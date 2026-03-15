పుట్టా మహేష్పై డ్రగ్స్ ఆరోపణలు - సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం, షోకాజ్ నోటీసులు
ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ పై డ్రగ్స్ ఆరోపణలు - తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆదేశాలిచ్చిన పార్టీ అధిష్టానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 10:35 PM IST
CM Chandrababu Serious on Eluru MP Putta Mahesh Drugs Allegations : ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ పై వచ్చిన ఆరోపణలపై తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ పట్టుబడిన అంశంపై నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావును ఆదేశించారు.
పుట్టా మహేశ్పై వచ్చిన ఆరోపణలను సీఎం సీరియస్గా తీసుకున్నారు. పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ఆయన్ను అధిష్ఠానం ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై మహేశ్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని పల్లా శ్రీనివాసరావును చంద్రబాబు ఆదేశించారు. డ్రగ్స్ వంటి ఘటనల్లో ఎవరున్నా ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. వ్యక్తులు, నేతల బలహీనతలు, తప్పులకు పార్టీ నష్టపోయే పరిస్థితి రానివ్వొద్దని చెప్పారు.
హైదరాబాద్లోని మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది. మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్రెడ్డి, ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్తోపాటు రితేశ్రెడ్డి, నమిత్, కౌశిక్ రవి, అర్జున్రెడ్డిలకు పాజిటివ్ వచ్చింది. మొయినాబాద్ అజీజ్నగర్లోని తన ఫామ్హౌస్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్రెడ్డి వీకెండ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారని దానికి పుట్టా మహేశ్ హాజరైనట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
ఎంపీ పుట్టా మహేశ్కు షోకాజ్ నోటీసులు : ఎంపీ పుట్టా మహేశ్కు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ ఘటనను పార్టీ సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై 5 రోజుల్లో లిఖితపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. సమగ్ర నివేదిక వచ్చే వరకు పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. మహేశ్ ఇచ్చే వివరణ ఆధారంగా అధిష్ఠానం చర్యలు తీసుకుంటుందని పల్లా శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.
మరోవైపు మొయినాబాద్ ఫాంహౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో 8 మందికి స్టేషన్ బెయిల్ లభించింది. ఎంపీ పుట్టా మహేశ్, కౌషిక్ రవి, అర్జున్రెడ్డి, రమేశ్, విజయకృష్ణ, శ్రవణ్కుమార్, శరత్కుమార్, ప్రియాంకకు స్టేషన్ బెయిల్ వచ్చింది. 8 మందికి నోటీసులిచ్చి వదిలేసిన పోలీసులు, డ్రగ్స్ కేసులో పైలట్ రోహిత్రెడ్డి, రితేష్రెడ్డి, నమిత్ శర్మ జడ్జి వద్దకు తరలించారు.
నేను ఏ తప్పు చేయలేదు : తాజాగా హైదరాబాద్ మొయినాబాద్లో శనివారం జరిగిన సంఘటనలో తనపై వచ్చిన కథనాలను ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ ఖండించారు. పోలీసు విచారణ ముగించుకుని హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి చేరుకున్న పుట్టా మహేష్ వీడియో ద్వారా ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. తాను ఎలాంటి వ్యక్తినో రెండేళ్లుగా ఏలూరు ప్రజలు, పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు అందరికీ తెలుసని తనకు ఎటువంటి దురలవాట్లు లేవని, ఏ తప్పు చేయలేదన్నారు.
కేవలం ఒక స్నేహితుడు పిలిస్తే కలవడానికి మాత్రమే మొయినాబాద్ వెళ్లానని స్పష్టం చేశారు. కలిసి వచ్చే సమయంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలపై మీడియాలో రకరకాల కథనాలు వచ్చాయని, వాటిని ఎవ్వరూ నమ్మవద్దని, పోలీసు విచారణకు సహకరిస్తానని వెల్లడించారు. నిజం గెలుస్తుందని, ఎటువంటి ఆందోళన చెందవద్దని ప్రజలకు, అభిమానులకు ఎంపీ తన ప్రకటనలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
