ఇసుకాసురుల ఆగడాలపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్ - అక్రమార్కులపై కఠిన కేసులు
Kadapa illegal sand mining : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు, తాగునీటి పైప్లైన్ ధ్వంసంపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్ అయ్యారు. కలెక్టర్ నివేదిక కోరి కఠిన చర్యలకు ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 4:49 PM IST
కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు మండలంలోని పెన్నానదిలో ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు, తాగునీటి పైప్లైన్ ధ్వంసం ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ వ్యవహారంపై మీడియాలో ప్రసారమైన కథనాలను పరిశీలించిన ఆయన, అక్రమార్కుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే ఈ ఘటనపై పూర్తిస్థాయి వివరణ ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో అప్రమత్తమైన సీఎం కార్యాలయం జిల్లా అధికారుల నుంచి సమగ్ర నివేదికను కోరింది.
ప్రొద్దుటూరు మండలం సోములవారిపల్లి పరిధిలోని పెన్నానదిలో కొందరు అక్రమార్కులు కొంతకాలంగా యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలు సాగిస్తున్నారు. నదిలోనే తిష్ఠ వేసి, 'వాల్టా' నిబంధనలను ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా సహజ వనరులను కొల్లగొడుతున్నారు. ట్రాక్టర్ల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఇసుకను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ అక్రమార్జనకు పాల్పడుతున్నారు. వంతెనల సమీపంలోనూ అడ్డగోలుగా తవ్వకాలు చేపడుతూ వాటిని ప్రమాదం అంచుకు నెట్టేశారు. అట్టడుగు పొరల వరకు ఇసుకను తోడేస్తుండటంతో భూగర్భ జలమట్టాలు సైతం దారుణంగా పడిపోతున్నాయి.
పగిలిన తాగునీటి పైప్లైన్ : ఇసుకాసురుల ఇష్టారాజ్యపు తవ్వకాల కారణంగా ప్రజల తాగునీటి పథకాలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లింది. సోములవారిపల్లి వద్ద అక్రమ తవ్వకాల ధాటికి తాగునీటి పథకానికి చెందిన ప్రధాన గొట్టం (పైప్లైన్) పగిలిపోయింది. దీంతో గ్రామానికి తాగునీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. కుళాయిల నుంచి నీరు రాకపోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ఇటీవల సోములవారిపల్లి పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజేంద్ర ప్రసాద్ రెడ్డి ఆ ప్రాంతాన్ని తనిఖీ చేసి, అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్ల ఫొటోలు తీసి గ్రామీణ ఎస్ఐ శ్రీకాంత్కు పంపారు. అయినప్పటికీ అక్రమార్కులు తమ ఆగడాలను ఆపకుండా మరింత రెచ్చిపోవడంతో ఈ విషయం మీడియా దృష్టికి వెళ్లింది.
మీడియా కథనాల ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు రంగంలోకి దిగారు. ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలతో పాటు ప్రజల అవసరాలకు ఉద్దేశించిన తాగునీటి పైప్లైన్ను ధ్వంసం చేయడాన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని సీఎంఓ స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ ఆస్తులకు నష్టం కలిగించినా, అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడినా ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించవద్దని కడప జిల్లా కలెక్టర్కు కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అక్రమాలు, ఉల్లంఘనలు గుర్తించిన వెంటనే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం ఆదేశాలను స్పష్టంగా తెలియజేసింది.
ట్రాక్టర్ యజమానులపై ఎఫ్ఐఆర్ : ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ ఆదేశాలపై తక్షణమే స్పందించిన కడప జిల్లా కలెక్టర్, ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను, తీసుకున్న చర్యలను సీఎంఓకు నివేదించారు. సోములవారిపల్లి వద్ద అక్రమ తవ్వకాలను గుర్తించిన వెంటనే స్థానిక పంచాయతీ కార్యదర్శి పోలీసులకు సమాచారం అందించారని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. అధికారులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి అక్రమ తవ్వకాలను, ఇసుక రవాణాను పూర్తిగా నిలిపివేశారని వివరించారు. అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్లు, వాటి యజమానులు, ఈ ఘటనలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా పాల్గొన్న వ్యక్తుల వివరాలతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తాగునీటి పైప్లైన్ను ధ్వంసం చేసిన నిందితులు, ట్రాక్టర్ యజమానులపై కఠిన సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గ్రామస్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా దెబ్బతిన్న పైప్లైన్కు యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు పూర్తి చేసి, తాగునీటి సరఫరాను పునరుద్ధరించినట్లు కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.
పెన్నా, చిత్రావతి నదులపై ప్రత్యేక చెక్పోస్టులు : భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అక్రమాలు పునరావృతం కాకుండా జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టిందని కలెక్టర్ తన నివేదికలో వెల్లడించారు. పెన్నా, చిత్రావతి నదీ తీర ప్రాంతాల్లో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు, రవాణాను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. అక్రమ మైనింగ్ను కట్టడి చేసేందుకు జిల్లా, మండల స్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీలను నియమించామన్నారు. పెన్నా, చిత్రావతి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సంబంధిత మండలాల తహసీల్దార్లు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ చెక్పోస్టుల ద్వారా అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశామని చెప్పారు. పెన్నా నది వెంబడి ఇకపై నిరంతర నిఘా, పర్యవేక్షణ కొనసాగుతుందని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.
'మా శాఖ కాదు' అని చేతులు దులుపుకునే పరిస్థితికి స్వస్తి - అక్రమ మైనింగ్పై ప్రభుత్వం ఫోకస్
ఇసుక అక్రమ తవ్వకం, ఖనిజాల అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట - కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం