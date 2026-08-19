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వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్‌-1 నిర్వహణ అతిపెద్ద స్కామ్‌ - డ్రైవర్లు, ప్లంబర్లతో పేపర్లు దిద్దించారు: చంద్రబాబు

గ్రూప్‌-1 నియామకాల్లో భయంకరమైన అక్రమాలు జరిగాయి - అభ్యర్థుల ప్రతిభ చూసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వ్యవస్థలపై నమ్మకం కోల్పోయేలా ప్రవర్తించారు - గ్రూప్‌-1 అక్రమాలపై శాసనసభలో ధ్వజమెత్తిన చంద్రబాబు

CM Chandrababu Speech on Group-1 Scam
CM Chandrababu Speech on Group-1 Scam (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 6:35 PM IST

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CM Chandrababu Speech on Group-1 Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో అడుగడునా అక్రమాలే జరిగాయని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. పేపర్లు దిద్దే బాధ్యతలు ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు ఇచ్చి విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆటలాడుకున్నారని మండిపడ్డారు. తప్పుడు అఫిడవిట్లు సమర్పించి కోర్టునే బురిడీ కొట్టించే యత్నం చేశారని విమర్శించారు. గత హయాంలో జరిగిన గ్రూప్‌-1 అవకతవకలపై అసెంబ్లీ వేదికగా సీఎం చంద్రబాబు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

అభ్యర్థుల ప్రతిభ చూసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు : ‘‘గ్రూప్‌-1పై నివేదికలు చూస్తే భయంకరమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఏపీపీఎస్సీ నియమాలు, నిబంధనలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించారు. పేపర్లు దిద్దే బాధ్యతలను ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు ఇవ్వడమే తప్పు. ఏపీపీఎస్సీ ఛైర్మన్‌ ఆమోదం లేకుండా ఏ పనీ చేయకూడదు. పేపర్లు దిద్దడంలో ప్రతి దశలోనూ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు చేయాల్సిన పనిని కార్మికులతో చేయించారు. ఈ మెయిల్‌, గూగుల్‌ డ్రైవ్‌, వాట్సప్‌లో వివరాలు షేర్‌ చేసుకున్నారు.

ఇష్టానుసారంగా పేపర్లు దిద్దే అధికారం వీరికి ఎవరిచ్చారు? మార్కులు తగ్గించడం, పెంచడం ఇష్టం వచ్చినట్లు చేశారు. సీఎం ఇంటెలిజెన్స్‌ ఆఫీసర్‌కు సెక్రటరీ పోస్టు ఇచ్చారు. ఏపీపీఎస్సీ ఛైర్మన్‌ను కట్టడి చేశారు. అభ్యర్థుల ప్రతిభ చూసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు. వ్యవస్థలపై నమ్మకం కోల్పోయేలా ప్రవర్తించారు" అని సీఎం చంద్రబాబు అసెంబ్లీ వేదికగా ధ్వజమెత్తారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్‌-1 నిర్వహణ అతిపెద్ద స్కామ్‌ - డ్రైవర్లు, ప్లంబర్లతో పేపర్లు దిద్దించారు: చంద్రబాబు (ETV)

ఎవాల్యుయేషన్‌ చేసిన 66 మందీ అనర్హులే : "తొలుత హైదరాబాద్‌లో, రెండోసారి హాయ్‌లాండ్‌లో పేపర్లు దిద్దించారు. హైదరాబాద్‌లో ఎవాల్యుయేషన్‌ చేసిన వారిలో 25 మంది అనర్హులు. హాయ్‌లాండ్‌లో ఎవాల్యుయేషన్‌ చేసిన 66 మందీ అనర్హులే. మాన్యువల్‌ ఎవాల్యుయేషన్‌ జరగాలి, డిజిటల్‌ మూల్యాంకనం వద్దని హైకోర్టు చెప్పింది. భవన నిర్మాణ కార్మికులు, డ్రైవర్లు, ప్లంబర్లతో పేపర్లు దిద్దించారు. ఫ్రీలాన్సర్‌ మహంకాళి రఘురామ్‌ను నియమించారు. 166 మందిలో 50 మంది డిగ్రీ లెక్చరర్లను వినియోగించారు. గ్రూప్‌-1 జవాబు పత్రాల్లో ఫ్లూయిడ్‌తో తప్పులు దిద్దకూడదు. కానీ 55 చోట్ల తప్పులు సరిచేశారు. 49వేల డూప్లికేట్‌ ఓఎంఆర్‌ స్లిప్పులు ప్రింట్‌ చేశారు. గ్రూప్‌-1 పరీక్షలు రాసిన లెక్చరర్‌ను కూడా పేపర్లు దిద్దేందుకు పిలిచారు. కోర్టులను పక్కదారి పట్టించేందుకు అధికారులతో తప్పుడు అఫిడవిట్లు వేయించారు. ఖర్చుల కోసం రూ.1.14 కోట్లు ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలతో సిట్‌ ఏర్పాటైంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్‌-1 నిర్వహణ అతిపెద్ద స్కామ్‌. ఇలాంటి తప్పులు చేయాలంటే భయపడేలా శిక్షలు ఉండాలి. ఎవరైనా ప్రతిభకు పట్టం కట్టాలి, పైరవీలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటి తప్పులు ఎందుకు చేశారో సమాధానం చెప్పాలి. చేసింది సరైనదే అని చెప్పే దమ్ము, ధైర్యం వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఉందా? ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడితే ప్రతిభావంతులు నష్టపోతారు. తప్పు చేసిన వారిని శిక్షించే బాధ్యత మనందరిదీ’’ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

"వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్‌-1 నిర్వహణ అతిపెద్ద స్కామ్‌. ఇలాంటి తప్పులు చేయాలంటే భయపడేలా శిక్షలు ఉండాలి. తప్పు చేసిన వారిని శిక్షించే బాధ్యత మనందరిదీ. ఇలాంటి పనులు చేస్తే ప్రతిభావంతులైన పిల్లలు నష్టపోతారు. వ్యవస్థలు సరిగా పనిచేస్తే ఎవరూ తప్పు చేయలేరు. ఎవరైనా ప్రతిభకు పట్టం కట్టాలి, పైరవీలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇంతకంటే నేరాలు, ఘోరాలు వేరే ఉంటాయా. ఇలాంటి తప్పులు ఎందుకు చేశారో సమాధానం చెప్పాలి. మీరు చేసింది సరైందే అని చెప్పే దమ్ము, ధైర్యం ఉందా?." - చంద్రబాబు, సీఎం

మామూలుగా అరెస్ట్ చేస్తే సరిపోదు : వ్యక్తుల కంటే వ్యవస్థలు ముఖ్యమన్న చంద్రబాబు ఈ కుంభకోణంలో భాగస్వాములైన వారిని మామూలుగా అరెస్ట్ చేస్తే సరిపోదనీ అభిప్రాయపడ్డారు. 'భవిష్యత్తులో తప్పులు చేయాలంటే భయపడేలా శిక్షలు విధిస్తాం. నాటి ప్రభుత్వంలో ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్​గా వ్యవహరించిన వ్యక్తే ఇంతటి దారుణాలకు పాల్పడ్డారు. వ్యవస్థలను భ్రష్టు పట్టించారు. ఏపీపీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేస్తాం. తిరిగి ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. యువత ప్రతిభను గుర్తించి, వారి భవిష్యత్తుకు అండగా ఉంటాం' అని చంద్రబాబు అన్నారు.

రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యార్థులే ఎక్కువ : టెక్నాలజీలో జాతీయ స్థాయిలోనే ఏపీ పిల్లలు ముందంజలో ఉంటారనీ, NPTEL పరీక్షల కోసం మన రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యార్థులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. ఎన్నికల్లో ఓటేయడంతో ఆగకుండా ప్రజా చైతన్యంతో వ్యవహరిస్తున్నారనీ, అధికారం ఇస్తే దోచుకుంటాం, పెత్తనం చేస్తామని అధికారం లేకుంటే రోడ్ల మీద పడి అరాచకం చేస్తామనడం ప్రజాస్వామ్యం కాదన్నారు.

అడ్డగోలుగా వ్యవహరించే ఇలాంటి వ్యక్తులను ప్రజా చైతన్యంతో రాజకీయాలకు దూరంగా పెట్టగలం అన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో ఆ ప్రజా చైతన్యాన్నే ఓటర్లు చూపించారు. రాష్ట్రాన్ని పునర్ నిర్మిస్తామని నేను, పవన్ కల్యాణ్ చెబితే ప్రజలు నమ్మి ఓట్లేశారు, అద్భుతమైన తీర్పు ఇచ్చారని తెలిపారు. ప్రజాస్యామ్యంలో ఎన్నికల్లో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే సంస్కృతి పోవాలన్నారు. అప్పుడే ఇలాంటి దరిద్రాలన్నీ పోతాయన్నారు. అప్పుడే ఇలాంటి వారు రాజకీయాల్లోకి దూరంగా ఉంటారనీ చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.

​స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తీవ్ర ఆవేదన : గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో జరిగిన అవకతవకలపై శాసనసభలో చర్చ సందర్భంగా స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి సమాధానం ఇవ్వడానికి ముందు ఆయన మాట్లాడుతూ, తాను స్పీకర్ స్థానంలో ఉండి కాకుండా ఈ సభలోని ఒక శాసనసభ్యుడిగా తన మనసులోని మాటను చెబుతున్నానని పేర్కొన్నారు. గతంలో గ్రూప్-1 అక్రమాలపై వార్తాపత్రికలు, టీవీల్లో కథనాలు చూసినప్పటికీ వాటి తీవ్రతను ఇంతగా ఊహించలేదని, అయితే ఇప్పుడు సభలో ప్రదర్శించిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చూశాక అభ్యర్థులకు ఎంతటి ఘోరమైన అన్యాయం జరిగిందో కళ్లకు కట్టినట్లయిందని స్పష్టం చేశారు.

​ఇంతటి తీవ్రమైన వ్యవహారంలో ప్రభుత్వం ఏమాత్రం మెతక వైఖరి ప్రదర్శించకూడదని స్పీకర్ తేల్చి చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సాధారణంగా ఎవరినీ నొప్పించని స్వభావం కలవారే అయినప్పటికీ, నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ముడిపడిన ఈ వ్యవహారంలో మాత్రం నిందితులపై ఉక్కుపాదం మోపాల్సిందేనని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడాలంటేనే ఎవరైనా భయపడేలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో ఇకపై ఇలాంటి తప్పుడు పనులు ఎక్కడా పునరావృతం కాకుండా చూడాలని, అందుకు ఇక్కడి నుంచే పటిష్టమైన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టాలని ముఖ్యమంత్రిని, సభను కోరారు.

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