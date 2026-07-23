స్థానిక సంస్థల్లో ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం? - అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటున్న సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల్లో ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభిప్రాయ సేకరణ - మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మిత్రపక్షాల నేతల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంటున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 9:20 AM IST
Chandrababu on Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల్లో మళ్లీ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం ప్రవేశపెడితే ఎలా ఉంటుందన్న అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయ సేకరణ చేపడుతున్నారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సభ్యుల వ్యవస్థను యథావిధిగా కొనసాగిస్తూనే జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్లు, మండల ప్రజాపరిషత్ అధ్యక్షులతో పాటు, నగరపాలక సంస్థల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పోస్టులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఎలా ఉంటుందని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మిత్రపక్షాల నేతల అభిప్రాయాలను చంద్రబాబు తెలుసుకుంటున్నారు.
ఇటీవల జిల్లాలవారీగా కూటమి పార్టీల ఎమ్మెల్యేలతో నిర్వహించిన సమావేశాల్లోనూ ఈ అంశాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు. టీడీపీతో పాటు, మిత్రపక్షాల ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకుల నుంచి మెజారిటీ అభిప్రాయాలు సానుకూలంగా వస్తే ముందుకెళ్లే అవకాశముంది. జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్ ఎన్నికలు ఒకేసారి జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఓటర్లు నాలుగు ఓట్లు వేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుత విధానంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యులు, వార్డు సభ్యులు, కార్పొరేటర్లను ప్రజలు ఎన్నుకుంటున్నారు. గెలుపొందిన వారు తమలో ఒకరిని మండల, జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షులు, మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్లుగా ఎన్నుకుంటున్నారు. మెజారిటీ సభ్యులు ఉన్న పార్టీ ఈ పదవుల్ని చేజిక్కించుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నిచోట్ల పదవులు దక్కించుకునేందుకు ఎన్నికైన సభ్యుల్ని ప్రలోభపెట్టడం, ఫిరాయింపులు, అపహరణలు, బెదిరింపులు, దాష్టీకాల వంటివి జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు సభ్యులు అవిశ్వాసం పెట్టి మేయర్లు/ఛైర్మన్లను మధ్యలోనే పదవీచ్యుతుల్ని చేసేందుకూ ప్రస్తుత విధానంలో అవకాశముంది. ఇలాంటి వాటికి చెక్ పెట్టేందుకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ప్రతిపాదనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభిప్రాయాల్ని సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.