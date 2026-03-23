స్టీల్‌ప్లాంట్‌కే కాదు స్టీల్‌ సిటీకి పునాది వేశాం - నక్కపల్లిలో కొత్తచరిత్ర తిరగరాస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

రాజయ్యపేటలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు భూమిపూజ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి - ప్రపంచంలోనే నెంబర్‌వన్‌ ఉక్కు పరిశ్రమగా ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ కాబోతోందని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:20 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
CM Speech at ArcelorMittal Foundation Stone Ceremony: విశాఖ ఉక్కు కంటే అతిపెద్ద పరిశ్రమ రాజయ్యపేటలో ఏర్పాటు కాబోతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలోని నక్కపల్లిలో కొత్తచరిత్ర లిఖిస్తున్నామని తెలిపారు. అనకాపల్లి జిల్లాలోని నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేటలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్‌ నిప్పాన్‌ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి సీఎం చంద్రబాబు పునాదిరాయి వేశారు.

ఈ కార్యక్రమానికి సీఎంతో పాటు కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి, కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. అలానే ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ లక్ష్మీ మిత్తల్, ఏఎంఎన్​ఎస్ ఇండియా ఛైర్మన్ ఆదిత్య మిత్తల్, నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అతంకుముందు సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్‌పీరియన్స్ జోన్ సందర్శించి, ఏఎంఎన్​ఎస్ ఇండియా స్టీల్ ప్లాంట్ మోడల్‌ పరిశీలించారు. అనంతరం కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి శంకుస్థాపన ఫలకం ఆవిష్కరించారు.

ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ పెట్టుబడిని గొప్ప మలుపుగా అభివర్ణించారు. భారత్‌లోనే అతిపెద్ద స్టీల్‌ప్లాంట్‌ నక్కపల్లిలో ఏర్పాటు కాబోతోందని ప్రపంచంలోనే నెంబర్‌వన్‌ ఉక్కు పరిశ్రమగా ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ కాబోతోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం సహకారం ఉండటం వల్లే ఈ ప్లాంట్‌ సాధ్యమవుతోందని చెప్పారు. రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని, ఇంక అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలన చేస్తామని హామీ ఇచ్చామని ఆ ప్రకారం ఇచ్చిన హామీలను 20 నెలల్లో పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు.

"విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్, నెల్లూరులో బీపీసీఎల్ రాబోతుంది. ఇప్పటికే రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించాం. మూడేళ్లలో 22 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాం. విశాఖను ప్రపంచస్థాయి నగరంగా చేస్తాం. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతిని మూడు రీజియన్లుగా అభివృద్ధి చేస్తాం. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్‌ హబ్‌గా విశాఖ తయారవుతుంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జులైలో ప్రారంభిస్తాం. ఆర్సెలార్ స్టీల్‌ప్లాంట్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్ష మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది."- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

రికార్డు స్థాయిలో భూ సేకరణ: ఏ పని తలపెట్టినా బేషరతుగా మద్దతిస్తున్న పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ధన్యవాదాలు, ఇంక ఈ ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా పని చేసిన లోకేశ్‌కు అభినందనలు తెలుపుతున్నానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. 5,465 ఎకరాల్లో ఆర్సెలార్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు కాబోతోందని దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్ష మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని వివరించారు. ఈ ప్రాజెక్టును 2 దశల్లో పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ రోజు స్టీల్‌ప్లాంట్‌కే కాదు స్టీల్‌ సిటీకి పునాది వేశామని అన్నారు. 2028 డిసెంబర్‌ నుంచి స్టీల్‌ ఉత్పత్తి ప్రారంభమవుతుందని ఈ ప్లాంట్‌ ద్వారా ఈ ప్రాంత రూపురేఖలే మారిపోతాయని వెల్లడించారు. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ నుంచి స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ వైపు వెళ్తున్నామని అలానే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో భూ సేకరణ చేశామని సీఎం తెలిపారు.

దేశంలోనే పెట్టుబడులకు ఏపీ గమ్యస్థానమని ఇక్కడ ఉన్నన్ని వనరులు ఎక్కడా లేవని సీఎం చెప్పారు. అద్భుత విజయాలకు పెట్టుబడిదారులు ఏపీని కేంద్రంగా చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇప్పటికే రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని మూడేళ్లలో 22 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని అన్నారు. విశాఖను ప్రపంచస్థాయి నగరంగా చేస్తామని ఇంక విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతిని మూడు రీజియన్లుగా అభివృద్ధి చేస్తామని వివరించారు. రేర్‌ ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ హబ్‌గా విశాఖ తయారవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

మాలో విశ్వాసాన్ని పెంచింది: స్టీల్‌ప్లాంట్ భూమిపూజలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ అన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ద్వారా లక్ష మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు అధికంగా అవకాశాలు వస్తాయని అన్నారు. ఆర్సెలార్ స్టీల్‌ప్లాంట్ పెట్టుబడులు మాలో విశ్వాసాన్ని పెంచిందని తెలిపారు. లక్ష్మీమిత్తల్‌ను ఒప్పించి పెట్టుబడులు తీసుకురావాలంటే చంద్రబాబు వల్లే సాధ్యమని కొనియాడారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రీన్‌ఫీల్ట్ స్టీల్‌ప్లాంట్ ఏర్పాటు కాబోతుందని తెలిపారు.

అనంతపురంలో కియా పరిశ్రమ ద్వారా ఆ ప్రాంత రూపురేఖలే మారిపోయాయని అలానే ఈ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ద్వారా ఈ ప్రాంత దిశాదశ మారుతుందని అన్నారు. రూ.1.30 లక్ష కోట్ల పరిశ్రమకు భూమిపూజ వేయడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. మేం అధికారంలోకి వచ్చాక పెట్టుబడులకు సానుకూలత కల్పించామని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడుకుంటేనే పెట్టబడులు సాధిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే విశాఖలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ పెట్టుబడులు వచ్చాయని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.

Last Updated : March 23, 2026 at 7:29 PM IST

