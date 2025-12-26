ETV Bharat / state

రామాయణం, మహాభారతం గొప్పవి - పురాణాలు యువతకు వివరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

తిరుపతిలో నిర్వహించిన భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - 1991లో ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత అత్యంత కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని వెల్లడి

cm_speech_at_bharatiya_vigyan_sammelan
cm_speech_at_bharatiya_vigyan_sammelan (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu speech at Bharatiya Vigyan Sammelan: భారతీయులు భవిష్యతుల్లో ప్రపంచాన్ని శాసిస్తారనడంలో సందేహం లేదని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2047 నాటికి అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతామని చెప్పారు. తిరుపతిలో నిర్వహించిన భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళంలో చంద్రబాబు మాట్లాడతూ పేదరికం లేని దేశంగా భారత్‌ అభివృద్ధి చెందాలని ప్రతిపౌరుడు గౌరవంగా జీవించే పరిస్థితి కల్పించేలా ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ కృషి చేయాలని కోరారు. మన దేశంలో నాలెడ్జ్‌కు కొదవలేదని అలానే దేశాభివృద్ధిలో అనేక రంగాలు మిళితమై ఉన్నాయని చెప్పారు.

1991లో ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత అత్యంత కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని ఇంకా మన దేశంలో ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. 2038 నాటికి మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ అవతరించనుందని 2047 నాటికి ప్రపంచ శక్తిగా ఆవిర్భవిస్తుందని తెలిపారు. మన దేశం పేరు మార్మోగిపోతుందని, ఇప్పటికే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతీయులే ఉన్నారని కొనియాడారు. దశాబ్ద కాలంగా చాలా దేశాల్లో జనాభా తగ్గుతుండగా భారత్‌లో మాత్రమే పెరుగుతోందని వెల్లడించారు.

రామాయణం, మహాభారతం గొప్పవి - పురాణాలు యువతకు వివరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

ఎక్కువ వేతనాలు పొందేది తెలుగువారే: తిరుపతిలో స్పేస్‌ సిటీ, కర్నూలులో డ్రోన్‌ సిటీ, అనంతపురంలో ఏరోస్పేస్‌ సిటీ, విశాఖలో మెడ్‌టెక్‌ పార్కు తీసుకొస్తున్నామని సీఎం వెల్లడించారు. ప్రపంచంలో అత్యధిక వేతనాలను భారతీయులు పొందుతున్నారని చెప్పారు. గతంలో హైదరాబాద్‌లో ఐటీని ప్రోత్సహించామని దీనితో ప్రపంచంలో తెలుగువారు ఎక్కువ వేతనాలు పొందుతున్నారని వివరించారు. అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ను ప్రోత్సహిస్తున్నానని అలానే విశాఖలో 15 బిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడితో గూగుల్‌ వచ్చిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. జల భద్రత ఉంటే దేశంలో అద్భత కార్యక్రమాలు చేయగలమని అన్నారు.

మన పురాణాలను నేటి యువతకు వివరించాలని అలానే అవతార్ సినిమా కంటే రామాయణం, మహాభారతం గొప్పవని మన పిల్లలకు చెప్పాలని సీఎం సూచించారు. సూపర్‌మ్యాన్‌, బ్యాట్‌మ్యాన్‌, ఐరన్‌మ్యాన్ కాకుండా అర్జునుడు, హనుమాన్‌ గురించి చెప్పాలని ఇంకా ఎన్టీఆర్ వంటి గొప్ప వ్యక్తుల గురించి నేటి సమాజానికి చెప్పాలని తెలిపారు. సృజనాత్మకంగా, భిన్నంగా ఆలోచించాలని ప్రతి రంగానికి సాంకేతికతే వెన్నెముక అన్నారు. అలానే మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించడంలో యోగాది కీలకపాత్ర అని ఇటీవల విశాఖలో కూడా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహించామని వివరించారు. 1991 ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత అత్యంత కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

దేశం మెచ్చే నాయకుడు వాజ్​పేయీ - భారతీయుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు: చంద్రబాబు

స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డెలివరింగ్‌ గవర్నెన్స్‌ విధానంలో వేగంగా సేవలందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

CHANDRABABU SPEECH IN BVS
BHARATIYA VIGYAN SAMMELAN
భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళం
CM AT BHARATIYA VIGYAN SAMMELAN
CM SPEECH IN BVS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.