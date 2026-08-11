ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ 10.7 శాతం సానుకూల ఆర్థిక వృద్ధిరేటు: సీఎం చంద్రబాబు
2026 జులై నెల ఆర్థిక నివేదికను సీఎంకు అందించిన ప్రణాళిక విభాగం - ఎల్నినో సంక్షోభంలోనూ ఏపీకి సానుకూల వృద్ధి ఉందని నివేదికలో వెల్లడి - 2025-26 రెండో త్రైమాసికంలో 10.7 శాతం వృద్ధిరేటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 3:21 PM IST
CM Chandrababu Reviews On GSDP and Monthly Financial Report : రాష్ట్రం ఎల్నినో వంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ 10.7 శాతం సానుకూల ఆర్థిక వృద్ధిరేటు సాధించిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర వృద్ధిరేటును 15 శాతానికి తీసుకెళ్లేలా ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖ వనరులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ నిర్దిష్ట లక్ష్యాలతో ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయి వరకు సమాచారాన్ని సమగ్రంగా విశ్లేషిస్తూ, సామాన్యుడిపై ఎలాంటి ధరల భారం పడకుండా తగిన కార్యాచరణ చేపట్టాలని సూచించారు.
జులై 2026 నెలవారీ నివేదికను ప్రణాళిక శాఖ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు సచివాలయంలో అందచేశారు. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో లోటు వర్షపాతం నమోదైనప్పటికీ స్థూల ఉత్పత్తి పడిపోకుండా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పని చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. వాణిజ్య పన్నుల శాఖ తరహాలోనే ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖలోనూ అత్యాధునిక టెక్నాలజీని అనుసంధానించి నిర్దేశిత లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని సూచించారు.
కృష్ణా నదిలో ప్రవాహాలు లేకపోవడంతో గోదావరి వరద నీటిని మళ్లించి కృష్ణా డెల్టాను ఆదుకున్నామన్నారు. భూగర్భ జలాలు తగ్గుతున్న తరుణంలో నీటి లభ్యత, ఉత్పత్తుల విలువ జోడింపుపై ప్రత్యేక కంటింజెన్సీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు. ప్రజలపై నిత్యావసర ధరల భారం పడకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు అయ్యే ఎగుమతులపై ఎలాంటి ప్రభావం పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలన్నారు. లక్ష్య సాధన తేలికయ్యేలా జిల్లా, నియోజకవర్గం, మండల వారీగా నివేదికలు తయారు చేయాలని నిర్దేశించారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటిస్తూనే అభివృద్ధి, సంక్షేమ ఫలాలను ప్రజలకు సమర్థవంతంగా అందించేలా ప్రతి ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకోవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన ప్రగతిని కనబరుస్తోంది: గడచిన రెండేళ్లుగా జాతీయ సగటు కంటే మెరుగైన రీతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన ప్రగతిని కనబరుస్తోందని ప్రణాళికా విభాగం నివేదిక వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో వ్యవసాయ రంగం 13.5 శాతం, పారిశ్రామిక రంగం 10.6 శాతం, సేవా రంగం 9.9 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
పశుసంవర్ధక శాఖ పరిధిలో మాంసం ఉత్పత్తి 9.6 శాతం, గుడ్ల ఉత్పత్తి 5.1 శాతం మేర గణనీయంగా పెరిగాయి. సేవా రంగాన్ని పరిశీలిస్తే సమాచార సాంకేతికత, రవాణా, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ఎంతో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. వాణిజ్య వాహనాల నమోదు ఏకంగా 51.6 శాతం పెరగడం రాష్ట్రంలో పుంజుకున్న ఆర్థిక లావాదేవీలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. నిరంతరం ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని విస్తృతంగా వినియోగించడం వల్లనే ఈ స్థాయి ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయని సీఎం అన్నారు.
జీఎస్టీ పన్ను వసూళ్లు 21 శాతం: ప్రభుత్వ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ కారణంగా జీఎస్టీ పన్ను వసూళ్లు 21 శాతం వృద్ధితో 13 వేల 282 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. సాధారణ ఎగుమతుల్లో 16 వేల 322 కోట్లతో 10.5 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. STPI ద్వారా సాగిన ఎగుమతులు 32.2 శాతం మేర భారీగా పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో 2.88 లక్షల కోట్ల విలువైన మెగా ప్రాజెక్టుల పెట్టుబడులు గ్రౌండింగ్ కావడంతో పాటు ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో 60 వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులు వచ్చి చేరాయి. పన్ను, పన్నేతర ఆదాయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
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