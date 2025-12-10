ETV Bharat / state

స్క్రబ్ టైఫస్‌ నివారణకు ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్: సీఎం చంద్రబాబు

స్క్రబ్ టైఫస్ తీవ్రత, బాధితులకు వైద్య సాయంపై సీఎం చంద్రబాబు చర్చ - సీజనల్ వ్యాధులను పూర్తిగా కట్టడి చేయాలి - అపరిశుభ్రతపై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించాలి

CM Chandrababu Review on Scrub Typhus
CM Chandrababu Review on Scrub Typhus (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review on Scrub Typhus: స్క్రబ్ టైఫస్‌ను భవిష్యత్‌లో పూర్తిగా నివారించడంతో పాటు అధ్యయనం చేసేందుకు జాతీయ స్థాయి వైద్య నిపుణులతో ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ చర్యలతో 48 శాతం అంటువ్యాధులు తగ్గాయని అన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులను పూర్తిగా కట్టడి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అపరిశుభ్రతే అనేక రోగాలకు మూలమైనందున దీనిపై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

వైద్యారోగ్య శాఖపై సీఎం సమీక్ష: అమరావతి సచివాలయంలో వైద్యారోగ్య శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో స్క్రబ్ టైఫస్ తీవ్రత, దాని బారిన పడినవారికి అందుతున్న వైద్య సాయంపై అధికారులతో చర్చించారు. ప్రస్తుతం 15,092 మంది స్క్రబ్ టైఫస్ బారిన పడ్డారని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అత్యధికంగా చిత్తూరు జిల్లాలోని మొత్తం 420 కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపారు.

స్క్రబ్ టైఫస్‌ నివారణకు టాస్క్‌ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

అయితే ప్రధానంగా దీనివల్లే ప్రాణాలు పోతున్నట్లు ఇప్పటి వరకు నిర్థారణ కాలేదని అధికారులు చంద్రబాబుకు తెలియజేశారు. చనిపోయిన 9 కేసుల్లోనూ కాజ్ ఆఫ్ డెత్‌పై పరిశీలన జరిపామని అధికారులు అన్నారు. ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు, మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా 9 మంది చనిపోయినట్లు సీఎంకు తెలియజేశారు. ప్రజలు స్క్రబ్ టైఫస్ బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. వ్యాధి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక వైద్య బృందాలతో పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

వ్యాధిని అరికట్టేలా చర్యలు చేపట్టాలన్న సీఎం: దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో దీని ప్రభావం ఉందని, ఈ కేసుల్లో ఏపీ 8వ స్థానంలో ఉందని పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు, ఒడిశాలలో 7 వేల చొప్పున కేసులు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. స్క్రబ్ టైఫస్‌ నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిపుణులతో ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఇచ్చే నివేదికను అమలు చేసి వ్యాధిని అరికట్టేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

ఏపీలో సీజనల్ వ్యాధుల నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. గత సంవత్సర కాలంగా తీసుకున్న ముందస్తు చర్యలతో సీజనల్ వ్యాధులు దాదాపు 48 శాతం మేర తగ్గినట్లు తెలిపారు. 2024లో 5,555 డెంగీ కేసులు రాగా ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 2,452 కేసులు మాత్రమే వచ్చాయని అన్నారు. ఈ మేరకు 56 శాతం తగ్గాయని తెలిపారు. గతేడాది 7,871 మంది మలేరియా బారినపడగా ఈ ఏడాది 7,010 మందికి మాత్రమే సోకిందని వెల్లడించారు.

జాగ్రత్తలతో 48 శాతం తగ్గుముఖం: మలేరియా కేసుల్లో 11 శాతం తగ్గుదల కనిపించదన్నారు. చికెన్ గున్యా కేసులు 46.5 శాతం తగ్గినట్లు సీఎంకు వివరించారు. జపనీస్ ఎన్సెఫాలిటిస్ -JE కేసులు 11 నుంచి 2కు తగ్గినట్లు తెలిపారు. పరిశుభ్రత పెంపు, వ్యాధులపై నిరంతర ప్రచారం, విస్తృత స్థాయిలో పరీక్షలు నిర్వహణ, ముందు జాగ్రత్తల వల్ల సీజనల్ వ్యాధులు 48 శాతం మేర తగ్గినట్లు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో సీజనల్ వ్యాధులను సున్నా స్థాయికి తీసుకురావాలని సీఎం సూచించారు. అంతా కలిసి పనిచేస్తే ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చన్నారు.

నివారణకు పకడ్బందీగా చర్యలు: సమాజంలో అతిపెద్ద జబ్బు అపరిశుభ్రతే అన్న సీఎం దీన్ని మార్చగలిగితే అనేక వ్యాధులను దూరం చేయవచ్చని అన్నారు. అపరిశుభ్రతపై చైతన్యం నింపాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. మలేరియా, డెంగీ, చికెన్ గున్యా వంటి వ్యాధుల నివారణకు పకడ్బందీగా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్న స్క్రబ్​ టైఫస్​ - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

'స్క్రబ్ టైఫస్ గురించి భయం వద్దు - సకాలంలో గుర్తిస్తే నయం చేయొచ్చు'

TAGGED:

CBN REVIEW ON SCRUB TYPHUS
SCRUB TYPHUS DISEASE IN AP
స్క్రబ్​ టైఫస్​ నివారణపై సీఎం
TASK FORCE TO PREVENT SCRUB TYPHUS
CHANDRABABU REVIEW ON SCRUB TYPHUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.