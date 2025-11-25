రాయలసీమ రైతుల అభివృద్ధికి రూ.40 వేల కోట్లు - 50 లక్షల ఎకరాల్లో ఉద్యాన సాగు
ప్రపంచంలో డిమాండ్ ఉన్న ఉద్యాన పంటల్లో 18 రకాలు రాయలసీమ, ప్రకాశం జిల్లాల్లోనే - రాయలసీమ ఉద్యాన పంటల అభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష
CM Chandrababu Review on Horticulture : రాయలసీమ రైతుల అభివృద్ధికి రూ.40 వేల కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి కార్యాచరణ రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 50 లక్షల ఎకరాల్లో ఉద్యాన సాగు లక్ష్యంగా దీనిని రూపొందించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలో డిమాండ్ ఉన్న ఉద్యాన పంటల్లో 18 రకాలు రాయలసీమ, ప్రకాశం జిల్లాల్లోనే పండుతున్నందున వీటిని అందిపుచ్చుకునేలా ఉద్యాన పంటలు సాగుచేసే రైతులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు పూర్వోదయ నిధులను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
పూర్వోదయ పథకంలో భాగంగా రాయలసీమ ఉద్యాన పంటల అభివృద్ధిపై అమరావతి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. రాయలసీమ, ప్రకాశం జిల్లాలో 92 క్లస్టర్ల ద్వారా రైతులకు జీవనోపాధి పెంచేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఈ పథకంలో భాగంగా రహదారులు, జలవనరుల ప్రాజెక్టులు, పంచాయతీ రోడ్లు లాంటి పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు 40 వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రణాళిక అమలు చేయనున్నారు. మొత్తం 5.98 లక్షల ఉద్యాన రైతులకు మరింత లబ్ది కలిగేలా ప్రణాళికపై సమీక్షించారు.
హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ : ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులతో రాయలసీమ అభివృద్ధికి ఏయే అంశాల్లో దృష్టి సారించాలనే అంశంపై సీఎం చర్చించారు. నీతి ఆయోగ్ సిఫార్సులతో ఉమ్మడి రాయలసీమ, ప్రకాశం జిల్లాల పరిధిలోని 9 జిల్లాల్లోని హార్టికల్చర్, రహదారులు, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లు, పంచాయతీ రాజ్ రోడ్లు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. రాయలసీమను హార్టికల్చర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దటం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. సర్టిఫికేషన్, ట్రేసబిలిటీ వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సీమలో ఉద్యాన పంటల ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు రైతులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు.
సాధారణ పంటల కంటే భవిష్యత్తులో ప్రజల అలవాట్లకు అనుగుణంగా పంటలు పండించాల్సి ఉంటుందన్నారు. అంతర్జాతీయస్థాయి ప్రమాణాలతో ఉత్పత్తి, టేబుల్ వెరైటీలను పండించి ఆ పంటలకు విలువ జోడించినప్పుడే రైతులకు ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు అందుతాయని చెప్పారు. మైక్రో ఇరిగేషన్ ద్వారా ఈ ఉద్యాన పంటలకు నీటిని అందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. హార్టికల్చర్ జోన్లుగా తీర్చిదిద్ది ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. ఆర్గానిక్ సేద్యం ద్వారా ఉద్యాన పంటలు పండించాలని తేల్చిచెప్పారు. ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ఉద్యాన పంటలు పండిస్తే అది రైతులకు మేలు కలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆక్వా రంగం తరహాలోనే ఉద్యాన రంగం కూడా భవిష్యత్తులో అగ్రస్థానానికి చేరుతుందని వెల్లడించారు. ఈ 9 జిల్లాల పరిధిలో ప్రస్తుతమున్న 10 రకాల ఉద్యాన పంటలతో పాటు డిమాండ్ ఉన్న మరో 8 పంటలను కూడా పండించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు మన ఉత్పత్తులు : ముఖ్యమైన 18 ఉద్యాన పంటలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వాటికి మంచి సాగు సదుపాయాలు కల్పించటం, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, మార్కెటింగ్, కోల్డ్ చైన్లాంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దుబాయ్ లాంటి ప్రాంతాలకు ఎయిర్ కార్గో ద్వారా రవాణా చేయగలగాలని, అక్కడి నుంచి ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు పండ్లను రవాణా చేసే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. స్పెషల్ కార్గోగా ఈ పండ్లను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు తరలిస్తే రైతులు, ఈ ప్రాంత భవిష్యత్ మారిపోతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో మిగిలిన ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడకూ నీటి సరఫరా కోసం ఎంత వ్యయం అవుతుందో అంచనా వేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రాయలసీమకు మంచి రహదారులు వచ్చాయన్న సీఎం, మారుమూల ప్రాంతాలను కలుపుతూ మరికొన్ని రహదారులు రావాలని, తద్వారా మార్కెటింగ్ మెరుగుపడుతుందన్నారు. ఉద్యాన పంటల సాగు మొదలుకుని మార్కెటింగ్ వరకు వివిధ ప్రాజెక్టులను చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు మొత్తంగా రూ.14,800 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఖర్చు పెట్టనున్నట్లు వివరించారు. ఇందులో సబ్సిడీ రూపంలో రూ.9,000 కోట్లు ఇచ్చేలా ప్రణాళిక సిద్దం చేస్తున్నామన్నారు. అరటి, చినీ, బొప్పాయి, దానిమ్మ, మామిడి, ఉల్లి, టమోటా, మిరప, నిమ్మ లాంటి వివిధ ఉద్యాన పంటలపై దృష్టి సారించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల రాయలసీమలో భూగర్భ జలాలు మెరుగుపడ్డాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. హంద్రీ-నీవా సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేస్తుండడం వల్ల సీమలో ఉద్యాన సాగు గతంతో పోల్చుకుంటే సులభతరం అయిందని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. పంటలు చక్కగా పండడం వల్ల ఓవైపు రైతులకు ఆదాయం రావడంతో పాటు భూముల రేట్లు పెరిగాయని దానికి తమ ప్రాంతమైన ఉమ్మడి అనంతపుర జిల్లానే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని చెప్పారు.
