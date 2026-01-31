ETV Bharat / state

'నూతన చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టాం' - 4 కి.మీ ఈ-సైకిల్‌పై వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు

కుప్పం నియోజకవర్గంలో సీఎం చంద్రబాబు రెండోరోజు పర్యటన - శివపురం నుంచి తులసినాయనపల్లి ప్రజావేదిక వరకు ఈ-సైకిళ్ల ర్యాలీ - దాదాపు 4 కి.మీ. మేర ఈ-సైకిళ్ల ర్యాలీగా సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Second Day Kuppam Tour
CM Chandrababu Second Day Kuppam Tour (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:48 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Second Day Kuppam Tour : నూతన చరిత్రకు కుప్పం నుంచి శ్రీకారం చుట్టామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండోరోజు పర్యటిస్తున్న సీఎం, నేడు గుడిపల్లె మండలం బెగిలపల్లెలో ఎన్టీఆర్‌ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం డ్వాక్రా మహిళలకు ఈ-సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు. తరువాత కుప్పంలోని తులసినాయనపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదికలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. "కుప్పంలో 5,555 ఈ-సైకిళ్లు పంపిణీ చేసి చరిత్ర సృష్టించాం. గిన్నిస్‌ రికార్డు వచ్చిందని కాదు, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇంటిపై ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్‌తోనే సైకిల్‌కు ఛార్జింగ్‌ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ సూపర్‌ సైకిల్ పైసా ఖర్చు లేకుండానే దూసుకెళ్తుంది. సైకిల్‌కు ఓటేశారు అభివృద్ధి అంటే ఏంటో చేసి చూపించాం" అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

'నూతన చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టాం' - 4 కి.మీ ఈ-సైకిల్‌పై వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

"సంజీవని ప్రాజెక్టు కుప్పంలో ప్రారంభించాం. అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు సంజీవని తీసుకొచ్చాం. మెరుగైన వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించే బాధ్యత మాది. రాష్ట్రం మొత్తం సంజీవని ప్రాజెక్టును జయప్రదం చేస్తాం. శారీరక వ్యాయామం కోసం ఈ-సైకిల్ వినియోగించాలి. ఈ-సైకిళ్ల ద్వారా పర్యావరణం మెరుగుపడుతుంది. ఈ-సైకిల్ తొక్కడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీలైనంత వరకు పేదలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం. సూపర్ సిక్స్ కార్యక్రమం ఇందులో భాగమే. అనంతపురం జిల్లాను హార్టికల్చర్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చేశాం" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

కుప్పం నియోజకవర్గానికి అనేక పరిశ్రమలు : "హంద్రీనీవా పూర్తి చేశాం అనంతపురానికి నీళ్లు తెచ్చాం. అన్ని చెరువులు నింపి భూగర్భ జలాశయంగా మారుస్తాం. రాష్ట్ర ఆదాయం పెరగాలి, పేదవాళ్లకు అందాలి. పేదవాళ్ల జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి ఆనందంగా ఉండాలి. ఒక సంకల్పంతో సూపర్‌ సిక్స్‌ను సూపర్‌ హిట్‌ చేశాం. ఎంతమంది పిల్లలున్నా తల్లికి వందనం ఇస్తున్నాం. ఏడాదికి మూడు ఉచిత గ్యాస్‌ సిలిండర్లు ఇస్తున్నాం. కుప్పం నియోజకవర్గానికి అనేక పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. మన పిల్లలు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. భవిష్యత్తులో ఇంటినుంచే పనిచేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు కష్టపడి పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతా స్మార్క్ వర్క్​తో పని అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

"కుప్పంలో 5,555 ఈ-సైకిళ్లు పంపిణీ చేసి చరిత్ర సృష్టించాం. గిన్నిస్‌ రికార్డు వచ్చిందని కాదు రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉండాలి. నూతన చరిత్రకు కుప్పం నుంచి శ్రీకారం చుట్టాం. ఇంటిపై ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్‌ తోనే సైకిల్‌కు ఛార్జింగ్‌ చేసుకోవచ్చు. ఈ సూపర్‌ సైకిల్‌ ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ఎక్కడికైనా దూసుకెళ్తుంది. సైకిల్‌కు ఓటు వేశారు అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో చేసి చూపించాం. తప్పులు చేసిన వాళ్లకు నిద్ర రాదు, వాళ్లు చేసిన తప్పులే వెంటాడుతుంటాయి. నిద్ర చాలా ముఖ్యం మంచి చేస్తే సుఖంగా నిద్రపడుతుంది. శరీరానికి కొంత వ్యాయామం కూడా అవసరం. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. అనునిత్యం నూతన ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు చేస్తుంటాను." - సీఎం చంద్రబాబు

గిన్నిస్ రికార్డు : అంతకుముందు శివపురం నుంచి ప్రజావేదిక వరకు ఈ-సైకిళ్ల ర్యాలీ చేపట్టారు. 35 వేల రూపాయల విలువైన ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను 11 వేల రూపాయల రాయితీపై లబ్ధిదారులకు అందించారు. ఒకేరోజు 5,555 ఈ-సైకిళ్లను పంపిణీ చేసిన సీఎం కొనుగోలుదారులతో కలిసి తన సొంతింటి నుంచి ప్రజావేదిక వరకు సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో చంద్రబాబు పాల్గొని దాదాపు 4 కి.మీ ఈ-సైకిల్‌పై వచ్చారు. 5,555 ఈ-సైకిళ్ల పంపిణీ చేపట్టి చిత్తూరు జిల్లా గిన్నిస్ రికార్డు సాధించింది. ఈ మేరకు గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు. సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా గిన్నిస్ రికార్డు పత్రాన్ని చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ అందుకున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 2.61 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లు - రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయాలివే

చదువు అనేది గేమ్‌ఛేంజర్‌ - విదేశాల్లోని వైద్య నిపుణులు అమరావతికి తిరిగి రావాలి: సీఎం చంద్రబాబు

Last Updated : January 31, 2026 at 4:42 PM IST

TAGGED:

CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR
GUINNESS RECORD FOR E CYCLES
CM CHANDRABABU RIDES E CYCLE
CM CHANDRABABU MEETING IN KUPPAM
CHANDRABABU SECOND DAY KUPPAM TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.