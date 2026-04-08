తప్పు తెలియకుండా చేసినా ఆ ప్రభావం ప్రభుత్వంపైన పడుతోంది : సీఎం చంద్రబాబు
శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - నేరడి బ్యారేజీ అంచనాలు సిద్ధం చేసి ఏడాదిలో పూర్తి చేయాలన్న సీఎం- వివిధ ఉద్యమాల్లో ప్రజలపై పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 1:01 PM IST
CM Chandrababu Serious on Pathapatnam MLA Mamidi Govinda Rao : ప్రజాప్రతినిధులకు తెలియకుండా వారి బంధువులు, అనుచరులు తప్పులు చేసినా ఆ ప్రభావం వారి పైనా, ప్రభుత్వం పైనా పడుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలను హెచ్చరించారు. మంగళవారం సాయంత్రం ఆ జిల్లాకు చెందిన కూటమి నేతలతో ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో సీఎం భేటీ అయ్యారు. ఈ సంద్భంగా సీఎం నేతలను ఉద్దేశించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రవర్తన మారకపోతే ఇబ్బంది పడతావు: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయాలని, కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు కొనసాగలంటే జాగ్రత్తగా పనిచేసుకుంటూ వెళ్లాలని సీఎం సూచించారు. పాతపట్నం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మామిడి గోవిందరావుకు సీఎం చంద్రబాబు గట్టిగా క్లాస్ తీసుకున్నారు. తన వ్యవహారశైలిపై చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చారన్నారు. పాతపట్నం మొదటి నుంచీ టీడీపీకి బలమైన నియోజకవర్గమని, అక్కడ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి కూడా బలంగా లేరని, తన ప్రవర్తన వల్ల పార్టీకి నష్టం జరిగే పరిస్థితి కనిపిస్తోందని హెచ్చరించారు.
ఈ రోజు అమరావతిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని శ్రీకాకుళం జిల్లా శాసనసభ్యులతో కలిసి, నేరడి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ను అందించే అవకాశం నాకు లభించింది.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) April 7, 2026
ఇది శ్రీకాకుళం ప్రజలకు, ముఖ్యంగా రైతులకు ఒక… pic.twitter.com/voc698mZiC
ప్రవర్తన, మాటతీరు మార్చుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని వివరించారు. ఇక్కడ వ్యక్తుల కంటే పార్టీయే ముఖ్యమని వెల్లడించారు. పార్టీకి ఇబ్బంది కలిగేలా ఎవరు ప్రవర్తించినా సహించను అని సీఎం హెచ్చరించారు. ఎన్నికల్లో గెలవడం సొంత ప్రతిభ అనుకోవద్దని, అది కూటమి పార్టీల ఐక్యతతో వచ్చిన విజయమని తెలిపారు. మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వారు మరింత అణకువగా ఉండాలిని సూచించారు.
ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరు విశ్లేషణ: వివిధ సర్వేల ఆధారంగా జిల్లా ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరును సీఎం విశ్లేషించారు. ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం, ప్రవర్తించే తీరు, సమస్యల పరిష్కారం తదితర అంశాల ఆధారంగా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లు అందజేశారు. అన్ని సామాజిక వర్గాల్ని కలుపుకొని వెళ్లేలా, అందర్నీ ఆకట్టుకునేలా పని చేయాలని సూచించారు. నేతలు అంతా ఐక్యంగా ఉంటూ, ఇగో పక్కన పెట్టి పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. తొలిసారి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఇక పైనా కొనసాగాలనుకుంటే మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి అన్నారు.
మరోవైపు నేరడి బ్యారేజీ అంచనాలు సిద్ధం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఏడాదిలోగా ప్రాజెక్టు పూర్తికి చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులతో ఉండవల్లిలోని నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పలు ప్రతిపాదనలను ప్రజాప్రతినిధులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఐటీడీఏ ఏర్పాటును పరిశీలిస్తామని సీఎం తెలిపారు.
వివిధ ఉద్యమాల సమయంలో ప్రజలపై నమోదైన కేసులు ఎత్తేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వంశధార లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ ఆధునికీకరణకు అంగీకరించారు. మహేంద్ర తనయ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులపై చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని.. ఈ ఏడాది 2 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేస్తామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వివరించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయాలని, కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు కంటిన్యూ కావాలనుకుంటే జాగ్రత్తగా పనిచేసుకుంటూ వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
చారిత్రాత్మక ఘట్టం: జిల్లాలో నేరడి ప్రాజెక్టును ప్రాధాన్యాంశంగా తీసుకుని త్వరితగతిన పూర్తి చేసేలా చర్యలు చేపడతామని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ నేరడి ప్రాజెక్టు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం చారిత్రాత్మక ఘట్టమని అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రతిని సీఎం చంద్రబాబుకు అందజేశారు.
డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ మద్దతుతో నేరడి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వైపు అడుగులు వేస్తుండటం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. దశాబ్దాలుగా ఈ సమస్యపై పోరాటం చేస్తున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలకు, ముఖ్యంగా సాగునీటి, నీటి భద్రత కోసం ఎదురు చూస్తున్న రైతులకు ఇది గొప్ప శుభవార్త అని రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
