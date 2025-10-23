'వాళ్లతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు' - కేశినేని, కొలికపూడి వ్యవహారంపై చంద్రబాబు సీరియస్‌

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Serious On Tiruvuru Issue : తిరువూరు టీడీపీలో ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు మరో దుమారానికి తెర తీశారు. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని లక్ష్యంగా కొలికిపూడి వాట్సప్ స్టేటస్ పెట్టడం వివాదాన్ని మరింత రాజేసింది. దీనిపై దృష్టి సారించిన చంద్రబాబు కొందరు బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దుబాయ్‌ నుంచి వచ్చాక తానే ఈ అంశంపై దృష్టి పెడతానని తేల్చి చెప్పారు.

తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు, విజయవాడ ఎంపీ చిన్నిల మధ్య మాటల యుద్ధం కాస్తా బ్యాంకు లావాదేవీల వరకు వెళ్లింది. ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం డబ్బులు ఇచ్చానంటూ తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేశారు. ఎంపీ చిన్ని అనుచరులకు ఎంత డబ్బులు ఎక్కడ ఇచ్చింది వివరాలతో కొలికపూడి వాట్సప్ స్టేటస్ పెట్టారు. 2024 ఎన్నికల్లో తిరువూరు టీడీపీ టిక్కెట్ కోసం కేశినేని చిన్ని తనను రూ.5 కోట్లు అడిగితే వివిధ మార్గాల్లో వాటిని ఎంపీ మనుషులకు ఇచ్చినట్లు కొలిపూడి వెల్లడించారు. తాను ఇచ్చిన డబ్బు మొత్తం వివరాలపై రేపు మాట్లాఫుకుందాం అని స్టేటస్​లో పెట్టారు.

అప్పుడు దేవుడు - ఇప్పుడు దెయ్యం : కొలికపూడి ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎంపీ కేశినేని చిన్ని వివాదం అధిష్ఠానం దృష్టికి వెళ్లిందన్నారు. అంతా అధిష్టానం చూసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. మొన్నటివరకు కొలికపూడి తనను దేవుడన్నారని ఇప్పుడు దెయ్యం ఎందుకయ్యానో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్​ను విమర్శించే వారిని తాను శత్రువుల్లాగే చూస్తానని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో అంటకాగే నాయకుడిని తాను కాదన్నారు.

నేతల వైఖరిపై చంద్రబాబు సీరియస్‌ : తిరువూరు వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన సీఎం చంద్రబాబు కొందరు నేతల వైఖరి, సోషల్ మీడియాలో రచ్చపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బహిరంగ విమర్శలు, వివాదాలు సృష్టించే వ్యాఖ్యలపై సీరియస్‌ అయిన చంద్రబాబు దుబాయ్ నుంచి తెలుగుదేశం రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌తో మాట్లాడారు. ఇద్దరినీ పిలిచి తాను మాట్లాడతానని సీఎం చంద్రబాబుకు పల్లా చెప్పగా వారితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

దుబాయ్(UAE) నుంచి వచ్చాక తిరువూరు వ్యవహారంపై తానే దృష్టి పెడతానని చంద్రబాబు చెప్పారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చేందుకు తాను విదేశాల్లో పర్యటిస్తుంటే కొందరు బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పార్టీలో అయినా, ప్రభుత్వంలో అయినా పాజిటివ్ నెస్ దెబ్బతీసేలా, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించేలా వ్యవహరించే వారిని ఇక ఉపేక్షించేది లేదన్నారు.

కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం వచ్చింది : ఏవైనా ఇబ్బందులుంటే పార్టీ అంతర్గత వేదికలపై చర్చించాలని ఇలా బహిరంగ విమర్శలు చేయడం క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించడమేనన్నారు. బాధ్యాతారాహిత్యమైన వ్యాఖ్యలతో అనవసరమైన చర్చకు తావిచ్చేలా నేతలు వ్యవహరించడం సమంజసం కాదన్న సీఎం కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం వచ్చిందని అభిప్రాయపడ్డారు. దుబాయ్ నుంచి సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నేతల మీటింగ్‌ను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా రద్దు చేశారు.

