‌

Last Updated : November 28, 2025 at 6:32 PM IST

TAGGED:

BANKS IN AMARAVATI
FOUNDATION FOR BANKS IN AMARAVATI
FOUNDATION CEREMONY IN AMARAVATI
అమరావతిలో బ్యాంకుల శంకుస్థాపన
CM CHANDRABABU SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.