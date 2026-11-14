వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
Investment Protection act Bill : రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు నమోదు చేసుకుంటే వెంటనే పని ప్రారంభించేలా స్వీయ ధ్రువీకరణ విధానంలో అనుమతులిస్తామని నెలరోజుల్లో దీన్ని అందుబాటులోకి తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:18 AM IST
రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు నమోదు చేసుకుంటే వెంటనే పని ప్రారంభించేలా స్వీయ ధ్రువీకరణ విధానంలో అనుమతులిస్తామని నెలరోజుల్లో దీన్ని అందుబాటులోకి తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ‘పరిశ్రమలకు అనుమతుల్ని సులభతరం చేస్తున్నాం. అధికశాతం పరిశ్రమలకు ‘డీమ్డ్ క్లాజ్’ (అనుమతి లభించినట్లుగా భావించే నిబంధన) కింద స్వీయ ధ్రువీకరణతో కొన్ని అనుమతులు ఆటోమేటిక్గా ఇస్తాం. కొన్నింటికి నిపుణుల బృందాల్ని నియమించి వారి బాధ్యతతో అనుమతులిస్తాం. 20% పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలోపు రియల్టైమ్లో అనుమతులు ఇస్తుంది. పరిశ్రమ పెట్టడానికి ఇకపై కాళ్లరిగేలా తిరిగే పరిస్థితి ఉండదు’ అని స్పష్టం చేశారు.
నిన్న(శుక్రవారం) 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ముగింపు కార్యక్రమంలో, అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ‘భాగస్వామ్య సదస్సు, ప్రాంతీయ సమావేశాల ద్వారా రూ.9.89లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు 303 అవగాహన ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. కియా పెనుకొండలో 2 బిలియన్ డాలర్ల విస్తరణను ప్రతిపాదించింది. రిలయన్స్ రూ.2.73 లక్షల కోట్ల ఎంవోయూపై సంతకం చేసింది. హీరో మోటార్స్, ఐటీసీ పీ4లో చేరాయి. 2024 జూన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ.32.49 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను పైప్లైన్ చేసింది. ఇది దేశంలోనే అత్యధికం. తిరుపతిని గ్లోబల్ డిజైన్హబ్గా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. మొదటిదశలో 5,000 ఎకరాలు కేటాయించి ఐఐటీలు, కేంద్రంతో కలిసి పనిచేస్తాం.
రష్యాకు చెందిన ‘రుసల్’ సంస్థ అల్యూమినియం ప్లాంటు ఏర్పాటుకు ఆసక్తిగా ఉంది. వచ్చే ఏడాది నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సుకు కుటుంబంతో వచ్చేందుకు మీ క్యాలెండర్లలో తేదీల్ని రిజర్వు చేసుకోండి. కుటుంబంతో అరకులోయ వెళ్లి అరకు కాఫీ ఆస్వాదిద్దాం. 2 రోజుల సదస్సుతో పాటు 3 రోజుల పర్యాటక ప్యాకేజీ అందించే ఆలోచన చేస్తున్నాం’ అని చెప్పారు. రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని తెలిపారు. వివరాలు ఆయన మాటల్లో..
కొందరు ఎగతాళి చేస్తున్నారు : తిరుపతిలో స్పేస్సిటీ పెట్టాక చాలామంది ఆసక్తికరమైన ప్రణాళికలు చెబుతున్నారు. అంతరిక్షంలోనే డేటాసెంటర్ పెట్టి, దానిద్వారా డేటా అందించే ప్రణాళిక ఒకరు చెప్పారు. అంతరిక్షం నుంచి భూమి కంటే 7-8 రెట్లు ఎక్కువ సౌరశక్తిని గ్రహించి లేజర్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటికి చేరవేసేలా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. సూర్యుడు 24 గంటలూ ఏదో ఒక జోన్లో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి, అక్కడి నుంచి కాంతిని తీసుకొని అవసరమైన చోటికి అందిస్తామంటే కొందరు ఎగతాళి చేస్తున్నారు. వీళ్లను ఏమనాలో అర్థం కాదు.
తుపాను ప్రభావంపై ఇటీవల హెచ్చరికలు చేస్తే కాకినాడలో ఒకరు ఎగతాళి చేస్తూ ‘ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమీ తెలియదు. తుపాను వస్తుందని సెలవు ప్రకటించారు. తుపాను ఎక్కడ, ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎండ కాస్తోంది’ అని వీడియో పెట్టారు. సరిగ్గా అదేరోజు రాత్రి 10.30 గంటలకు అతలాకుతలం చేసింది. విమర్శలు చేసినవారి నోరు మూతపడింది. తెల్లారేసరికి ఆకాశం నిర్మలమైంది. మూడు రోజులకు మరో తుపాను వచ్చింది. అకస్మాత్తుగా 28 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. తర్వాత మళ్లీ ఎండ కాసింది. సాంకేతికత విషయంలో అర్థం కాకపోతే నేర్చుకోవాలి.
ఆ భూములు మళ్లిస్తే రద్దుచేస్తాం : పెట్టుబడిదారులకు నిర్దిష్ట ప్రయోజనాలకే భూమి ఇస్తున్నాం. దాన్ని ఇతర అవసరాలకు మళ్లించలేరు. ఉల్లంఘిస్తే రద్దుచేస్తాం. నిర్దిష్ట కాలపరిమితి ఉంటుంది. ప్రతి ఎంఓయూను, భూకేటాయింపును సమీక్షిస్తాం. సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే విస్తరణకు సహకరిస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కేంద్రం సహకరిస్తోంది. రాష్ట్ర విభజన కారణంగా జరిగిన నష్టం కంటే 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ విధ్వంసం వల్ల ఐదురెట్ల నష్టం జరిగింది. ఇప్పుడు మొదట్నుంచి పునర్నిర్మిస్తున్నాం.
దశాబ్దాల కృషితోనే విశ్వసనీయత : దేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు పరస్పరం పోటీ పడుతున్నాయి. ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడికే పెట్టుబడిదారులు వెళ్తారు. గత ప్రభుత్వంలో సరఫరాదారులు పారిపోయారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వ విశ్వసనీయత చూసి విస్తరణకు వస్తున్నారు. విశ్వసనీయత అనేది దశాబ్దాల కృషితో వస్తుంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ కలిసి పనిచేయాలనేదే మా సంకల్పం. ఇటీవల తుపానులు వచ్చినప్పుడు విద్యుత్తు సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులకు తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రులను అడిగితే వెంటనే సిబ్బందిని పంపారు. మూడురోజుల్లో పరిస్థితిని చక్కదిద్దాం. పోటీ పడతాం కలిసి పనిచేస్తాం. గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం జరిగితే నాలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదాలు ముగిసిపోతాయి.
ఒక కుటుంబం-ఒక ఏఐ నిపుణుడు : చేనేత నుంచి ఏఐ, ఏరోస్పేస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అధునాతన తయారీ రంగం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పెవిలియన్ ప్రయాణించింది. గతంలో మనం ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ (పారిశ్రామికవేత్తలు) అనే వాళ్లం ఇప్పుడు ‘ఆంధ్రాప్రెన్యూర్స్’ అంటున్నారు. గతంలో ‘ఒక కుటుంబం - ఒక ఐటీ నిపుణుడు’ అని పిలుపునిస్తే అది ఆంధ్ర ప్రజల్ని ప్రపంచంలోనే అత్యధిక తలసరి ఆదాయం కలిగినవారిగా మార్చింది. ఇప్పుడు ‘ఒక కుటుంబం-ఒక ఏఐ నిపుణుడు, ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్త’ అని పిలుపునిస్తున్నా. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాం. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 60% మందికి పైగా మహిళలకు అవకాశాలు కల్పించాం. పదిమంది మేయర్లలో 8 మంది మహిళలే. సీఐఐ ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ సుచిత్ర ఎల్ల సహకారంతో మరింతమంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల్ని ప్రోత్సహిస్తాం.
హైదరాబాద్ను మించేలా అమరావతిని నిర్మిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
303 ఒప్పందాలు, రూ.9.89 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు - ఘనంగా ముగిసిన సీఐఐ సదస్సు