'ఉత్తరాంధ్ర టేకాఫ్కు సిద్ధంగా ఉంది, మోదీజీ మీరాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం' - సోషల్ మీడియాలో సీఎం చంద్రబాబు
భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ఉత్తరాంధ్ర సర్వం సిద్ధం - ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి స్వాగతం పలుకుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక సందేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 6:33 PM IST
CM Chandrababu Shares PM Modi Post on Bhogapuram Airport: రాష్ట్రాభివృద్ధి ప్రయాణంలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. దీన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. "రేపు భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్నాం. ఇది దేశ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో మరో కీలక మైలురాయి" అని తెలిపారు.
ప్రధాని పోస్ట్ను సీఎం చంద్రబాబు షేర్ చేశారు. "ఉత్తరాంధ్ర టేకాఫ్కు సిద్ధంగా ఉంది. మోదీజీ మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం" అని సీఎం పేర్కొన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభంతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త ఊపిరి లభిస్తుందని పెట్టుబడులు, పర్యాటకం, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత విస్తరించనున్నాయని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
పీఎం పర్యటనలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు: ఉదయం 10 గంటల 45 నిమిషాలకు ప్రధాని రాకతో విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానుంది. ఇదే వేదిక ద్వారా రాష్ట్ర పురోగతికి బాటలు వేసే పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు మోదీ పచ్చజెండా ఊపనున్నారు. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో రేపు రూ.17,900 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేయనున్నట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది. రూ.5,640 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేస్తారని వెల్లడించింది. ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించే సామర్థ్యంతో విమానాశ్రయం నిర్మించినట్లు తెలిపింది.
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ఫ్లైట్ షెడ్యూల్: భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ను ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విడుదల చేసింది. ఆగస్టు 17 నుంచి 24 అక్టోబర్ వరకు ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ - భోగాపురం మధ్య డైలీ ఐదు సర్వీసులు, బెంగళూరు - భోగాపురం మధ్య డైలీ రెండు సర్వీసులు తిరుగుతాయి. ఆది, శుక్రవారాలు మినహా మిగిలిన ఐదు రోజులు బెంగుళూరు - భోగాపురం మధ్య మరో సర్వీస్ నడుస్తుంది. విజయవాడ - భోగాపురం మధ్య డైలీ నాలుగు సర్వీసులు నడుస్తాయని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ వెల్లడించింది.
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