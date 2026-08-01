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ఉత్తరాంధ్ర కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికింది - ఇకపై దశ, దిశ మారతాయి: సీఎం చంద్రబాబు

కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చిన వ్యక్తి మోదీ - పోలవరం, రైల్వే జోన్‌, విశాఖ ఉక్కును కాపాడిన వ్యక్తి మోదీ, రాజధానికి నిధులిచ్చి పనులు పునఃప్రారంభించిన వ్యక్తి మోదీ: చంద్రబాబు

CM Chandrababu Speech at Bhogapuram Airport Launch Event
CM Chandrababu Speech at Bhogapuram Airport Launch Event (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 1:44 PM IST

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CM Chandrababu Speech at Bhogapuram Airport Launch Event: అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఏర్పాటుతో ఉత్తరాంధ్ర కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎలుగెత్తి చాటారు. భోగాపురం ఎయిర్‌ పోర్టును ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేసిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం మాట్లాడారు. ఉత్తరాంధ్ర శక్తికి నిదర్శనం ఈ ఎయిర్‌పోర్టు అని అన్నారు. భూములిచ్చిన రైతులకు పాదాభివందనం చేస్తున్నానని తెలిపారు. కర్షకులు కేవలం భూములు ఇవ్వలేదని, ఈ ప్రాంతానికి ఓ బంగారు భవిష్యత్తును ఇచ్చారని ఆయన కొనియాడారు. ఈ ఎయిర్‌పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకు ఓ మణిహారమని, దీని ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజల కలలకు రెక్కలు వచ్చాయన్నారు.

నాడు మనమే - నేడు మనమే: ఒకప్పుడు ఇక్కడికి ఎర్రబస్సు కూడా రాదంటూ అవహేళన చేసి, ప్రజల ఆశలను తక్కువ చేసి మాట్లాడిన వారు నేడు ఇక్కడికి 'ఎయిర్‌బస్సు' రావడంతో అడ్రస్ లేకుండా పోయారని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరును ఈ ఎయిర్‌పోర్టుకు పెట్టుకోవడం ద్వారా గుండె ఉప్పొంగుతోందని సీఎం అన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర వాసి జీఎమ్మారే ఈ ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మించారని, విమానాశ్రయానికి తొలి అడుగు వేసిన అశోక్‌గజపతిరాజు, నిర్మాణం పూర్తిచేసే బాధ్యత తీసుకున్న రామ్మోహన్‌ ఇక్కడి వారే కావడం ఎంతో గర్వకారణమని అన్నారు. 'భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు నాడులో 2019లో కొబ్బరికాయ కొట్టింది మనమే, నేడు గుమ్మడికాయ కొట్టింది మనమే' అని గుర్తు చేశారు.

ఉత్తరాంధ్ర కొత్త చరిత్రకు నాంది పలికింది - ఇకపై దశ, దిశ మారతాయి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ఈ విమానాశ్రయంతో ఈ ప్రాంతం దశ, దిశ మారతాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రకు గూగుల్‌, స్టీల్‌ కంపెనీతో పాటు చాలా సంస్థలు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. రెండేళ్ల క్రితం విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని చూశాని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో, కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్‌ ఇచ్చిన వ్యక్తి మోదీ అని సీఎం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సభికులందరితో 'థ్యాంక్యూ పీఎం, ధన్యవాదాలు పీఎం' అని నినదించి ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

'ప్రధాని మోదీ పన్నెండేళ్లుగా దేశాన్ని సమర్థంగా నడిపిస్తున్నారు. ఈ దేశాన్ని డిజిటల్‌ ఇండియాగా మార్చిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది. పరిపాలనలో అవినీతి ఆరోపణలు లేకుండా ముందుకెళ్తున్నారు. రోడ్లు, రైల్వేలు, విమానాశ్రయాలు నిర్మిస్తున్నారు. సౌరశక్తి, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ ద్వారా కాలుష్యం తగ్గిస్తున్నారు. దేశంలో తీవ్రవాదం, నక్సలిజం లేకుండా అరికట్టారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశం సుభిక్షంగా ఉంటోంది. ఇలాంటి నేతలను నా రాజకీయ జీవితంలో చూడలేదు. ప్రతి విషయంలో నేషన్ ఫస్ట్‌ అనే ప్రధానిని తొలిసారి చూస్తున్నా. భారత్‌ 2047లోగా ప్రపంచంలోనే నంబర్‌ వన్‌గా మారుతుంది.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం: పోలవరం, రైల్వే జోన్, విశాఖ ఉక్కును కాపాడిన వ్యక్తి మోదీ అని అన్నారు. ప్రధాని సహకారంతో ఉత్తరాంధ్రలో 189 ప్రాజెక్టులకు పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయన్నారు. రూ.2,784 కోట్లతో 8 ప్రధాన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. 60 ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న నేరేడి బ్యారేజ్‌ కలను నిజం చేస్తామని, ఈ నెల 14న గోదావరి జలాలను ఉత్తరాంధ్రలోని అనకాపల్లికి తీసుకొస్తామని, గోదావరి-వంశధార అనుసంధాన బాధ్యత తమదేనని స్పష్టం చేశారు.

పీఎం మోదీ రాజధాని అమరావతికి నిధులు ఇచ్చి అండగా నిలబడ్డారన్నారు. 2028 నాటికి అమరావతి మొదటి దశ పనులన్నీ పూర్తి చేసి ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు. పర్యాటకం, ఫార్మా, జాతీయ రహదారులు, పోర్టులు, విమానాశ్రయాలు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్, అరకు అందాలతో ఉత్తరాంధ్రలో లేనిదంటూ ఏదీ లేదన్నారు. ఇకపై ఉత్తరాంధ్ర నుంచి శ్రీకాకుళం కాలనీల పేరిట ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు వెళ్లే పరిస్థితి ఉండదని, వేరే ప్రాంతాల వారే ఇక్కడికి వలస వచ్చే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయని భరోసా ఇచ్చారు.

'ఉత్తమాంధ్ర': ఎగిరే పక్షి ఆకారంలో సముద్రం, పచ్చని కొండల మధ్య నిర్మించిన భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతుందని సీఎం తెలిపారు. అడుగడుగునా తెలుగు కళలు, సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా తెలుగు ముగ్గులు, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణ, నాదస్వరం, లేపాక్షి నంది, కూచిపూడి నృత్య కళారూపాలతో దీనిని ఓ ప్రత్యేక ఏవియేషన్ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దారన్నారు. గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన గిరిజన థింసా కళాకారులను ఈ సందర్భంగా సీఎం అభినందించారు. ఇకపై ఉత్తరాంధ్రలో పేద అరుపులు వినిపించవని, ఇది నంబర్-1 'ఉత్తమాంధ్ర'గా నిలుస్తుందని, అల్లూరి స్ఫూర్తితో ఐక్యంగా ముందుకు సాగుదామని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు.

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భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేసిన ప్రధాని మోదీ

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CM CHANDRABABU SPEECH AT BHOGAPURAM

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