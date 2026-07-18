పొగాకు, ఆక్వా రైతులను ఆదుకోండి - నిర్మలా సీతారామన్కు సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి
సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో చంద్రబాబుతో నిర్మలా సీతారామన్ భేటీ - రొయ్యల మేత ముడి పదార్ధాల స్థిరీకరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరిన సీఎం - పొగాకు వ్యాపారులపై పన్ను భారం తగ్గేలా చూడాలని వినతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 11:11 AM IST
Chandrababu on Reduce Shrimp Feed Costs : అమరావతిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మర్యాద పూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలను కేంద్రమంత్రి దృష్టికి సీఎం తీసుకొచ్చారు. ఆక్వా పరిశ్రమ ద్వారా లక్షలాది మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. మేత లభ్యతలో చిన్న అంతరాయం కూడా ఆక్వా రైతుల మనుగడ, ఎగుమతులపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపుతోందన్నారు.
ఈ ఏడాది జనవరి- ఏప్రిల్ మధ్య ఫిష్ మీల్ టన్ను రూ.1.55 లక్షల నుంచి రూ.2.40 లక్షలకు, చేప నూనె టన్ను రూ.2.80 లక్షల నుంచి రూ.4.40 లక్షలకు, సోయా లెసిథిన్ టన్నుకు రూ.68,000ల నుంచి రూ.1.10 లక్షలకు చేరింది. మొత్తంగా టన్ను మేత రూ.25 వేల వరకు పెరగడంతో రైతులపై భారం పడిందని కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. మేత తయారీ ముడిసరకుల ధరల్ని స్థిరీకరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని 100 కోట్ల కార్పస్ ఫండ్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలుగా నిధులు మంజూరు చేయాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం కోరారు.
రాష్ట్రం నుంచి ఎగుమతయ్యే ఆక్వా ఉత్పత్తులపై అమెరికా విధిస్తున్న సుంకాలను తగ్గించేలా కేంద్రం సంప్రదింపులు జరపాలని చంద్రబాబు అభ్యర్ధించారు. భారత్ నుంచి ఎగుమతవుతున్న రొయ్యలపై 5.77శాతం కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీని అమెరికా విధించిందని వివరించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెప్పారు. భారత్ నుంచి ఎగుమతి అయ్యే రొయ్యల్లో 80 శాతం ఏపీ నుంచే వెళ్తున్నాయని రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ విధిస్తే రాష్ట్రంలోని 30 లక్షల మంది జీవనోపాధి దెబ్బ తినే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఎగుమతులను కాపాడేందుకు సీఫుడ్పై ప్రస్తుతం ఉన్న 30 శాతం కస్టమ్స్ సుంకాన్ని సున్నాకు తగ్గించాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతర్జాతీయంగా వివిధ ప్రత్యామ్నాయ మార్కెట్లకు ఆక్వా ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసేందుకు ఉన్న అవకాశాలను కేంద్రం గుర్తించాలని కోరారు.
సిగరెట్లపై భారీగా పెరిగిన ఎక్సైజ్ సుంకం : వస్తు సేవల పన్ను అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పొగాకు ఉత్పత్తులను అత్యధిక పన్ను శ్లాబులో ఉంచడం రైతులపై నేరుగా ప్రభావం చూపిస్తోందని నిర్మలా సీతారామన్కు చంద్రబాబు వివరించారు. సిగరెట్లపై భారీగా పెరిగిన ఎక్సైజ్ సుంకంపై జీఎస్టీని లెక్కించడం భారమైందని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయన్నారు. కర్ణాటక, ఏపీలోని తయారీదారులు కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవడంతో వేలం పాటల్లో పాల్గొనేవారి సంఖ్య తగ్గిందని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత సీజన్తో పోలిస్తే ఈ ఏడాది వేలం ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోందని వివరించారు. తయారీదారుల కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తే రైతు కూలీలు, కార్మికులు, రవాణాదారులు, ఎంఎస్ఎంఈ రంగాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం 230 మిలియన్ కేజీల ఉత్పత్తికిగానూ కేవలం 34 మిలియన్ కేజీలు మాత్రమే కొనుగోళ్లు జరిగాయన్నారు. తక్షణం పొగాకు రైతులను ఆదుకునేలా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు.
కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు ఆహ్వానం : రాయలసీమ ఇంటిగ్రేటెడ్ హార్టీకల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్కు కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహకారం అవసరమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు, సత్యసాయి, నంద్యాల, అన్నమయ్య, తిరుపతి సహా ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలు ఉద్యాన ఉత్పత్తిలో 55 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయని వివరించారు. 2030 నాటికి సాగు విస్తీర్ణాన్ని 14.41 లక్షల హెక్టార్లకు పెంచటంతో పాటు ఉద్యాన ఉత్పత్తులను 435 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరేలా చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు.
201 ఉద్యానవన క్లస్టర్లలో 14వేల 906 కోట్ల పెట్టుబడి ద్వారా 9 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి కలుగుతుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వ్యవసాయంలో ఆధునిక పరికరాల ద్వారా దిగుబడిలో 10 శాతం వృద్ధితో పాటు కోత అనంతర నష్టాలను 45 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. వికసిత్ భారత్, స్వర్ణాంధ్ర -2047 లక్ష్యాలను చేరుకోవాలన్నదే ఈ ప్రణాళిక లక్ష్యమని వివరించారు. ఆగస్టు 6 - 7 తేదీల్లో హార్టీకల్చర్ హబ్ పనులు ప్రారంభించనున్నామని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని సీఎం కేంద్ర మంత్రిని ఆహ్వానించారు.
రాయలసీమ సమగ్ర ఉద్యానవన అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ను ప్రతిపాదించామని సీఎం వివరించారు. రిలయన్స్ భాగస్వామ్యంతో ఐఎస్ఓను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ఆగస్టు 3న ఎంవోయూ కుదుర్చుకోనున్నామని ఇప్పటికే సంస్థ ఏర్పాటుకు అవసరైన భూమిని గుర్తించినట్టు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ ఏర్పాటులో తోడ్పాటు అందించాలని కేంద్రాన్ని సీఎం కోరారు.
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