ETV Bharat / state

'ఇది మళ్లీ రిపీట్ కాకూడదు' - మంత్రులపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్

కేబినెట్‌ భేటీకి పలువురు మంత్రులు ఆలస్యంగా రావటంపై సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి - సమయపాలన పాటించకపోతే ఎలా అంటూ ఆగ్రహం

cm_chandrababu_fire_on_ministers
cm_chandrababu_fire_on_ministers (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Serious on Ministers in Cabinet Meeting: ఇవాళ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. కేబినెట్‌ భేటీలో పలువురు మంత్రులపై సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సమావేశానికి మంత్రులు ఆలస్యంగా రావడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమయపాలన పాటించకపోతే ఎలా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇకపై ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం కాకూడదని సీఎం గట్టిగా చెప్పారు. రేపల్లెలో గ్రామీణ రహదారులు నిర్మాణానికి చొరవ చూపినందుకు మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​కు ఫ్లవర్ బొకే ఇచ్చి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

రుషికొండపై త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి: మంత్రివర్గం అజెండా అంశాలు ముగిశాక మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. రుషికొండ ప్యాలెస్​పై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం త్వరితగతిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. సబ్ కమిటీకు వచ్చిన ప్రతిపాదనలు బట్టి, ఎలా వినియోగించాలి అనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని అన్నారు. రాష్ట్రాన్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా వీలైనన్ని ఎక్కువ పర్యాటక ఈవెంట్లు నిర్వహించాలని పర్యాటక, అటవీ, దేవాదాయ శాఖల సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమాలు జరగాలని సూచించారు. రాష్ట్రానికి ఎక్కువ మంది పర్యాటకులు వచ్చేలా చూడాలి అని ఆదేశించారు.

పీఎం కుసుమ్, సూర్యఘర్ వంటి పథకాల్లో కేంద్రం ఇచ్చే సబ్సిడీలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ వీలైనంత ఎక్కువ మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం సూచించారు. పగటి పూట విద్యుత్ వినియోగ భారం తగ్గించుకునేలా ఈ 2 పథకాలను ఎక్కువ ప్రోత్చహించాలని తెలిపారు. చేనేతలకు ఇస్తున్న విద్యుత్ రాయితీలలో తలెత్తిన ఆర్థిక ఇబ్బందులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

ఆ పరిస్థితి రాకూడదు: పరిశ్రమలకు భూ కేటాయింపులు, రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు సమీక్షలు చేయకపోవడం సరికాదని మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. క్షేత్రస్థాయి సమస్యలపై ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు తన దృష్టికి తీసుకురావాలి కానీ, తానే మంత్రుల పనితీరు సమీక్షించే పరిస్థితి రాకూడదని హితవు పలికారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుతోపాటు స్థానిక సమస్యల పరిష్కార బాధ్యత ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రులు స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి తీసుకోవాలని సూచించారు.

ఏడాదిలోగా రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కారం కావాల్సిందేనని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం ఇళ్లకు కేటాయించిన స్థలాల్లో నిర్మాణాలు చేపట్టని వాటిని సమీక్షించాలని స్పష్టం చేశారు. నిరుపయోగంగా ఉన్న కాలనీలపై తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. పాత నిబంధనలు రద్దు చేసి మరింత మెరుగ్గా పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

ఫైళ్ల​ క్లియరెన్స్​లో వేగం పెంచాలి - మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

ఏపీకి ఎక్కువగా పెట్టుబడులు - చంద్రబాబు పరిపాలనపై మంచి ఫీడ్ బ్యాక్: మోదీ

TAGGED:

AP CABINET MEETING
CHANDRABABU SERIOUS ON MINISTERS
AP CABINET MEETING DISCUSSIONS
మంత్రులపై సీఎం చంద్రబాబు ఫైర్
CM CHANDRABABU FIRE ON MINISTERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.