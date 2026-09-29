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టెక్నాలజీ శక్తిని ఎవరూ మర్చిపోకూడదు - ఏ ఫైల్ స్థితి ఏంటో నేను తెలుసుకోగలను: చంద్రబాబు

విజయవాడ వేదికగా మిషన్‌ కర్మయోగిపై దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ కార్యశాలను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ‘సాధనా శృంఖల’ పేరుతో నేటి నుంచి రెండు రోజులపాటు ఈ సదస్సు జరగనుంది.

Chandrababu on Sadhana Shrinkhla 2026
భవిష్యత్​లో పని చాలా తగ్గిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:49 PM IST

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Chandrababu on Sadhana Shrinkhla 2026 : రీల్స్‌ కోసం కాకుండా దేశ భవిష్యత్ కోసం నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉద్యోగులకు పిలుపునిచ్చారు. భారత్‌ అగ్రస్థానానికి ఎదగాలంటే యువత ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలనా వ్యవస్థలు పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఏపీలో అమలు చేస్తున్న రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్‌, డేటా లేక్‌, ఈ-ఫైలింగ్‌ వ్యవస్థలతో జరుగుతున్న మార్పులను వివరించారు. ప్రభుత్వ విధానాలను టెక్నాలజీకి అనుసంధానిస్తే ప్రజాసేవల నాణ్యత పెరుగుతుందన్నారు. విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కళావేదికలో కెపాసిటీ బిల్డింగ్‌ కమిషన్‌ నిర్వహించిన మిషన్‌ కర్మయోగి వర్క్‌షాప్‌లో సీఎం పాల్గొని మాట్లాడారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో సామర్థ్య, పరిపాలనా నైపుణ్యాల పెంపే లక్ష్యంగా కేంద్రం అమలు చేస్తున్న మిషన్‌ కర్మయోగిపై దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ కార్యశాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. విజయవాడ వేదికగా ‘సాధనా శృంఖల’ పేరుతో నేటి నుంచి రెండు రోజులపాటు జరిగే సదస్సుకు మన రాష్ట్రంతోపాటు తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, ఒడిశా నుంచి అధికారులు, భాగస్వామ్య పక్షాల ప్రతినిధులు హజరయ్యారు.

మిషన్‌ కర్మయోగి వర్క్‌షాప్‌లో సీఎం (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరు మెరుగుపరిచేలా : ఈ సదస్సులో ప్రభుత్వ శిక్షణ సంస్థల సామర్థ్యం పెంపు, ఉద్యోగుల నైపుణ్యాభివృద్ధిపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సామర్థ్యాల పెంపునకు ఐగాట్‌, మిషన్‌ కర్మయోగి క్వాలిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ భాగస్వామ్యంలో ముసాయిదా రూపొందించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు అనుసరిస్తున్న ఉత్తమ విధానాలపై ప్రజంటేషన్లు నడుస్తున్నాయి. శిక్షణ సంస్థలు కేవలం కోర్సులు నిర్వహించే కేంద్రాలుగా కాకుండా ఆయా ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరును మెరుగుపరిచేలా కార్యాచరణ రూపొందించడమే వర్క్‌షాప్‌ ప్రధాన లక్ష్యంగా సాగుతోంది.

ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కెపాసిటీ బిల్డింగ్‌లో ఏపీకి తొలిస్థానం దక్కగా కర్ణాటకకు రెండోస్థానం, ఒడిశాకు మూడోస్థానం లభించింది. ఈ మేరకు సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా సంబంధిత రాష్ట్రాల అధికారులు అవార్డులు అందుకున్నారు. ఐగాట్‌-కర్మయోగి పోర్టల్‌లో 2 కోట్ల కోర్సులు పూర్తి చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్​ అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అభినందిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.

"టెక్నాలజీ శక్తిని ఎవరూ మర్చిపోకూడదు. 3 దశాబ్దాల క్రితమే ఈ-ఆఫీస్ ప్రారంభించాం. ప్రస్తుతం రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్ ద్వారా ప్రతీది ఆన్‌లైన్ చేశాం. భవిష్యత్​లో పని చాలా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పటివరకు ఏ ఫైల్ స్థితి ఏంటో నేను తెలుసుకోగలను. టెక్నాలజీ వల్ల ఏడేనిమిదేళ్ల పిల్లలూ పాడ్‌కాస్ట్‌లు చేస్తున్నారు. పాడ్‌కాస్ట్‌లు చేస్తూ చిన్నపిల్లలూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. ప్రగతిని నిరోధించే అనవసరమైన నిబంధనలు అవసరం లేదు. కెపాసిటీ బిల్డింగ్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీనే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. చాయ్‌వాలా నుంచి ప్రధాని పదవికి మోదీ చేరుకున్నారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'ఏఐ విప్లవం, యువత ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలనా వ్యవస్థల్లో సమూల మార్పులు రావాలి. వచ్చే 20 ఏళ్లు భారత్‌ అభివృద్ధికి అత్యంత కీలకం. ఈ సమయంలో ప్రభుత్వ శాఖలు, సంస్థలు ఆధునిక నైపుణ్యాలను అందిపుచ్చుకోవాలి. రాష్ట్రస్థాయి నుంచి క్షేత్రస్థాయి వరకు అధికారులు, ఉద్యోగులకు నిరంతర శిక్షణ అందితేనే ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించగలం. ప్రతి ఉద్యోగి వారి కింది స్థాయి ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఐగాట్‌-మిషన్‌ కర్మయోగి ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ శిక్షణ అందుతోంది. మిషన్ కర్మయోగి తీసుకొచ్చిన ప్రధాని మోదీకి అభినందనలని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

"1991లో భారత్‌ తొలిసారిగా ఆర్థిక సంస్కరణలు చేపట్టింది. 1990 నాటికి భారత్‌, చైనా ఆర్థికవ్యవస్థ దాదాపు సమానంగా ఉంది. చైనా 1978 నుంచి తన సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటూ ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరింది. ప్రస్తుతం భారత్‌ కంటే చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐదు రెట్లు ఎక్కువ. భారత్‌లోనూ అపారమైన వనరులు, అవకాశాలు ఉన్నందున వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. జనాభా అనుకూలత మన దేశానికి చాలా పెద్ద ప్రయోజనం. నైపుణ్యం కలిగిన యువతే భారత్‌కు బలం. సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తి దేశానికి ప్రధానిగా ఉన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారే సామర్థ్యం భారత్‌కు ఉంది. గూగుల్‌, మైక్రోసాఫ్ట్‌ వంటి అగ్రగామి సంస్థలకు భారతీయులు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

ఇప్పటివరకు దేశంలో జరిగిన అనేక మార్పులను చూశానని చంద్రబాబు గుర్తుచేసుకున్నారు. యూనివర్సిటీ నుంచే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలిచానని చెప్పారు. తమ గ్రామానికి సరైన రోడ్డు, నీటి సదుపాయం ఉండేది కాదన్నారు. కరెంట్​ లేని గ్రామంలో జన్మించి, విద్యుత్‌ సంస్కరణలు తెచ్చానని తెలిపారు. దేశంలో తొలిసారి విద్యుత్‌రంగంలో సంస్కరణలు తెచ్చానని వివరించారు. జన్‌ విశ్వాస్‌ సంస్కరణల్లో భాగంగా అభివృద్ధిని అడ్డుకునే అనవసర నిబంధనలను సరళీకరించాల్సిన అవసరం ఉందని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

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