రాజమహేంద్రవరం మెడికోల ప్రమాద ఘటనపై సీఎం ఆగ్రహం - కఠిన చర్యలకు ఆదేశం
రాజమహేంద్రవరంలో మెడికోలను కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనపై సీఎం సీరియస్ - ప్రియాంక, ఉమేష్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సీఎం ఆరా - మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించిన మంత్రి సత్యకుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 3:50 PM IST
CM Chandrababu Serious on Medico Student Incident : రాజమహేంద్రవరం మెడికోలను మద్యం మత్తులో కారుతో ఢీకొట్టిన ప్రమాద ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటన జరిగిన తీరును అధికారుల నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
బాధిత మెడికోలు ప్రియాంక, ఉమేష్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సీఎం ఆరా తీశారు. మెడికోలు తీవ్రంగా గాయపడడం బాధాకరమన్నారు. ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సీఎం సూచించారు. అవసరమైన వైద్య సాయం అందించాలని స్పష్టం చేశారు. తప్పు చేసిన వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించవద్దని సీఎం తేల్చిచెప్పారు.
రాజమహేంద్రవరంలో మెడికోలను కారుతో ఢీ కొట్టిన ఘటనలో నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేడు ఆదేశించారు. ఈ ఘటనలో బాధిత మెడికోలు ప్రియాంక, ఉమేష్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. ఈ ఘటనలో మెడికోలు తీవ్రంగా గాయపడడం బాధాకరమన్నారు. (1/2)— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) August 7, 2026
మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక త్వరగా కోలుకోవాలి: మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక త్వరగా కోలుకోవాలని మంత్రి సత్యకుమార్ ఆకాంక్షించారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా కలచి వేస్తోందని మంత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై హోంమంత్రి, జిల్లా ఎస్పీతో మంత్రి ఫోనులో మాట్లాడి, వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?: రాజమహేంద్రవరంలో మద్యం మత్తులో ర్యాష్గా కారు నడుపుతూ ఇద్దరు పీజీ వైద్య విద్యార్థులను ఇద్దరు యువకులు ఢీకొట్టిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈనెల 3న నిందితులు ఇద్దరు మద్యం సేవించి ఏవీ రోడ్డులో ఉన్న ప్రసాదిత్యా మాల్లో సినిమా చూసేందుకు వెళ్లారు. మద్యం సేవించినందున మాల్ సిబ్బంది వీరిని లోనికి అనుమతించలేదు. ఆ తర్వాత వేగంగా కారులో బయటకు వెళ్తూ గేటు వద్ద స్కూటిని ఢీకొట్టారు. ఆపై రోడ్డుపైకి వెళ్లే క్రమంలో మరోసారి బలంగా ఢీకొట్టి వారి మీద నుంచి కారును పోనిచ్చారు.
ఈ ఘటనలో స్కూటీపై వెళ్తున్న ఇద్దరు వైద్య విద్యార్థులు గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో స్కూటర్ వెనుక భాగంలో కూర్చున్న ప్రియాంక అనే విద్యార్థిని తలకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. దీంతో ఆమెను బ్రెయిన్ డెడ్గా వైద్యులు ప్రకటించారు. నిందితులు సురావరపు దస్వంత్ ఏ1గా, ఆండ్రూ జోసఫ్ అడ్వర్డ్స్ ఏ2గా చేర్చి కేసు నమోదు చేశారు. మాల్ సిబ్బంది పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించినందుకు మరో కేసు నమోదు చేసి, పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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