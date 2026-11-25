'సాగు విధానాల్లో మార్పులు తేవాలి - అవసరమైతే సాగు క్యాలెండర్ను ముందుకు జరపాలి'
Chandrababu on Farm Sector Revamp: వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలపై సచివాలయంలో చంద్రబాబు సమీక్షించారు. పంటనష్టాన్ని నివారించేలా సాగు విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:58 AM IST
ఎల్నినో, తుపాన్ల వంటి విపత్తుల కారణంగా జరిగే పంటనష్టాన్ని నివారించేలా సాగు విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైతే పంటల సాగు క్యాలెండర్ను ముందుకు జరపాలని సూచించారు. ఉద్యాన రంగంలో పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా ‘హార్టికల్చర్ సమిట్’ను నిర్వహించాలని ఆదేశాలిచ్చారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశుసంవర్ధక, మత్స్యశాఖలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం, సాగు సూచనలు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఒకే వేదిక ద్వారా అందించాలని ఒకే యాప్ను రైతులకు అందుబాటులోకి తేవాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలపై మంగళవారం సచివాలయంలో చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఖరీఫ్లో ఎల్నినో కరవు పరిస్థితులు, అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు, భారీ వర్షాల కారణంగా 26 జిల్లాల్లో మొత్తం 12.64 లక్షల హెక్టార్లలో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. డిజి రైతు బజార్ ద్వారా లక్షకు పైగా ఆర్డర్లు పంపిణీ చేశామని వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరికి రాష్ట్రంలో 40 మొబైల్ రైతు బజార్లు ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతూ బీమా పరిధిలోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఆహారశుద్ధి రంగంలో పరిశ్రమలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. కరవును అధిగమించేలా ఉద్యాన పంటల సాగు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు.
సమీక్షలో చంద్రబాబు సూచనలు :
- వచ్చే ఖరీఫ్ నుంచి ముందే సాగు ప్రారంభించి తుపాన్ల ప్రభావం నుంచి బయటపడేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలి.
- ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సాగు చేసిన వరికి తుపాన్ల కారణంగా పెద్ద నష్టం జరగలేదు. దీనిపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి.
- 2027-28 నాటికి 26.5 లక్షల మంది రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేలా ప్రోత్సహించాలి.
- కరవును ఎదుర్కొనేందుకు సమర్థ నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలి.
- జలధార-2 పనుల్ని 2027 మార్చి నాటికి పూర్తి చేయాలి. అవసరమైతే జలధార-3 చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి.
కొత్త పంటలకు ప్రాధాన్యం :
- వీలైనంత త్వరగా ఉద్యాన హబ్ పనులు చేపట్టాలి.
- ఉద్యాన పంటల్లో కొత్త రకాలను పరిచయం చేయాలి. ఆధునిక సాగు విధానాలను ప్రోత్సహించాలి
- హార్టికల్చర్ హబ్ ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రపంచ బ్యాంకు సహకారంతో సుమారు రూ.40 వేల కోట్లు సమీకరించాలి
- మిగిలిన రూ.60 వేల కోట్లను పెట్టుబడుల ద్వారా సమకూర్చుకుని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి.
- ప్రకృతి వ్యవసాయం, సూక్ష్మసేద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
అమరావతిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు
వైద్యం నుంచి వ్యవసాయం వరకు కృత్రిమ మేధ వినియోగాన్ని విస్తరించాలి: సీఎం