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సెమీకండక్టర్ల తయారీకి ఏపీ బెస్ట్ డెస్టినేషన్: సీఎం చంద్రబాబు

రెండో రోజు సింగపూర్​లో సీఎం - స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌లో ఏపీ అత్యుత్తమం - 30 రోజుల్లో ఏపీకి వచ్చి పరిశీలించాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు సీఎం ఆహ్వానం

CM Chandrababu Singapore tour Second Day
CM Chandrababu Singapore tour Second Day (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST

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CM Chandrababu Singapore Tour Second Day: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సింగపూర్‌లో రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా సెమీ కండక్టర్లపై 'సెమీకాన్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ సదస్సు'కు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సెమీకండక్టర్ల తయారీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యుత్తమ గమ్యస్థానమని స్పష్టం చేశారు. 30 రోజుల్లో ఏపీకి వచ్చి అమల్లో ఉన్న పాలసీలను పరిశీలించాలని సింగపూర్ పారిశ్రామికవేత్తలకు చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. సింగపూర్‌లో సెమీకాన్ రౌండ్ టేబుల్ సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెట్టుబడులకు భారత్ అత్యంత సురక్షితమైన ప్రాంతమని, అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకూలమైన రాష్ట్రమని, పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయమని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు.

సెమీకాన్ ఎకోసిస్టమ్ రౌండ్ టేబుల్​: సెమీకండక్టర్ల తయారీకి ఏపీలో విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు. రాయలసీమలో త్వరలోనే ఓ సెమీ కండక్టర్ల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు అవుతోందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. డిఫెన్స్​, ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫైటర్ జెట్‌ల తయారీ సహా ఆటోమొబైల్ తయారీ కేంద్రంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో అవకాశాలున్నాయని అన్నారు. సెమీకండక్టర్లపై ఏర్పాటు చేసిన సెమీకాన్ ఎకోసిస్టమ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి సింగపూర్​లోని వివిధ సెమీ కండక్టర్ తయారీ పరిశ్రమల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. గ్లోబల్ ఫౌండ్రీస్, ఎన్ఎక్స్ పీ, ఏఎస్ఎంపీటీ, ఒన్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీస్, టెక్సెండ్ ఫోటోమాస్క్, ఆక్వాటెక్ తదితర సెమీకండక్టర్ తయారీ సంస్థలు ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్నాయి.

అత్యుత్తమ నగరంగా అమరావతి: వరల్డ్‌ సిటీస్‌ సమ్మిట్‌లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు లీడర్‌షిప్‌ ప్లీనరీ-2లో ప్రసంగించారు. అమరావతిని గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీగా నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మౌలిక వసతులతో తీర్చిదిద్దుతున్నామని, ఒకే పిలుపుతో రాజధాని కోసం రైతులు 35 వేల ఎకరాలు అప్పగించారన్నారు. కొంతభాగాన్ని అభివృద్ధి చేసి రైతులకు తిరిగి ప్లాట్లు ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. అమరావతిని నాలెడ్జ్ సిటీగా చేస్తున్నామన్న సీఎం జాతీయ, అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థలు తీసుకొస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. క్వాంటం కంప్యూటింగ్ హబ్, డిజిటల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలువనున్నాయన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ నగరంగా అమరావతి నిర్మాణమవుతోందని, అమరావతిని సందర్శించి సరికొత్త ఆలోచనలతో అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

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