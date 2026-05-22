2028 డిసెంబర్లోపు అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలి - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతిలో సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం - రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను వేగవంతం చేయాలని దిశానిర్దేశం - ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ - 2028 చివరినాటికి ఉత్పత్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 2:30 PM IST
CM Chandrababu Sets New Milestone for AP Industrial Growth: రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతికి సీఎం చంద్రబాబు కొత్త బాటలు వేశారు. రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల గ్రౌండింగ్ను సెప్టెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలని, 2028 డిసెంబరులోపు అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్'తో లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక ప్రగతిలో సరికొత్త అధ్యాయానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రానికి వచ్చిన రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను వేగవంతం చేస్తూ, ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు నాటికి ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ పూర్తి చేయాలని ఆయన అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
2028 డిసెంబరుకల్లా ఉత్పత్తి ప్రారంభం: పర్యాటక, ఐటీ రంగాల నుంచి గ్రీన్ ఎనర్జీ వరకు అన్ని రంగాల్లోనూ 2028 డిసెంబరు నాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభించేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’ మంత్రంతో రాష్ట్ర యువతకు లక్షలాది ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
మంత్రుల కమిటీతో సమీక్ష: విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో కుదిరిన ఒప్పందాలు, ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన ప్రాజెక్టులపై మంత్రుల కమిటీతో సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఎంఓయూల స్థితిగతులు, ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. 23 నెలల్లో రూ.21,64,258 కోట్ల విలువైన 756 ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని, వీటితో 21,20,567 ఉద్యోగాలు వస్తాయని తెలిపారు.
282 ప్రాజెక్టులకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం: ఇప్పటివరకు రూ.11.47 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి మొత్తం 282 ప్రాజెక్టులకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.4.32 లక్షల కోట్లు, 2025-26లో రూ.4.72 లక్షల కోట్లు, 2026-27లో ఈనెల వరకు రూ.2.39 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించింది. వీటిలో ఇప్పటికే 114 ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి. 2026 సెప్టెంబరు నాటికి అన్ని ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సీఎం సూచించారు.
మూడు రోజుల్లో 2 వేల ఎకరాల రిజిస్ట్రేషన్: పర్యావరణం సహా ఇతర అనుమతులు, విద్యుత్, నీరు, రహదారులు వంటి మౌలిక వసతులు, భూముల రిజిస్ట్రేషన్, స్థానిక సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం చెప్పారు. బీపీసీఎల్, ఇండోసోల్, శ్రీ సిటీ ఫేజ్-II వంటి ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణ వేగంగా కొనసాగుతోందని అధికారులు వివరించారు. బీపీసీఎల్ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన 3 వేల ఎకరాల్లో 2 వేల ఎకరాల భూమి రిజిస్ట్రేషన్ కేవలం మూడు రోజుల్లో పూర్తి చేశామన్నారు.
సింగిల్ పోర్టల్ డ్యాష్బోర్డు: ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్, అనుమతులు, ఉద్యోగాల కల్పనపై సింగిల్ పోర్టల్లో డ్యాష్బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. భూ కేటాయింపుల్లో తొలుత పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు, ఆ తర్వాత ఐటీ కంపెనీలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. టూరిజం, ఐటీ ప్రాజెక్టులకు మల్టీపర్పస్ భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు.
‘గోవా ప్లస్’గా సూర్యలంక: సూర్యలంక బీచ్ ఫ్రంట్ను ‘గోవా ప్లస్’గా తీర్చిదిద్దేలా ప్రణాళికలు చేయాలని, బాపట్ల బీచ్కు త్వరలో మాస్టర్ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలోని 21 ప్రధాన ఆలయాలను కలుపుతూ టెంపుల్ టూరిజం ప్రాజెక్టు వేగంగా చేపట్టాలన్నారు. ఐటీ ప్రాజెక్టులు 18 నెలల్లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు.
160 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యం: సెమీ కండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపొనెంట్స్ తయారీ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ట్రాన్స్మిషన్తో పాటు సోలార్ రూఫ్టాప్ ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, 160 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకోవాలన్నారు. వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లు త్వరితగతిన ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, షిప్ బిల్డింగ్పై ఫోకస్: 2027 డిసెంబరు నాటికి 46 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉత్పత్తి ప్రారంభించేలా పారిశ్రామికవేత్తలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు చేయాలన్నారు. షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్, పోర్టులు, ఎయిర్పోర్టులు, ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తి చేసేలా యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని చెప్పారు.
పర్యావరణ హిత టెక్నాలజీ వాడాలి: ప్రాజెక్టుల్లో పర్యావరణ హిత టెక్నాలజీ వినియోగించాలని సీఎం సూచించారు. తీర ప్రాంతాల్లో కాలుష్య కారకాలను సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టకుండా చూడాలన్నారు. సూర్యలంక, నెల్లూరు మైపాడు బీచ్ల్లో పరిశుభ్రత పాటించాలని హెచ్చరించారు.
ఎంఎస్ఎంఈ రైట్ టు బిజినెస్ యాక్ట్: పరిశ్రమలకు ఎస్క్రో ఖాతా ఏర్పాటులో త్వరితగతిన కార్యాచరణ చేపట్టాలని, ఎంఎస్ఎంఈ రైట్ టు బిజినెస్ యాక్ట్ వెంటనే అమల్లోకి తేవాలని ఆదేశించారు. ఉత్పత్తుల నాణ్యత, ప్రొడెక్ట్ పర్ఫెక్షన్పై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయాలన్నారు.
ప్రత్యేక మానిటరింగ్ వ్యవస్థ: పరిశ్రమల గ్రౌండింగ్ వేగవంతం కోసం మంత్రుల కమిటీ కృషి చేస్తుండగా, విదేశాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడుల వివరాలను ఈడీబీ సేకరిస్తోంది. అన్ని శాఖల పెండింగ్ అంశాల పరిష్కారానికి ఐటీ పోర్టల్ అభివృద్ధి చేశారు. మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలోని కమిటీ ఎప్పటికప్పుడు పెట్టుబడిదారులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ప్రాజెక్టుల వేగవంతమైన గ్రౌండింగ్ కోసం ప్రత్యేక మానిటరింగ్ వ్యవస్థను కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ సమీక్షా సమావేశానికి మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, గొట్టిపాటి రవికుమార్, కందుల దుర్గేష్, టీజీ భరత్, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
రాష్ట్రానికి డగ్ డగ్ మంటూ వచ్చేస్తున్న బుల్లెట్ బండి - తిరుపతిలో రూ.2,508 కోట్లతో పరిశ్రమ ఏర్పాటు!
దేశంలో 25.6 శాతం పెట్టుబడులు ఒక్క ఏపీకే వచ్చాయి: సీఎం చంద్రబాబు