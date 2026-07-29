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సమాజానికి ఏం సందేశం ఇస్తారు? - నేరప్రవృత్తి ఇకనైనా మార్చుకోరా: సీఎం చంద్రబాబు

సీదిరి పరామర్శకు జగన్‌ వెళ్లడంపై సీఎం ఆగ్రహం - వ్యవస్థల్ని నాశనం చేయటమే లక్ష్యంగా గొడ్డలి పార్టీ నేత ఉన్నారని సీఎం మండిపాటు

CM Chandrababu Sensational Comments Over Jagan And YSRCP Party
CM Chandrababu Sensational Comments Over Jagan And YSRCP Party (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 5:33 PM IST

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CM Chandrababu Sensational Comments Over Jagan And YSRCP Party: వ్యవస్థలు నిర్మాణం చేసేవాళ్లు, చట్టాలను గౌరవిస్తూ న్యాయనికి లోబడి నడుచుకుంటారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతలకు చట్టాలంటే గౌరవం లేదని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. వ్యవస్థలు నిర్మాణం చేద్దామనే సంకల్పంతో ఎవరైనా రాజకీయాల్లోకి వస్తారని, కానీ గొడ్డలి పార్టీ నేతలు అందుకు భిన్నమని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. సచివాలయంలో అందుబాటులో ఉన్న నేతలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీ అధినేత తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

సీఎం ఆగ్రహం: సీదిరి అప్పలరాజును పరామర్శించేందుకు రేపు జగన్ జైలు బాట పడుతున్న విషయాన్ని నేతలు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వ్యవస్థల్ని నాశనం చేయటమే లక్ష్యంగా గొడ్డలి పార్టీ నేత ఉన్నారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొర్రెల కాపరి చనిపోతే సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసి ఇంకొకరి జీవితాన్ని బలిచేద్దాం అనుకున్న వారిని పరామర్శించి సమాజానికి ఏం సందేశం ఇస్తారని చంద్రబాబు నిలదీశారు.

వైఎస్సార్సీపీది హింసాప్రవృత్తి: కారు చక్రాల కింద వ్యక్తి నలిగిపోతే కనీసం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్దామనే మానవత్వం కూడా గొడ్డలి పార్టీ అధినేతకు లేదన్నారు. పుట్టిన రోజులకు గొడ్డళ్లతో జంతు బలులు చేసి రాక్షసానందం పొందే హింస ప్రవృత్తి ఆ పార్టీదన్నారు. నేరాల నియంత్రణకు 2014-19 మధ్య 15 వేల సీసీ కెమెరాలు రాష్ట్రమంతటా ఏర్పాటు చేస్తే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వాటిని నిర్వీర్యం చేశారన్నాకు. కూటమి అధికారంలోకి రాగానే వాటిని పునరుద్ధరించామన్నారు. నేరస్థుల్ని సాక్ష్యాలతో సహా పట్టుకోగలుగుతున్నామన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఫాస్టర్ ప్రవీణ్ చనిపోతే హత్యగా చిత్రీకరించి రాజకీయ బురద చల్లారన్నారు.

నేరస్తులకే ఆయన అండ: సీసీటీవీ ఆధారాలు అన్నీ బయటపెట్టే సరికి తోకముడిచారని వ్యాఖ్యానించారు. నేరప్రవృత్తి కలిగిన వారు తాము నేరం చేసి ఎదుటివారిపై రుద్దాలని చూస్తారన్న చంద్రబాబు, ఆలాంటి వారంతా గొడ్డలి పార్టీలోనే ఉన్నారని ఆరోపించారు. గంజాయి బ్యాచ్‌లను వెంటేసుకుని నేరస్థుల్ని పరామర్శించటమే పనిగా గొడ్డలి పార్టీ ఉందని దుయ్యబట్టారు.

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