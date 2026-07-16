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పీపీపీ ప్రాజెక్టుల్ని సస్టైనబుల్ మోడల్‌లో అభివృద్ధి చేయాలి : సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్రంలో పీపీపీ కింద చేపట్టిన ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - ప్రభుత్వం చేస్తున్న వ్యయం తదితర అంశాలపై అధికారులతో చర్చ - మొత్తం 260 ప్రాజెక్టులను పీపీపీ కింద చేపట్టిన ప్రభుత్వం

Chandrababu on PPP Model
Chandrababu on PPP Model (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:34 PM IST

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Chandrababu on PPP Model : వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్‌తో కూడిన ప్రాజెక్టులే భవిష్యత్​లో కీలకంగా మారతాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రస్తుతం దేశంలో మౌలిక సదుపాయాల విప్లవం నడుస్తోందన్నారు. ప్రభుత్వం వద్ద నిరర్ధకంగా ఉన్న ఆస్తులను అవకాశాలుగా మలచుకోవాలని అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

రాష్ట్రంలో పీపీపీ కింద చేపట్టిన ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష (ETV)

రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు, సర్కార్ చేస్తున్న వ్యయం తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో సమీక్షించారు. ప్రస్తుతం పోర్టులు, షిప్​యార్డులు, ఎయిర్​పోర్ట్​లు, పర్యాటక ప్రాజెక్టులు సహా మొత్తం 260 ప్రాజెక్టులను పీపీపీ కింద చేపట్టినట్టు ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులు సీఎంకు వివరించారు. పరిశ్రమలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పురపాలక, టూరిజం, వైద్య కళాశాలలు, రహదారులు, సౌరవిద్యుత్ లాంటి రంగాల్లో రూ.1,23,229 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో ఉన్నాయని చెప్పారు.

అన్ని పీపీపీ ప్రాజెక్టులనూ సస్టెయినబుల్ మోడల్​లో అభివృద్ధి చేయాలని, ప్రతీ ప్రాజెక్టు వద్ద ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు అవకాశం ఉండేలా చూడాలని చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు. వివిధ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఇచ్చే అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ లాంటి వాటిని కూడా సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రంలోని 21 ప్రధాన దేవాలయాల పబ్లిక్ టచ్ పాయింట్ల వద్ద మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు అవకాశాలు కల్పించాలని తెలిపారు.

260 projects under PPP in AP : విజయవాడ, తిరుపతిలోని వేస్ట్ టూ ఎనర్జీ ప్లాంట్ల నిర్మాణాని కేంద్రం రూ.178 కోట్ల మేర వీజీఎఫ్ ఇస్తోందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. మెడికల్ కాలేజీలకు రూ.1468 కోట్ల రూపాయల వీజీఎఫ్ రానుందని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టిన విధానంపై కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం ప్రశంసించిందని అధికారులు తెలిపారు.

ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య పాలసీ 1.0ను వచ్చే కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చకు పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి, అధికారులను ఆదేశించారు. ఇందుకు సంబంధించి సంబంధిత మార్గదర్శకాలు త్వరలో విడుదల చేయాలన్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలనూ అధ్యయనం చేయాల్సిందిగా సూచించారు. 2047 స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాల మేరకు ప్రతీ ఏటా పీపీపీ కింద రూ.8 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్లలో పెద్దఎత్తున మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల కింద వీటిని చేపట్టాల్సి రావొచ్చని అధికారులు, చంద్రబాబుకు వివరించారు. భవిష్యత్​లో పరిశ్రమలకు సరఫరా చేసే నీటి ద్వారా జలవనరుల శాఖకు ఆదాయం వస్తుందని, సాగునీటి సంఘాలు కూడా ఈ ప్రక్రియలో కీలకంగా ఉంటాయని చెప్పారు.

ప్రతీ ప్రభుత్వ శాఖ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ : ఈ క్రమంలో స్పందించిన చంద్రబాబు ప్రతీ ప్రభుత్వ శాఖ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల ద్వారా ఆదాయ మార్గాలను నిర్దేశించుకోవాలన్నారు. ప్రభుత్వ శాఖలు పెట్టుబడిదారుల నుంచి విశ్వాసాన్ని కలిగించేలా పీపీపీ ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని సూచించారు. ఏ రంగమైనా ఏపీకి ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజీ రావాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.

రాష్ట్రంలోని అన్ని బస్టాండ్ల వద్ద ప్రభుత్వానికి ఉన్న భూములను వాణిజ్య పరంగా వినియోగించుకునే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. పంప్డ్ స్టోరేజీ, సౌరవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు కూడా పీపీపీ కింద చేపట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. గనులు, నెడ్ క్యాప్, పర్యాటకం, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో భారీగా ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ,ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ హాస్టళ్లలో ఉన్న విద్యార్ధుల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసేందుకు ఆలోచన చేస్తున్నామని, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రహదారులకు సమీపంలోనే మినీ టౌన్‌షిప్‌లా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచనలు చేశారు.

బలహీన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్ధులను నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఐఐటీ, ఐఐఎం లాంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థల్లోనూ చదివేలా వీరిని తీర్చిదిద్దాలన్నారు. ఈ సమావేశానికి ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పీయూష్​కుమార్, వి.వినయ్ చంద్, రోనాల్డ్ రాస్, పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్, పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్​కుమార్, ఐఅండ్​ఐ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి. కృష్ణబాబు తదితరులు హాజరయ్యారు.

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